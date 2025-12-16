Lebuktak a szlovákok: hamis festményeket állítottak ki a nemzeti galériában (VIDEÓ)

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.
Súlyos hibát vétettek a pozsonyi nemzeti galériában.
Molnos Péter neves magyar művészettörténész nemrégiben a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galériában akadt rá hamis festményekre. Molnos Péter rámutatott, hogy a kiállításon több hamis vagy gyenge minőségű másolatot is felfedezett. Különösen Mednyánszky László és Skuteczky Döme műveit emelte ki.
Példaként utóbbi festő egyik képét mutatta be: a festményen a szignónál egyértelműen a „Skuteczky után” felirat szerepel, ennek ellenére eredetiként van feltüntetve a kiállításon. Tehát olyan ember rendezte be a tárlatot, aki nem tudta elolvasni a képen lévő feliratot. A művészettörténész szerint ezek a hamisítványok jelentősen rontják a kiváló életművek megítélését.
„Kár érte” – zárta bejegyzését, utalva arra, hogy ezek a hibák árnyékot vetnek egy egyébként kiváló gyűjteményre.
