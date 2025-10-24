Megdőlt a tévhit: már a fiatalok között szedi áldozatait a gyilkos betegség

Így kerültem el a legrosszabbat – fiatal mellráktúlélő a Mandinernek
Gabriella mindössze 33 éves volt, amikor eltérést fedeztek fel a mellében. Három évnek kellett eltelnie, mire diagnosztizálták nála a mellrákot.
Az elmúlt 15 évben 32 százalékkal nőtt a emlődaganat előfordulása a 30-39 éves nők körében. Ráadásul ők szenvednek a legnagyobb arányban az emlőrák rosszabb kimenetelű altípusával. A megdöbbentő adatok annak fényében különösen figyelemre méltóak, hogy itthon a közfinanszírozott, szervezett mellrákszűrés jelenleg csak 45 éves kortól érhető el.
Megdőlt az a tévhit, hogy a mellrák kizárólag az idősebb korosztály betegsége. Az elmúlt évtizedben ugyanis jelentősen megnőtt a betegség előfordulása a fiataloknál, különösen a 30–39 éves korosztályban – derül ki az MSD Pharma Hungary Kft. Magyarország legfrissebb, hazai adatokon alapuló kutatásából. Elgondolkodtató továbbá, hogy 50 év alatti korcsoportban a betegség agresszív altípusának előfordulási aránya magasabb: minden negyedik fiatal beteget ezzel diagnosztizálnak.
Hazánkban is ez a leggyakoribb rákos megbetegedés: 2011 és 2019 között a nők körében közel 70 ezer emlőrákos esetet regisztráltak Magyarországon, ami minden egyes évben 7000-8000 (!) új diagnózist jelent.
Az elmúlt 15 év hazai betegadatait feldolgozó és elemző HUN-CANCER EPI kutatás legfontosabb tanulsága, hogy
a mellrák nemcsak az idősek betegsége.
Sőt: míg az elmúlt évtizedben az ötven évesnél idősebbek körében csökkent az emlőrák előfordulása, addig a 30-39 éves nőknél nőtt, nem is akármekkora mértékben: a növekmény meghaladja a 32 százalékot. Nőtt az előfordulás a 40–49 éves korosztályban is: 2019-ben például kifejezetten nagyszámú beteget, százezer nő esetén 140 emlődaganatot diagnosztizáltak, ami évente több mint ezer 40-49 éves közötti női emlőrákos diagnózist jelent. E korosztályban az emlőrák előfordulása 4-5-ször nagyobb, mint a következő leggyakoribb daganatok, a melanoma vagy méhnyakrák esetszáma.
Figyelemre érdemesek ezen eredmények annak fényébe, hogy
Magyarországon a közfinanszírozott, szervezett mellrákszűrés jelenleg csak 45 éves kortól érhető el,
és ez sem volt mindig így. 2002 óta minden, az NNGYK nyilvántartása szerint jogosult 45-65 év közötti nő szűrési ciklusonként, jelen esetben kétévente kap személyre szabott meghívólevelet a szűrés pontos helyével és idejével, vagy az időpont kérésére szolgáló elérhetőséggel.
„Úgy tűnik, Magyarországon is indokolt lenne az emlőrák szűrővizsgálatának korhatárát 45-ről 40 évre csökkenteni, hisz a kutatások alapján nálunk is látszik az a globális jelenség, miszerint a fiatal nők emlőrák előfordulása növekszik. Ez a növekedés ebben az évtizedben is töretlen, most folyó kutatásunk alapján 2023-ra még kifejezettebb mértéket öltött” – hangsúlyozza a Mandinernek Dr. Kiss Zoltán, az említett kutatás vezetője, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense. Mint hozzáteszi, komoly elemzések kellenek a népegészségügyi célú szűrővizsgálatok célcsoportjának meghatározásához, aminek fő indoka a költséghatékonyság – hogy minél olcsóbban minél több ember élete és egészsége legyen megmenthető – ez az úgynevezett egészséggazdasági szempont, hiszen az állam az adófizetők pénzével gazdálkodik.
Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy
a kutatásukban kirajzolódott tendencia a rákos megbetegedések kapcsán nem magyar sajátosság, hanem globális trend.
Eközben azt is jó, ha tudjuk, hogy Magyarországon és másutt is van arra törekvés, hogy lecsökkentsék a szűrési korhatárt, és hozzáférhetőek legyenek az államilag szervezett és ösztönzött vizsgálatok a fiatalabb nők számára is. „Tudomásom szerint ennek engedélyezése folyamatban van, remélhetőleg minél hamarabb elérhetővé válik” – teszi hozzá.
A kutatás másik elgondolkodtató adata, hogy 30-49 év közötti emlődaganatos betegek nagyobb arányban szenvednek az emlőrák rosszabb kimenetelű, progresszívebb altípusával – amelyek nagyobb arányban vezetnek halálhoz –, mint idősebb korban gyakoribb hormon pozitív daganat típusok. A 30-39 éves korosztályban 24 százalékos a betegség agresszív és rosszabb prognózisú, az úgynevezett HER2+/HR- és tripla negatív (TNBC) daganatok együttes előfordulása, míg a 40-49 évesek között ez az arány kevesebb, mint a fele, 11,4, az 50-59 évesek között pedig 10,7 százalék. Nagyon lényeges adalék, hogy jelenleg a TNBC felelős a legkedvezőtlenebb ötéves túlélési mutatókért is: a diagnosztizált betegek 61,4 százaléka nem éri meg a diagnózist követő ötödik évet. Ezért is kiemelkedően fontos a rendszeres részvétel az emlőrák szűrővizsgálatain, hisz, ha korai stádiumban fedezik fel a daganatot, jobb túléléssel, teljes gyógyulással nézhetnek szemben mindazok, akiknél e daganat típusok kialakulnak.
A mellrák a nőknél a leggyakrabban felfedezett ráktípus világszerte. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2022-es adatai szerint
Viszonyításképp tüdőrákot ugyanabban az évben világszerte kevesebb, mint feleannyi nőnél (908 ezer) diagnosztizáltak.
Annak kapcsán, hogy mi lehet az oka, hogy az elmúlt tíz évben ilyen nagy arányban nőtt a betegség előfordulása a fiataloknál, ráadásul ez a korcsoport érintett leginkább a betegség súlyosabb változatával, Dr. Kiss Zoltán azt mondta, hogy a betegség kialakulásának esélyét befolyásolhatják egyes hormonális, életmódbeli és környezeti tényezők is. Ilyen például az obezitás vagy közismertebb nevén az elhízás, ami következtében jelentősen megváltozik a szervezet hormonösszetétele. Ezen túl a mellrák kialakulásának kockázatát növelhetik a hormonpótló kezelések, de az irodalmi adatok alapján a fiatalok emelkedő emlőrák kockázatának hátterében felmerül a késői gyermekvállalás és a kevesebb vállalt gyermek is.
Gabriella 33 éves volt, amikor eltérést fedeztek fel a mellében. Három évnek kellett eltelnie, mire diagnosztizálták nála a mellrákot. Fiatal, energikus, nincs a családjában daganatos beteg, ő mégis megküzdött a kórral. Az üzeni: menjünk el szűrésre, mindegy, mennyire vagyunk fiatalok, vagy milyen egészséges életmódot folytatunk.
Jó hír viszont, hogy
az elmúlt évtizedben javult az emlődaganatos betegek ötéves túlélési aránya,
73,1 százalékról 74,2 százalékra. A 2011–2019-es időszak adatait feldolgozó HUN-CANCER EPI kutatásai arra is rávilágítottak, hogy a hazai emlőrákos betegek túlélési esélyei a közép-kelet európai régió legjobbjai közé tartoznak. Ez azt mutatja, hogy a magyar emlőrákos betegek, szűrésének, diagnózisának és ellátásának minősége a régióban kiemelkedő. A megnövekedett esetszámok miatt kitüntetett helyen lévő 40-49 éves korcsoportban például az érintettek 89 százaléka éli meg a diagnózist követő ötödik évet. Hasonló a nagyságrend a 30-39 év közöttieknél, míg az 50-59 éves nőknél 85 százalék, 60-69 éveseknél 81 százalék, 70-79 éveseknél pedig 65 százalék. Ebben természetesen benne vannak azok a betegek, akiknek az emlődaganaton kívül más betegségük is van, és értelemszerűen a kor előrehaladtával az ő arányuk is nő.
Meglepően reményteli, hogy az ötéves „nettó” túlélési mutató – amikor csak az emlődaganatos halálozást vizsgálják – az az összes korcsoportban 80-90 százalék. Vagyis az emlőrák kezelésének sikeressége korcsoporttól független, kiegyensúlyozott képet mutat.
