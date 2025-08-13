Orbán Viktor olyat mondott, amit Zelenszkij sosem akart hallani: Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását (VIDEÓ)

A Patrióta Youtube-csatorna műsorában Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a pénteki Trump-Putyin találkozó kapcsán fejtették ki többek között a véleményüket.

A beszélgetés során a műsorvezető Gerhardt Máté felidézte, hogy mikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor Magyarország egyik legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját hajtotta végre, melyben a villamosenergia- és a földgázellátás is benne volt. Ennek ellenére a Zelenszkij-kormányzat titkosszolgálati akciókat hajtott végre Magyarország ellen. Ilyen formában hogy lehet normális, kiegyensúlyozott viszonyra törekedni – tette fel a kérdést a miniszterelnöknek.

Orbán Viktor erre úgy reagált, hogy az ukránok súlyos titkosszolgálati akciókat indítottak Magyarországgal szemben. „Egy részük fedett, mások nyilvánosságra kerültek, és

komolyan beépültek a magyar belpolitikába, a magyar közgondolkodásba, intézményekbe. Itt vannak, ilyen-olyan megbízott ügynökeiken keresztül.

Ez komoly probléma, mindennap küzdök ezzel. Ezzel nekünk foglalkoznunk kell” – hangzott el. Orbán Viktor megjegyezte, hogy mi a „hátországa vagyunk Ukrajnának. Tudni akarják, mi van itt. Befolyásolni akarják Magyarország álláspontját, mi pedig ezt nem akarjuk engedni”.