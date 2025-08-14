„Évek óta szajkózom” – Nógrádi először szólalt meg azóta, hogy leült Orbán Viktorral (VIDEÓ)

Hozzátette, Ukrajnának bármennyi fegyvert odaadhatunk, a háborút ezzel csupán meghosszabbítani lehet, de a kimenetelét megfordítani nem. Orbán Viktor azon kijelentésére reagálva, hogy Európa kizárólag akkor tudta volna saját kezében tartani a jövőjét, ha tárgyal az oroszokkal, most viszont Oroszország és Amerika tárgyal nemcsak Ukrajna, de közvetve Európa jövőjéről is, a biztonságpolitikai szakértő azt mondta,

volt egy pont, amikor mindennek elejét lehetett volna venni.

„Amikor a háború első napjai után az oroszok és az ukránok megállapodtak Isztambulban a fegyverszünetben, illetve abban, hogy Ukrajna a Krím félsziget kivételével semmilyen területet nem veszít el, és ott is tíz-húsz év múlva népszavazás lesz, valamint a donbaszi megyék autonómiát kapnak. Erre az akkori brit miniszterelnök, Boris Johnson elment Kijevbe, és közölte, szó sem lehet fegyverszünetről és békéről, mert Nagy-Britannia eddig is rengeteg pénzt költött a háborúra” – utalt vissza a kezdetekre Nógrádi György.

Ezután a műsorvezető kérdésére a The Telegraph brit lap értesüléseiről beszélt, amely azt írta, Ukrajna kész átadni az Oroszország által ellenőrzött területeket a harcok befejezése érdekében. Nógrádi György szerint ezt a hírt nem árt fenntartásokkal kezelni, hiszen Zelenszkij fél óránként mást mond.

„Valóban elhangzott, hogy hajlandó területekről lemondani, előtte viszont napokig az ellenkezőjét hangoztatta. (..)

Zelenszkij hülyének nézi a világot, és azt hiszi, hogy meg is tudja vezetni.

Nyilván jó színész volt, és amit most csinál, az is egyfajta szerepjátszás. Persze nem ő az egyetlen a világpolitikában, aki rendszeresen összevissza beszél.”

A szakértő ezek után azt hangoztatta, mondjon bármit az ukrán elnök, Ukrajna NATO-csatlakozása kizárt, amit nemcsak a magyarok nem akarnak, de az amerikaiak, németek, szlovákok sem. Az ukránok unióba való felvételének kérdésében pedig szintén egyetért Orbán Viktorral: az alapvetően a magyar érdekek ellen van.

Az az állandóan ismételgetett zelenszkiji megállapítás meg pláne nem igaz, hogy Ukrajna védelmezi Európát. Kijev azon vágyálma, hogy a háború befejezte után egymilliós hadserege legyen, meg már csak azért is nonszensz, hiszen

„az ukrán költségvetésből vécépapírra nem telik, nemhogy fegyverekre”.

Az alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozó eredményét Nógrádi György megjósolni sem tudja, mert Putyin és Trump egyaránt „szubjektív vezetők, túl a hetvenen”, de a tárgyalás eredményei biztosan befolyásoljak a világ sorsát.

„Az amerikai–orosz csúcstalálkozón a legfontosabb a keretfeltételek megszabása lenne. Zelenszkij mindenhol a rögeszméit hajtogatja, ezért csak úgy lehet tárgyalásokra kényszeríteni, és valamiféle megállapodásra jutni vele, ha ultimátumot adnak neki: ezt csinálod, vagy Ukrajna nem kap pénzt, és akkor hetek alatt összeomlik” – összegezte Nógrádi György.

Úgy vélekedett, a találkozóra ugyanakkor Trumpnak és Putyinnak is ugyanakkora szüksége van, hisz előbbi béke Nobel-díjat akar kapni, utóbbinak pedig alapvető érdeke, hogy az orosz gazdaság három és fél év után felélénküljön. Zelenszkij eközben bármi áron államfő akar maradni, mert ennek anyagi és egyéb előnyeit élvezi.

„A háborút Oroszország kezdte és Ukrajna provokálta ki”

– zárta az orosz–ukrán témát a szakértő.

Végezetül a németországi helyzet került terítékre. Nógrádi előbb azt az adatot ismertette, miszerint 2025 május-júniusában Németország lett Ukrajna legnagyobb anyagi támogatója, majd hosszasan beszélt a német gazdasági válságról, amelynek következtében csak az elmúlt hetekben 1478 döntően kis- és közepes vállalat jelentett fizetésképtelenséget mások mellett az elszálló energiaárak miatt.

