Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kutatás-fejlesztés HUN-REN Neumann János Program Magyarország kutatás

Áttörés a kutatói pályán: a HUN-REN bérrendezése új korszakot nyit a magyar tudományos életben

2025. december 04. 10:39

A kormány történelmi béremelést biztosított a HUN-REN kutatóinak, amely 2027-re több mint duplájára növeli a hálózat költségvetési támogatását.

2025. december 04. 10:39
null

A kormány 2025-ben 18 milliárd forintos többletforrást biztosított a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat számára, amelyet szeptemberben kaptak meg a kutatók és a dolgozók, visszamenőlegesen 2025. január 1-jéig – írja a hálózat sajtóközleménye.

Októbertől minden érintett már az emelt bért kapja.

A kabinet a bérrendezés következő ütemeihez a forrást a következő évekre is garantálja: 2026-ban újabb 18 milliárd, 2027-ben pedig további 12,5 milliárd forint jut a kutatóhálózatnak. Ennek eredményeként 2027-re a HUN-REN közvetlen költségvetési támogatása több mint duplája lesz a 2024-es bázisnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

A közlemény szerint 2027-re olyan teljesítményalapú bérezés valósul meg, amely a kutatók eredményeihez igazodik, és összevethető a nyugat-európai gyakorlatokkal.

A program célja, hogy versenyképes és kiszámítható életpályát kínáljon a kutatóknak, ezzel erősítve a magyar tudományos szféra hosszú távú működését. A béremelés következő ütemei nagy hangsúlyt helyeznek a teljesítmények objektív mérésére: a tudományos publikációk mellett számítanak a szabadalmak, az innovációs eredmények ipari hasznosulása, a vállalati együttműködések volumene és a nemzetközi pályázati sikerek is. Kiemelt szempont marad a fiatal kutatók képzése és megtartása.

A többletforrások nemcsak bérrendezésre, hanem infrastruktúra-fejlesztésre és kapacitásbővítésre is szolgálnak.

A cél a modern kutatóhelyek kialakítása, valamint a hálózat tőkebevonási képességének növelése, amely erősíti az ipari és gazdasági szereplőkkel való együttműködést. A jövő évben új lehetőségek nyílnak a GINOP Plusz program keretében is: a 26 milliárd forintos keretből a kutatóhálózat eddig nem látott léptékű fejlesztési projektekbe kezdhet. A következő három évben olyan területek technológiai háttere újul meg, mint a mesterséges intelligencia, a nukleáris medicina, az anyagtudomány vagy a biotechnológia.

Ezt is ajánljuk a témában

A közlemény szerint a bérrendezési és fejlesztési program egyszerre szolgálja a kutatók megbecsülését és a hazai innovációs ökoszisztéma erősítését. A HUN-REN kutatási irányait a Neumann János Program stratégiai célterületei határozzák meg, amelyek az egészség, a zöld átállás, a digitalizáció, az energiabiztonság és a kibervédelem területeire összpontosítanak.

Nyitókép: Purger Tamás / MTI

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sciohyper
•••
2025. december 04. 13:55 Szerkesztve
Azért az "áttörés" még igen messze van!!! Pusztán az objektivitás kedvéért: egy Ph.D.-val rendelkező, tudományos munkatárs ("postdoc") "óriási, megemelt fizetése" 500-510eFt, ami lényegesen alatta van egy kezdőtanári fizetésnek (gyakornok I. 641eFt), ami nem sokkal kevesebb, mint egy csoportvezető, tudományos főmunkatárs bére (700-725eFt). A további években beigért, teljesítményalapú bérezés pedig teljesíthetetlen, irreális, tudományellenes elvárásokon és elképzeléseken alapszik!!! Amúgy pedig a szokásos hatásvadász, erősen túlzó címadás...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!