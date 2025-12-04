Áttörés a kutatói pályán: a HUN-REN bérrendezése új korszakot nyit a magyar tudományos életben

Kinyitották pénztárcájukat a magyarok – a Tisza az ő levesükbe is beleköpne
A kormány történelmi béremelést biztosított a HUN-REN kutatóinak, amely 2027-re több mint duplájára növeli a hálózat költségvetési támogatását.
A kormány 2025-ben 18 milliárd forintos többletforrást biztosított a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat számára, amelyet szeptemberben kaptak meg a kutatók és a dolgozók, visszamenőlegesen 2025. január 1-jéig – írja a hálózat sajtóközleménye.
Októbertől minden érintett már az emelt bért kapja.
A kabinet a bérrendezés következő ütemeihez a forrást a következő évekre is garantálja: 2026-ban újabb 18 milliárd, 2027-ben pedig további 12,5 milliárd forint jut a kutatóhálózatnak. Ennek eredményeként 2027-re a HUN-REN közvetlen költségvetési támogatása több mint duplája lesz a 2024-es bázisnak.
A közlemény szerint 2027-re olyan teljesítményalapú bérezés valósul meg, amely a kutatók eredményeihez igazodik, és összevethető a nyugat-európai gyakorlatokkal.
A program célja, hogy versenyképes és kiszámítható életpályát kínáljon a kutatóknak, ezzel erősítve a magyar tudományos szféra hosszú távú működését. A béremelés következő ütemei nagy hangsúlyt helyeznek a teljesítmények objektív mérésére: a tudományos publikációk mellett számítanak a szabadalmak, az innovációs eredmények ipari hasznosulása, a vállalati együttműködések volumene és a nemzetközi pályázati sikerek is. Kiemelt szempont marad a fiatal kutatók képzése és megtartása.
A többletforrások nemcsak bérrendezésre, hanem infrastruktúra-fejlesztésre és kapacitásbővítésre is szolgálnak.
A cél a modern kutatóhelyek kialakítása, valamint a hálózat tőkebevonási képességének növelése, amely erősíti az ipari és gazdasági szereplőkkel való együttműködést. A jövő évben új lehetőségek nyílnak a GINOP Plusz program keretében is: a 26 milliárd forintos keretből a kutatóhálózat eddig nem látott léptékű fejlesztési projektekbe kezdhet. A következő három évben olyan területek technológiai háttere újul meg, mint a mesterséges intelligencia, a nukleáris medicina, az anyagtudomány vagy a biotechnológia.
A közlemény szerint a bérrendezési és fejlesztési program egyszerre szolgálja a kutatók megbecsülését és a hazai innovációs ökoszisztéma erősítését. A HUN-REN kutatási irányait a Neumann János Program stratégiai célterületei határozzák meg, amelyek az egészség, a zöld átállás, a digitalizáció, az energiabiztonság és a kibervédelem területeire összpontosítanak.
