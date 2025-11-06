Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
góc Magyarország Nagyszombat Szlovákia

Durva járvány terjed Magyarország szomszédságában: ezek lehetnek a tünetei

2025. november 06. 14:49

Ijesztő mértékben terjed.

2025. november 06. 14:49
null

Rohamosan terjed a vírusos májgyulladás Szlovákia déli régióiban, egy hónap alatt megduplázódott a fertőzési gócok száma a Komáromi járásban – írja a kemma. A hatóságok tájékoztatásából kiderült, hogy több régióban is aktív járványgócok alakultak ki, és a fertőzések száma az elmúlt hetekben jelentősen megemelkedett. A Komáromi járásban jelenleg 8 aktív járványgócot tartanak nyilván, szemben az egy hónappal ezelőtti 3-al.

A hatóságok ezért nem ajánlják tömegrendezvények megtartását, és szigorították a higiéniai ellenőrzéseket is. Továbbá elrendelték a kötelező védőoltásokat, valamint a nagyszabású fertőtlenítéseket.

Ezt is ajánljuk a témában

A Nagyszombati Regionális Közegészségügyi Hivatal adatai szerint 2025 eleje óta mintegy 259 hepatitis A-fertőzést regisztráltak, ami a tavalyi esetszám háromszorosa.

A legtöbb megbetegedést Dunaszerdahely (100) és Galánta (78) térségéből jelentették, de Szakolca, Nagyszombat, Szenice, Galgóc és Pöstyén környékén is előfordultak fertőzések. 

A hatóságok több mint 2100 embert helyeztek orvosi megfigyelés alá, és az érintett településeken karantént rendeltek el.

A sárgaságként is ismert hepatitis A emberről emberre terjed, leggyakrabban szennyezett kéz, étel vagy víz útján. A betegség tünetei közé tartozik a láz, a gyengeség, az émelygés, valamint a bőr és a szem sárgás elszíneződése.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pexels

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sternerregnix
2025. november 06. 16:37
Nyomicsok vigyázz magadra!!!
Válasz erre
0
0
astra04
2025. november 06. 16:37
Sok a c típusú féreg arrafelé, állat alatti népség, nem csoda, hogy terjed ott a kórság.
Válasz erre
0
0
Interista
2025. november 06. 15:24
Ismét fel kell hívni az emberek figyelmét a kézmosás fontosságára? Az elég gáz. Moss kezet, ne érintkezz igénytelen trógerekkel !!! Ennyivel a hibafaktor máris ki van küszöbölve.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!