nemzeti agrárgazdasági kamara magosz gazda európai unió elnök petíció

A magyarok kiállnak a gazdák mellett – már több mint 120 ezren írták alá az agrárpetíciót

2026. február 22. 11:28

A petíció célja, hogy az európai döntéshozók meghallják ezt az üzenetet.

2026. február 22. 11:28
null

Január 19-i indulása óta több mint 120 ezer gazdálkodó és fogyasztó csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) aláírásgyűjtéséhez – jelentette ki a NAK elnöke az Agrokult.hu weboldalon vasárnap megjelent interjújában.

Papp Zsolt úgy fogalmazott, a több mint 120 ezer aláírás egyértelmű és erőteljes társadalmi jelzés, ami azt mutatja, hogy 

a gazdák és a fogyasztók is egyaránt érzik a helyzet súlyát.

„A termelők attól tartanak, hogy veszélybe kerül a megélhetésük, a magyar mezőgazdaság jövője” – fogalmazott. Papp Zsolt. Hozzátette, a fogyasztók attól félnek, hogy a piacot olyan import élelmiszerek áraszthatják el, amelyek előállítása nem felel meg azoknak a szigorú szabályoknak, amelyeket az európai gazdák betartanak.

A kamara elnöke szerint a petíció egyik legfontosabb üzenete, hogy a gazdák és a fogyasztók érdeke közös. A magyar családok biztonságos, ellenőrzött, jó minőségű élelmiszert szeretnének az asztalra tenni, a gazdák pedig azért dolgoznak, hogy ezt biztosítani tudják - mondta.

Rámutatott, ha a hazai termelők ellehetetlenülnek, az hosszú távon mindenki számára kockázatot jelent.

Ellentétes a polgárok érdekeivel több uniós intézkedés is

Papp Zsolt szerint az elmúlt években az Európai Unió vezetése számos olyan intézkedést hozott vagy készített elő, amelyek ellentétesek a gazdálkodók és az európai polgárok érdekeivel.

„Az agrártámogatások több mint 20 százalékos megvágásának terve, vagy a kettős mércét alkalmazó kereskedelmi megállapodások, mint például a Mercosur-egyezmény erőltetése, mind-mind olyan lépések, amelyek gyengítik az európai mezőgazdaságot és veszélyeztetik a fogyasztók egészségét” – jelentette ki a portálnak adott interjújában.

A NAK elnöke jelezte, 

a petíció célja, hogy az európai döntéshozók meghallják ezt az üzenetet.

„Az aláírásokat tovább gyűjtjük, hogy még erősebb felhatalmazás álljon mögöttünk. A 120 ezer aláírás azt jelzi: a magyar agrárium sorsa nem közömbös az emberek számára” – mondta, és arra biztatott mindenkit, hogy csatlakozzon a NAK és a MAGOSZ által indított aláírásgyűjtéshez, amely az agrarpeticio.hu oldalon érhető el.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 1 komment

kiborg-2
2026. február 22. 12:50
Az életünk, jövőnk múlhat rajta - minél többen írjuk alá
