skuteczky döme molnos péter Pozsony Szlovákia

Lebuktak a szlovákok: hamis festményeket állítottak ki a nemzeti galériában (VIDEÓ)

2025. december 16. 14:36

Súlyos hibát vétettek a pozsonyi nemzeti galériában.

2025. december 16. 14:36
Molnos Péter neves magyar művészettörténész nemrégiben a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galériában akadt rá hamis festményekre. Molnos Péter rámutatott, hogy a kiállításon több hamis vagy gyenge minőségű másolatot is felfedezett. Különösen Mednyánszky László és Skuteczky Döme műveit emelte ki.

Példaként utóbbi festő egyik képét mutatta be: a festményen a szignónál egyértelműen a „Skuteczky után” felirat szerepel, ennek ellenére eredetiként van feltüntetve a kiállításon. Tehát olyan ember rendezte be a tárlatot, aki nem tudta elolvasni a képen lévő feliratot. A művészettörténész szerint ezek a hamisítványok jelentősen rontják a kiváló életművek megítélését.

„Kár érte” – zárta bejegyzését, utalva arra, hogy ezek a hibák árnyékot vetnek egy egyébként kiváló gyűjteményre.

Nyitókép forrása: Joe Klamar / AFP

***

 

masikhozzaszolo
2025. december 16. 15:54
Alá kell biggyeszteni, S.K. Akár kétszer.
rugbista
2025. december 16. 15:45
Jól mutat az a szép épület a pozsonyi Duna-parton! Érdekes benne az anyag és szép, csak nem könnyű bejutni, elég fura a nyitva tartása a galériának.
Welszibard
2025. december 16. 15:33
Ahol még mindig Edward Beneš törvényei szabják meg az őshonos magyarság tulajdonviszonyait, nyelvhasználati jogait, ott minden elképzelhető, főleg ahol ilyen ízlésficamos építészek szerkesztenek kripta-toldalékot a nemzeti galériához.
Egyszeriember
2025. december 16. 15:15
Csináltország Tótiában minden hamis, vagy nem annak mondják, ami valójában.
