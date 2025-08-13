Ft
08. 13.
szerda
háború Ukrajna Oroszország pénz fegyver Nógrádi György Volodimir Zelenszkij USA helyzet Patrióta

Nógrádi György kimondta: erre van szüksége Zelenszkijnek ahhoz, hogy életben maradjon (VIDEÓ)

2025. augusztus 13. 07:52

A biztonságpolitikai szakértő a Patrióta-csatorna műsorában arról is beszélt, hogy az USA hétfőn bejelentette, nincs több pénz, akkor ad fegyvert a jövőben, ha Európa azt kifizeti.

2025. augusztus 13. 07:52
null

Nem mindennapi beszélgetést hozott tető alá a Patrióta Youtube-csatorna. A történelminek ígérkező pénteki Trump-Putyin találkozó előtt Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő vitatta meg a lehetséges forgatókönyveket, és értékelte a jelenlegi háborús helyzetet. De természetesen Európa, és ezen belül Magyarország sorsa is terítékre került. 

A beszélgetés során a kormányfő kijelentette, hogy ezt a háborút Oroszország megnyerte, és arra is felhívta a figyelmet, hogy „az ukránok nehéz helyzetben vannak, az ukrán elnök pedig különösképpen. (...) Nem globális játékos, azért sincs ott az asztalnál”. Valamivel később arra is rámutatott, hogy a közelgő találkozón Amerika és Oroszország a háború mellett számos dologról fog tárgyalni, többek között Európa jövőjéről is.

Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy”

– szögezte le Orbán Viktor.

Nógrádi György az elhangzottakkal teljesen egyetértett, és felidézte, hogy az önálló Ukrajna 1991-ben jött létre 52 millió emberrel. Majd azt a kérdést tette fel, hogy hova lett 30 millió ember, mert a becslések szerint az ország lakossága 22-24 millió. 

De beszélt Volodimir Zelenszkij elnök sorsáról is. 

Ahhoz, hogy Zelenszkij életben maradjon, havi három milliárd dollár kell a saját belső költségeire, plusz a fegyvereire”.

Ennél a pontnál a szakértő arra is emlékeztetett, hogy az USA hétfőn bejelentette, nincs több pénz, akkor ad fegyvert, ha Európa azt kifizeti. „Európa belemanőverezte magát egy rendkívül rossz helyzetbe. Ebből nehéz kijönni” – húzta alá.

Nógrádi György kitért arra is, hogy a mindennap elhangzó kijelentés, hogy Ukrajna védi Európát pedig tényszerűen nem igaz, mert az öreg kontinensen a NATO hagyományos erői négyszer erősebbek, mint az oroszok.

Nyitókép: Képernyőfotó

