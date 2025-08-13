Ft
Orbán Viktor olyat mondott, amit Zelenszkij sosem akart hallani: Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását (VIDEÓ)

2025. augusztus 13. 08:58

A miniszterelnök arra is választ adott, hogy miért mernek pimaszkodni Magyarországgal az ukránok.

2025. augusztus 13. 08:58
null

A Patrióta Youtube-csatorna műsorában Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a pénteki Trump-Putyin találkozó kapcsán fejtették ki többek között a véleményüket. 

A beszélgetés során a műsorvezető Gerhardt Máté felidézte, hogy mikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor Magyarország egyik legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját hajtotta végre, melyben a villamosenergia- és a földgázellátás is benne volt. Ennek ellenére a Zelenszkij-kormányzat titkosszolgálati akciókat hajtott végre Magyarország ellen. Ilyen formában hogy lehet normális, kiegyensúlyozott viszonyra törekedni – tette fel a kérdést a  miniszterelnöknek.

Orbán Viktor erre úgy reagált, hogy az ukránok súlyos titkosszolgálati akciókat indítottak Magyarországgal szemben. „Egy részük fedett, mások nyilvánosságra kerültek, és 

komolyan beépültek a magyar belpolitikába, a magyar közgondolkodásba, intézményekbe. Itt vannak, ilyen-olyan megbízott ügynökeiken keresztül.

Ez komoly probléma, mindennap küzdök ezzel. Ezzel nekünk foglalkoznunk kell” – hangzott el. Orbán Viktor megjegyezte, hogy mi a „hátországa vagyunk Ukrajnának. Tudni akarják, mi van itt. Befolyásolni akarják Magyarország álláspontját, mi pedig ezt nem akarjuk engedni”.

Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása

A magyar miniszterelnök ezután arról beszélt, hogy Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása. 

Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását. 

Egyetlen nap alatt. (...) Ugyanis Ukrajna az áramnak és a gáznak is tekintélyes részét Magyarországról kapja. „Ha történne egy baleset, és kidőlne néhány oszlop, és elszakadna néhány vezeték, akkor Ukrajna megállna” – hívta fel a figyelmet.

– tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy amikor az ukránok tiszteletlenül beszélnek velünk, magyarokkal, akkor ki is vannak nekünk szolgáltatva. „S pontosan tudják, hogy nekünk nem érdekünk, hogy összedöntsük Ukrajnát, megrendítsük a biztonságukat. 

Egy összeomló Ukrajna Magyarország határában olyan fenyegetést, kockázatot jelent a közbiztonságra, a terrorizmusra, az ott élő magyar kisebbség miatt az ottani életre, amit Magyarország nem akar vállalni. 

– hangoztatta.

Azért ilyen pimaszok velünk, mert miközben tudják, hogy a kezünkben vannak bizonyos értelemben, és azt is tudják, hogy Magyarország nem támogatja az uniós tagságukat sem, nem érdekelt egy ukrán destabilizációban” – szögezte le Orbán Viktor.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

