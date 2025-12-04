Áttörés a kutatói pályán: a HUN-REN bérrendezése új korszakot nyit a magyar tudományos életben

A kormány 2025-ben 18 milliárd forintos többletforrást biztosított a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat számára, amelyet szeptemberben kaptak meg a kutatók és a dolgozók, visszamenőlegesen 2025. január 1-jéig – írja a hálózat sajtóközleménye.

Októbertől minden érintett már az emelt bért kapja.

A kabinet a bérrendezés következő ütemeihez a forrást a következő évekre is garantálja: 2026-ban újabb 18 milliárd, 2027-ben pedig további 12,5 milliárd forint jut a kutatóhálózatnak. Ennek eredményeként 2027-re a HUN-REN közvetlen költségvetési támogatása több mint duplája lesz a 2024-es bázisnak.