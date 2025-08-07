Ft
08. 07.
csütörtök
Tim Cook Donald Trump iPhone tech Egyesült Államok

Bejelentette Trump: 100 százalékos vámot vetnek ki, egyetlen egy cél lebeg a szeme előtt

2025. augusztus 07. 07:32

Haza akarja hozni az amerikai óriást.

2025. augusztus 07. 07:32
null

Az Apple újabb 100 milliárd dolláros beruházást jelentett be az Egyesült Államokban, miközben Donald Trump elnök kilátásba helyezte: 100 százalékos importvámot vetnek ki a külföldi gyártású chipekre. Az intézkedés alól azok a cégek mentesülnének, amelyek „vitathatatlanul elkötelezték magukat az amerikai gyártás mellett” – adta hírül a CNN.

Ha valaki az Egyesült Államokban gyárt, nem lesz semmilyen költsége”

– fogalmazott Trump az Ovális Irodában, a bejelentés alkalmából tartott ünnepélyes eseményen. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója megköszönte az elnök támogatását, és közölte:

Trump elnök arra kért minket, gondoljuk végig, mit tehetnénk még, és mi komolyan vettük a kihívást.”

Bár az iPhone-ok teljes körű amerikai összeszerelése még várat magára, Cook elmondása szerint 2025-ben 24 amerikai gyárban több mint 19 milliárd chipet fognak gyártani:

Büszkén mondhatom, hogy az Apple az első teljes szilíciumellátási láncot hozza létre Amerikában.”

Az Apple bővíti együttműködését olyan beszállítókkal is, mint a Corning és a Coherent, így például minden iPhone és Apple Watch amerikai üveggel készülhet majd.

Trump vámintézkedéseinek hatására a techszektor egészében is megfigyelhető az amerikai gyártás felé való elmozdulás: a Texas Instruments 60 milliárdot, a TSMC 100 milliárdot, az Nvidia pedig saját szuperszámítógépeinek hazai gyártását jelentette be.

***

Fotó: SMIALOWSKI / AFP

 

Selamat
2025. augusztus 07. 08:09
Erre a kínai válasz meg az lesz, hogy megszórják a világot még olcsóbb mobilokkal, és még annál is olcsóbb chipekkel, használják is azt bármiben is. Aztán belódulnak az indiaiak is.
billysparks
2025. augusztus 07. 08:05
Hát igen, amíg egy tál rizsért dolgozott a kínai és híztak a nyugati cégek, addig jó volt a globalizmus. Amikor már saját cuccokat gyártanak fele áron ami még jobb is mint az " eredeti", akkor már nem tetszik annyira, jönnek a vámok és szankciók. Mindegy, csak demokrácia legyen meg térerő.
fogas paduc
2025. augusztus 07. 08:05
A világnak ki kell vonulnia az amerikai piacról. Úgyis csak nyomtatott pénzzel tudnak fizetni. Aztán mi lesz, ha az olajat elkezdik árulni jüanért. Vagy mi lesz, ha Kína olcsón megszabadul az amerikai állampapíroktól....
fogas paduc
2025. augusztus 07. 08:00
Az oroszok már megépítették a chip gyárukat. Őket így nem izgatja a dolog. A világ más részein is fognak így ilyenek épülni. Kapura lőni a sajátra is lehet.
