Nógrádi György kimondta: erre van szüksége Zelenszkijnek ahhoz, hogy életben maradjon (VIDEÓ)

Nem mindennapi beszélgetést hozott tető alá a Patrióta Youtube-csatorna. A történelminek ígérkező pénteki Trump-Putyin találkozó előtt Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő vitatta meg a lehetséges forgatókönyveket, és értékelte a jelenlegi háborús helyzetet. De természetesen Európa, és ezen belül Magyarország sorsa is terítékre került.

A beszélgetés során a kormányfő kijelentette, hogy ezt a háborút Oroszország megnyerte, és arra is felhívta a figyelmet, hogy „az ukránok nehéz helyzetben vannak, az ukrán elnök pedig különösképpen. (...) Nem globális játékos, azért sincs ott az asztalnál”. Valamivel később arra is rámutatott, hogy a közelgő találkozón Amerika és Oroszország a háború mellett számos dologról fog tárgyalni, többek között Európa jövőjéről is.

Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy”

– szögezte le Orbán Viktor.