Orbán Viktor olyat mondott, amit Zelenszkij sosem akart hallani: Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását (VIDEÓ)

Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása
A magyar miniszterelnök ezután arról beszélt, hogy Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása.
Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását.
Egyetlen nap alatt. (...) Ugyanis Ukrajna az áramnak és a gáznak is tekintélyes részét Magyarországról kapja. „Ha történne egy baleset, és kidőlne néhány oszlop, és elszakadna néhány vezeték, akkor Ukrajna megállna” – hívta fel a figyelmet.
– tette hozzá a kormányfő.
Orbán Viktor arra is kitért, hogy amikor az ukránok tiszteletlenül beszélnek velünk, magyarokkal, akkor ki is vannak nekünk szolgáltatva. „S pontosan tudják, hogy nekünk nem érdekünk, hogy összedöntsük Ukrajnát, megrendítsük a biztonságukat.
Egy összeomló Ukrajna Magyarország határában olyan fenyegetést, kockázatot jelent a közbiztonságra, a terrorizmusra, az ott élő magyar kisebbség miatt az ottani életre, amit Magyarország nem akar vállalni.
– hangoztatta.
Azért ilyen pimaszok velünk, mert miközben tudják, hogy a kezünkben vannak bizonyos értelemben, és azt is tudják, hogy Magyarország nem támogatja az uniós tagságukat sem, nem érdekelt egy ukrán destabilizációban” – szögezte le Orbán Viktor.
