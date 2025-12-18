Ft
„Na, szia mentő!”, megihlette Hont Andrást a Medián nevetséges kutatása, és egy biztos: az arabok nem tesznek keresztbe a törököknek

2025. december 18. 05:49

Ezek voltak a szerdai nap legolvasottabb hírei a mandiner.hu-n.

2025. december 18. 05:49
null

A Blikk információi szerint Törökországból ismét érdeklődés mutatkozik Varga Barnabás, a Ferencváros magyar válogatott csatára iránt. A kirobbanó formában lévő futballistát ugyanúgy a Samsunsporral hozták szóba, mint az elmúlt nyáron.

Akkor a csapat szurkolói már biztosra vették a játékos szerződtetését, és a helyi lapok is tényként kezelték az átigazolást, ám Varga végül maradt a Ferencvárosnál, amelynél az ősszel a hazai és a nemzetközi meccseken is termelte a gólokat.

A 31 éves támadót állítólag Szaúd-Arábiából is figyelik, sőt egyes hírek szerint a helyi első osztályból már tettek is érte egy konkrét ajánlatot, de ezt az információt Paunoch Péter, a játékos menedzsere a napokban cáfolta.

Nem tudom, honnan vették ezt, ennek semmi alapja nincs”

 – jelentette ki Varga ügynöke a Blikknek, majd kitért arra, hogy mi várható a januári transzferidőszakban.

„Erre december közepén nehéz jó választ adni. Az biztos, hogy nagyon sok csapatnak a radarján rajta van Barni, kérdés az, hogy melyik tud a Ferencvárossal egyezségre jutni, addig ugyanis nem tárgyalhatunk senkivel, amíg az FTC-vel nem történt megegyezés”.

„Na, szia mentő!” – Győrfi Pál elmondta a Mandinernek, mivel jutalmazzák a hős kisfiút, és elárult még egy nagyon fontos titkot

Napok alatt az internet sztárjává vált Medárd, az óvodás kisfiú, akiről az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebook-oldalán osztott meg egy megható történetet. A mindössze négyéves kissrác példátlan bátorságról és higgadtságról tett tanúbizonyságot, amikor észrevette, hogy cukorbeteg édesanyját nem tudja felébreszteni, felhívta a 112-t, és a mentésirányító segítségével kezelte a helyzetet.

Utóbb persze kiderült, hogy egy picit azért médiahack is volt a dolog: az eset fél éve történt, az OMSZ pedig éppen egy társadalmi célú reklámnak ágyazott meg azzal, hogy nyilvánosságra hozta a felvételt.

„Azzal kezdeném, hogy mi ritkán osztunk meg hangfelvételeket a nyilvánosság előtt” – fogalmaz lapunknak Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője, amikor a körülményekről kérdezzük. „Egyrészt azért, mert mindig védjük a személyiségi jogokat és a betegjogokat, másrészt pedig azért, mert ezek általában drámai felvételek, amelyekkel nem akarjuk sokkolni vagy megrémiszteni az embereket”.

Medárd esetében azonban kivételt tettek. Mint Győrfi elmondta, azért, „mert egyrészt valóban példamutató a kisfiú helytállása”, másrészt pedig mert egy óvodásokat felkészítő „terméket” szeretnének ezzel bevezetni a „piacra”, amivel

más ovisok is képesek lesznek hasonlóan felkészülten kezelni vészhelyzeteket.

„Ahogyan a Medárd nevű kisfiú is tette: nemcsak segítséget hívott, hanem aktívan közreműködött is a mentésben. Kinyitotta az ajtót – ehhez fel kellett állnia egy székre, hogy elérje a zárat –, át tudott menni a szomszédhoz, és felnőtt segítséget kért. Tehát egészen hősiesen helytállt” – fogalmaz az ország legismertebb mentőse.

Megihlette Hont Andrást a Medián nevetséges kutatása: zseniális locsolóverssel szúrt oda Magyar Péteréknek – Ceglédi is reagált

Zseniális locsolóverset írt áprilisra Hont András, miután a Medián friss kutatása szerint a Tisza választási győzelme még a gyermekvállalási kedvet is növelné.

„Nyert a Tisza,

nőtt a libidóm,

jobb a csajom,

kisangyalom,

csináljunk-e gyereket?”

– publikálta költeményét a Facebook-oldalán Hont. „(Én nem tudom, hogy meddig lehet fokozni még ezt a debil abszurditást a paródialapokká és paródiaintézetekké vált szervezetek részéről)” – tette hozzá zárójelben a szerző. 

Ceglédi Zoltán politikai elemző a kutatásra mindössze egy répa-emojival reagált. 

Nyitókép: MTI/Balázs Attila

