Lebuktak a szlovákok: hamis festményeket állítottak ki a nemzeti galériában (VIDEÓ)

Molnos Péter neves magyar művészettörténész nemrégiben a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galériában akadt rá hamis festményekre. Molnos Péter rámutatott, hogy a kiállításon több hamis vagy gyenge minőségű másolatot is felfedezett. Különösen Mednyánszky László és Skuteczky Döme műveit emelte ki.

Példaként utóbbi festő egyik képét mutatta be: a festményen a szignónál egyértelműen a „Skuteczky után” felirat szerepel, ennek ellenére eredetiként van feltüntetve a kiállításon. Tehát olyan ember rendezte be a tárlatot, aki nem tudta elolvasni a képen lévő feliratot. A művészettörténész szerint ezek a hamisítványok jelentősen rontják a kiváló életművek megítélését.