A magyarok kiállnak a gazdák mellett – már több mint 120 ezren írták alá az agrárpetíciót

A kamara elnöke szerint a petíció egyik legfontosabb üzenete, hogy a gazdák és a fogyasztók érdeke közös. A magyar családok biztonságos, ellenőrzött, jó minőségű élelmiszert szeretnének az asztalra tenni, a gazdák pedig azért dolgoznak, hogy ezt biztosítani tudják - mondta.

Rámutatott, ha a hazai termelők ellehetetlenülnek, az hosszú távon mindenki számára kockázatot jelent.

Ellentétes a polgárok érdekeivel több uniós intézkedés is

Papp Zsolt szerint az elmúlt években az Európai Unió vezetése számos olyan intézkedést hozott vagy készített elő, amelyek ellentétesek a gazdálkodók és az európai polgárok érdekeivel.

„Az agrártámogatások több mint 20 százalékos megvágásának terve, vagy a kettős mércét alkalmazó kereskedelmi megállapodások, mint például a Mercosur-egyezmény erőltetése, mind-mind olyan lépések, amelyek gyengítik az európai mezőgazdaságot és veszélyeztetik a fogyasztók egészségét” – jelentette ki a portálnak adott interjújában.