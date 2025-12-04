Kinyitották pénztárcájukat a magyarok – a Tisza az ő levesükbe is beleköpne

Emellett 2025 decemberétől ismét hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható a SZÉP-kártya 2026. április végéig, ami átmenetileg a kiskereskedelmet és a családok mindennapi költéseit is segíti.

Az ünnepi időszak közeledtével a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság fokozott ellenőrzésekkel igyekszik védeni a vásárlókat, miközben határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

Nyitókép: MTI / Bruzák Noémi

