Öt nappal a kemoterápiás kezelése után meccset játszott a világ egyik legjobb játékosa

Edzője sem tudta visszatartani – ezért távozott Veszprémből a világ egyik legjobbja
Ludovic Fabregas két évet töltött el a bakonyi klubnál, idén nyáron azonban visszatért a Barcához.
A mellrákkal küzdő Camilla Herrem nem csak pályára lépett, de négy gólt is szerzett a norvég bajnoki kézilabdanyitányon!
Elképesztő történet a kitartásról, egyenesen Norvégiából.
A világ egyik legjobb kézilabdázója, a kétszeres olimpiai, háromszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok balszélső, Camilla Herrem még júniusban jelentette be a szomorú hírt, hogy 38 évesen mellrákkal küzd. A norvég klasszis el is kezdte a kemoterápiát, s szinte hihetetlen módon most hétvégén,
mindössze öt nappal az egyik kezelése után ott volt a pályán, hogy bajnoki mérkőzést játsszon.
Mi több, Herrem nemcsak pályára lépett a Sola játékosaként, de még négy gólt is szerzett az Oppsal elleni idénynyitó győzelem során!
Camilla Herrem a mérkőzést követően a könnyeivel küszködve nyilatkozott a norvég VG-nek, elmondta, nagyon örül, hogy újra kézilabdázhat, mert itt lehet igazán önmaga. Egyúttal köszönetet mondott a rengeteg támogatásért, s hogy azt érzi, egész Norvégia mögötte áll. Majd hozzátette:
Már megszoktam, hogy így látom magamat a tükörben. Az emberek most láttak így először élőben, hálás vagyok, hogy pályára léphetek.”
A gyógyulófélben lévő klasszis azt is elárulta, orvosai nem tiltották el a sportolástól, de azt tanácsolták neki, figyeljen a testére. A lap megszólaltatta Herrem edző-férjét, Steffan Stegaviket is, aki megerősítette, jó előre meggyőződtek arról, semmiféle kockázattal nem jár a kézilabda. Emellett további nagyszerű hírekkel szolgált:
az eddigi tesztek alapján a betegség nem terjedt át Camilla testében – mi több, a rákos daganat mérete a kezdeti 20-25 százalékára csökkent –, ugyanakkor további kezelésekre lesz szükség.
„Soha nem gondoltuk volna, hogy máris kézilabdázni fog. A betegség első hetében még azt hittük, hogy februárig nem léphet pályára.
Az életben sok kihívással kell szembenéznünk: a legfontosabb, hogy pozitívak maradjunk, túl könnyű lenne feladni!”
– zárta szavait Stegavik.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila