12. 04.
csütörtök
12. 04.
csütörtök
Tisza Párt baloldali megszorítócsomag kereskedelem

Kinyitották pénztárcájukat a magyarok – a Tisza az ő levesükbe is beleköpne

2025. december 04. 10:06

A friss statisztikák kedvező képet mutatnak a hazai kereskedelemről, ugyanakkor a Tisza Párt adóemelési elképzelései rontanák ezt a helyzetet.

2025. december 04. 10:06
null

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2025 októberében tovább bővült a hazai kiskereskedelmi piac. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,1 százalékkal, míg szeptemberhez képest 0,5 százalékkal nőtt a forgalom volumene. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítése 1,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a teljes élelmiszer-kiskereskedelem háromnegyedét adó vegyes üzleteké 2,9 százalékos bővülést mutatott. A nem élelmiszer-kiskereskedelem ennél is erőteljesebben, 5,2 százalékkal nőtt. A teljes kiskereskedelmi forgalom értéke októberben országosan elérte az 1 762 milliárd forintot. Január és október között összességében 2,9 százalékkal emelkedett a forgalom az előző évhez képest.

A közlemény szerint a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési javaslata mintegy 1300 milliárd forintos terhet róna a családokra

Ezzel szemben a kormány továbbra is adócsökkentésekkel támogatja a lakosságot: adómentessé vált a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, a háromgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességet kaptak, jövőre pedig a 40 év alatti, kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák is mentesülnek az szja megfizetése alól.

A kabinet célja a fogyasztás ösztönzése és a háztartások védelme, ennek részeként 2026. február 28-ig meghosszabbította, majd decembertől 13 új termékkörre kiterjesztette az árréscsökkentési intézkedést.

Emellett 2025 decemberétől ismét hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható a SZÉP-kártya 2026. április végéig, ami átmenetileg a kiskereskedelmet és a családok mindennapi költéseit is segíti.

Az ünnepi időszak közeledtével a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság fokozott ellenőrzésekkel igyekszik védeni a vásárlókat, miközben határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

Nyitókép: MTI / Bruzák Noémi

