Durva járvány terjed Magyarország szomszédságában: ezek lehetnek a tünetei

Fizetős oltások: több tízezret spórolhatnak a szülők, eláruljuk, hogyan
Eléggé a zsebbe kell nyúlniuk a szülőknek, ami a fizetős oltásokat illeti. Érdemes résen lenni, van segítség. Gyermekorvost kérdeztünk.
Ijesztő mértékben terjed.
Rohamosan terjed a vírusos májgyulladás Szlovákia déli régióiban, egy hónap alatt megduplázódott a fertőzési gócok száma a Komáromi járásban – írja a kemma. A hatóságok tájékoztatásából kiderült, hogy több régióban is aktív járványgócok alakultak ki, és a fertőzések száma az elmúlt hetekben jelentősen megemelkedett. A Komáromi járásban jelenleg 8 aktív járványgócot tartanak nyilván, szemben az egy hónappal ezelőtti 3-al.
A hatóságok ezért nem ajánlják tömegrendezvények megtartását, és szigorították a higiéniai ellenőrzéseket is. Továbbá elrendelték a kötelező védőoltásokat, valamint a nagyszabású fertőtlenítéseket.
A Nagyszombati Regionális Közegészségügyi Hivatal adatai szerint 2025 eleje óta mintegy 259 hepatitis A-fertőzést regisztráltak, ami a tavalyi esetszám háromszorosa.
A legtöbb megbetegedést Dunaszerdahely (100) és Galánta (78) térségéből jelentették, de Szakolca, Nagyszombat, Szenice, Galgóc és Pöstyén környékén is előfordultak fertőzések.
A hatóságok több mint 2100 embert helyeztek orvosi megfigyelés alá, és az érintett településeken karantént rendeltek el.
A sárgaságként is ismert hepatitis A emberről emberre terjed, leggyakrabban szennyezett kéz, étel vagy víz útján. A betegség tünetei közé tartozik a láz, a gyengeség, az émelygés, valamint a bőr és a szem sárgás elszíneződése.
