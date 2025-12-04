Kinyitották pénztárcájukat a magyarok – a Tisza az ő levesükbe is beleköpne

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2025 októberében tovább bővült a hazai kiskereskedelmi piac. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,1 százalékkal, míg szeptemberhez képest 0,5 százalékkal nőtt a forgalom volumene. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítése 1,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a teljes élelmiszer-kiskereskedelem háromnegyedét adó vegyes üzleteké 2,9 százalékos bővülést mutatott. A nem élelmiszer-kiskereskedelem ennél is erőteljesebben, 5,2 százalékkal nőtt. A teljes kiskereskedelmi forgalom értéke októberben országosan elérte az 1 762 milliárd forintot. Január és október között összességében 2,9 százalékkal emelkedett a forgalom az előző évhez képest.
A közlemény szerint a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési javaslata mintegy 1300 milliárd forintos terhet róna a családokra