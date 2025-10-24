Megdőlt a tévhit: már a fiatalok között szedi áldozatait a gyilkos betegség

„Úgy tűnik, Magyarországon is indokolt lenne az emlőrák szűrővizsgálatának korhatárát 45-ről 40 évre csökkenteni, hisz a kutatások alapján nálunk is látszik az a globális jelenség, miszerint a fiatal nők emlőrák előfordulása növekszik. Ez a növekedés ebben az évtizedben is töretlen, most folyó kutatásunk alapján 2023-ra még kifejezettebb mértéket öltött” – hangsúlyozza a Mandinernek Dr. Kiss Zoltán, az említett kutatás vezetője, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense. Mint hozzáteszi, komoly elemzések kellenek a népegészségügyi célú szűrővizsgálatok célcsoportjának meghatározásához, aminek fő indoka a költséghatékonyság – hogy minél olcsóbban minél több ember élete és egészsége legyen megmenthető – ez az úgynevezett egészséggazdasági szempont, hiszen az állam az adófizetők pénzével gazdálkodik.

Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy

a kutatásukban kirajzolódott tendencia a rákos megbetegedések kapcsán nem magyar sajátosság, hanem globális trend.

Eközben azt is jó, ha tudjuk, hogy Magyarországon és másutt is van arra törekvés, hogy lecsökkentsék a szűrési korhatárt, és hozzáférhetőek legyenek az államilag szervezett és ösztönzött vizsgálatok a fiatalabb nők számára is. „Tudomásom szerint ennek engedélyezése folyamatban van, remélhetőleg minél hamarabb elérhetővé válik” – teszi hozzá.

A kutatás másik elgondolkodtató adata, hogy 30-49 év közötti emlődaganatos betegek nagyobb arányban szenvednek az emlőrák rosszabb kimenetelű, progresszívebb altípusával – amelyek nagyobb arányban vezetnek halálhoz –, mint idősebb korban gyakoribb hormon pozitív daganat típusok. A 30-39 éves korosztályban 24 százalékos a betegség agresszív és rosszabb prognózisú, az úgynevezett HER2+/HR- és tripla negatív (TNBC) daganatok együttes előfordulása, míg a 40-49 évesek között ez az arány kevesebb, mint a fele, 11,4, az 50-59 évesek között pedig 10,7 százalék. Nagyon lényeges adalék, hogy jelenleg a TNBC felelős a legkedvezőtlenebb ötéves túlélési mutatókért is: a diagnosztizált betegek 61,4 százaléka nem éri meg a diagnózist követő ötödik évet. Ezért is kiemelkedően fontos a rendszeres részvétel az emlőrák szűrővizsgálatain, hisz, ha korai stádiumban fedezik fel a daganatot, jobb túléléssel, teljes gyógyulással nézhetnek szemben mindazok, akiknél e daganat típusok kialakulnak.