Bejelentette Trump: 100 százalékos vámot vetnek ki, egyetlen egy cél lebeg a szeme előtt

Az Apple újabb 100 milliárd dolláros beruházást jelentett be az Egyesült Államokban, miközben Donald Trump elnök kilátásba helyezte: 100 százalékos importvámot vetnek ki a külföldi gyártású chipekre. Az intézkedés alól azok a cégek mentesülnének, amelyek „vitathatatlanul elkötelezték magukat az amerikai gyártás mellett” – adta hírül a CNN.

Ha valaki az Egyesült Államokban gyárt, nem lesz semmilyen költsége”

– fogalmazott Trump az Ovális Irodában, a bejelentés alkalmából tartott ünnepélyes eseményen. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója megköszönte az elnök támogatását, és közölte:

Trump elnök arra kért minket, gondoljuk végig, mit tehetnénk még, és mi komolyan vettük a kihívást.”

Bár az iPhone-ok teljes körű amerikai összeszerelése még várat magára, Cook elmondása szerint 2025-ben 24 amerikai gyárban több mint 19 milliárd chipet fognak gyártani:

Büszkén mondhatom, hogy az Apple az első teljes szilíciumellátási láncot hozza létre Amerikában.”

Az Apple bővíti együttműködését olyan beszállítókkal is, mint a Corning és a Coherent, így például minden iPhone és Apple Watch amerikai üveggel készülhet majd.

Trump vámintézkedéseinek hatására a techszektor egészében is megfigyelhető az amerikai gyártás felé való elmozdulás: a Texas Instruments 60 milliárdot, a TSMC 100 milliárdot, az Nvidia pedig saját szuperszámítógépeinek hazai gyártását jelentette be.

Fotó: SMIALOWSKI / AFP