Durva járvány terjed Magyarország szomszédságában: ezek lehetnek a tünetei

A hatóságok több mint 2100 embert helyeztek orvosi megfigyelés alá, és az érintett településeken karantént rendeltek el.

A sárgaságként is ismert hepatitis A emberről emberre terjed, leggyakrabban szennyezett kéz, étel vagy víz útján. A betegség tünetei közé tartozik a láz, a gyengeség, az émelygés, valamint a bőr és a szem sárgás elszíneződése.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pexels