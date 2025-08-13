Nógrádi György kimondta: erre van szüksége Zelenszkijnek ahhoz, hogy életben maradjon (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Ha Ukrajnát felveszik az EU-ba, akkor az egyenes út Magyarország elszegényedéséhez! (VIDEÓ)
A kormányfő közölte, az egyik legfőbb ukrán politikai cél a magyarországi kormányváltás elérése.
A biztonságpolitikai szakértő a Patrióta-csatorna műsorában arról is beszélt, hogy az USA hétfőn bejelentette, nincs több pénz, akkor ad fegyvert a jövőben, ha Európa azt kifizeti.
Nem mindennapi beszélgetést hozott tető alá a Patrióta Youtube-csatorna. A történelminek ígérkező pénteki Trump-Putyin találkozó előtt Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő vitatta meg a lehetséges forgatókönyveket, és értékelte a jelenlegi háborús helyzetet. De természetesen Európa, és ezen belül Magyarország sorsa is terítékre került.
A beszélgetés során a kormányfő kijelentette, hogy ezt a háborút Oroszország megnyerte, és arra is felhívta a figyelmet, hogy „az ukránok nehéz helyzetben vannak, az ukrán elnök pedig különösképpen. (...) Nem globális játékos, azért sincs ott az asztalnál”. Valamivel később arra is rámutatott, hogy a közelgő találkozón Amerika és Oroszország a háború mellett számos dologról fog tárgyalni, többek között Európa jövőjéről is.
Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy”
– szögezte le Orbán Viktor.
Nógrádi György az elhangzottakkal teljesen egyetértett, és felidézte, hogy az önálló Ukrajna 1991-ben jött létre 52 millió emberrel. Majd azt a kérdést tette fel, hogy hova lett 30 millió ember, mert a becslések szerint az ország lakossága 22-24 millió.
De beszélt Volodimir Zelenszkij elnök sorsáról is.
Ahhoz, hogy Zelenszkij életben maradjon, havi három milliárd dollár kell a saját belső költségeire, plusz a fegyvereire”.
Ennél a pontnál a szakértő arra is emlékeztetett, hogy az USA hétfőn bejelentette, nincs több pénz, akkor ad fegyvert, ha Európa azt kifizeti. „Európa belemanőverezte magát egy rendkívül rossz helyzetbe. Ebből nehéz kijönni” – húzta alá.
Nógrádi György kitért arra is, hogy a mindennap elhangzó kijelentés, hogy Ukrajna védi Európát pedig tényszerűen nem igaz, mert az öreg kontinensen a NATO hagyományos erői négyszer erősebbek, mint az oroszok.
