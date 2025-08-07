Megtörte a csendet Milorad Dodik: fontos bejelentést tett

A múlt pénteken a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és

a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltották.

Ezt követően döntött a választási bizottság az elnöki megbízatás visszavonásáról. A döntés ellen Milorad Dodik 90 napon belül fellebbezhet.

A politikus a választási bizottság döntését követően közölte: nem megy sehova, „nincs megadás”. Bejelentette, népszavazást ír ki, hogy kiderüljön, a boszniai szerbek egyetértenek-e a választási bizottság döntésével. A tervek szerint a referendumon azt fogják kérdezni a boszniai szerbektől, hogy el kell-e fogadni a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányának semmibe vételét.

A boszniai szövetségi ügyészség 2023 augusztusában emelt vádat Dodik ellen a büntetőtörvénykönyv azon pontja alapján, amely szerint hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető és hivatali tevékenységeitől akár tíz évre is eltiltható az a hivatalos személy, aki nem tartja be, nem hajtja végre vagy akadályozza a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. A boszniai Szerb Köztársaság elnökét azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt főképviselő döntéseit, mert aláírta a nemzetközi főképviselő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt.

A büntetőtörvénykönyv vonatkozó pontját éppen Christian Schmidt módosította, döntésének hátterében pedig a boszniai szerb politikusok kijelentései és lépései álltak.

Milorad Dodik közölte, a saját eszközeikkel fogja legyőzni a bosnyákokat, vagyis a politikán keresztül, ugyanis a véleménye szerint minden, amit ellene tettek, politikailag motivált volt.

Mint mondta, a nép akarata fog érvényesülni, senki nem törheti meg egy nép politikai akaratát. „A népre fogok hallgatni, mert a néptől kaptam a megbízatásomat” – húzta alá, majd közölte, nem ereszkedik térdre, nem fog csúszni és mászni, hanem harcolni fog. Emlékeztetett arra, hogy a jogszabályok szerint a boszniai szerb elnök megbízatása csak visszahívással vagy lemondással szűnik meg, a választási bizottság csak megadhatja vagy megerősítheti ezt a megbízatást, visszavonni nincs joga.

Milorad Dodik az utóbbi hónapokban több olyan intézkedést is kezdeményezett, amely a boszniai Szerb Köztársaság önállósodását hivatott elősegíteni. Március közepén benyújtotta az országrész új alkotmányának tervezetét, valamint a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányos rendjének védelméről szóló törvényt. A politikus mintegy három évtizede hangoztatja, hogy a boszniai Szerb Köztársaságnak függetlenné kell válnia, és szerinte Bosznia-Hercegovina államként működésképtelen.