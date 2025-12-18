„Na, szia mentő!”, megihlette Hont Andrást a Medián nevetséges kutatása, és egy biztos: az arabok nem tesznek keresztbe a törököknek

Utóbb persze kiderült, hogy egy picit azért médiahack is volt a dolog: az eset fél éve történt, az OMSZ pedig éppen egy társadalmi célú reklámnak ágyazott meg azzal, hogy nyilvánosságra hozta a felvételt.

„Azzal kezdeném, hogy mi ritkán osztunk meg hangfelvételeket a nyilvánosság előtt” – fogalmaz lapunknak Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője, amikor a körülményekről kérdezzük. „Egyrészt azért, mert mindig védjük a személyiségi jogokat és a betegjogokat, másrészt pedig azért, mert ezek általában drámai felvételek, amelyekkel nem akarjuk sokkolni vagy megrémiszteni az embereket”.

Medárd esetében azonban kivételt tettek. Mint Győrfi elmondta, azért, „mert egyrészt valóban példamutató a kisfiú helytállása”, másrészt pedig mert egy óvodásokat felkészítő „terméket” szeretnének ezzel bevezetni a „piacra”, amivel

más ovisok is képesek lesznek hasonlóan felkészülten kezelni vészhelyzeteket.

„Ahogyan a Medárd nevű kisfiú is tette: nemcsak segítséget hívott, hanem aktívan közreműködött is a mentésben. Kinyitotta az ajtót – ehhez fel kellett állnia egy székre, hogy elérje a zárat –, át tudott menni a szomszédhoz, és felnőtt segítséget kért. Tehát egészen hősiesen helytállt” – fogalmaz az ország legismertebb mentőse.