Menczer Tamás: Közös siker az új körforgalom Solymáron

Átadták a Pest vármegyei Solymáron a Terstyánszky utca - Mátyás király utca - Vasút utca csomópontnál kiépített körforgalmat. Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője a pénteki átadó ünnepségen ismertette: a beruházás teljes értéke 82 millió forint, ebből a kormány a Magyar

Közúton keresztül 20 millió forintot, a Versenyképes járások program keretein belül 27,7 millió forintot biztosított.

Menczer Tamás hozzátette: a 82 millió forintból 35 milliót vállalt a solymári önkormányzat. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közös sikerként értékelte az elkészült körforgalmat, amelynek megépítését a solymáriak régóta, joggal vártak.

Kiemelte azt is: képviselősége óta Solymáron összesen 1,3 milliárd forintból valósultak meg fejlesztések, emellett 18 solymári civil szervezet összesen 85 millió forintos támogatásban részesült és egymilliárd forintból kárpótolták azokat a többségében solymári családokat, akiktől a kommunisták elvették a földjeiket. Összesen tehát 2,4 milliárd forintot kaptak a solymáriak - mondta.

Felidézte: 2022-ben, közvetlenül a megválasztása utáni nyáron, komoly vízhiánnyal szembesültek Solymáron, amit az akkori polgármesterrel és önkormányzattal, a solymáriakkal közösen, minden lehetséges megoldást és erőt megmozgatva elhárítottak. Majd a szakemberek tanácsára 800 millió forintból megépítették a vízkapacitást növelő vezetéket, amelynek nagy szerepe van abban, hogy azóta nem volt a 2022-eshez hasonló vízhiány a településen.

Emellett 250 millió forintból megépült a Koppány Márton utca, 152 millió forintból fejlesztették a települési üzemeltetés bázisát, építettek bringaparkot, játszótereket és voltak kisebb beruházások is - sorolta Menczer Tamás az elért eredményeket.

Jelezte, a tervek szerint még ebben a ciklusban megépül 200 millió forintból a solymári gyerekek helyben sportolását lehetővé tevő sportpálya is.

Összegzése szerint a teljes választókörzetébe több mint 60 milliárd forint érkezett, mióta képviselőjelöltként megkezdte, majd képviselőként folytatta a munkát.

Megjegyezte a ciklusból hátralevő nyolc hónapra még 24-25 fejlesztést terveznek összesen kétmilliárd forint értékben.

Czunyiné Bertalan Judit, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára közölte: a solymári körforgalom a 2024 őszén meghirdetett Versenyképes járások program első megvalósult fejlesztése. Kiemelte: a kormány célja a 174 vidéki járásnak meghirdetett fejlesztési programmal az volt, hogy az országosan mintegy 65 milliárd forintnyi fejlesztési keretet úgy adja vissza közszolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztésekre a kormány, hogy a térség polgármesterei járási szinten tesznek javaslatot közös fejlesztésekre vagy olyan egyedi, települési fejlesztésekre, amelyek az egész térség szolgálatába állíthatók.

Megjegyezte: jó látni azt is, hogy a programban nemcsak az önkormányzatok között alakul ki partnerség, hanem ahogy ez a solymári körforgalom megvalósítása során történt, olyan állami infrastruktúrakezelőkkel is, mint a Magyar Közút.

Zlinszky Péter, Solymár polgárestere arról beszélt, az elkészült körforgalom sokat jelent minden solymári számára. Az elmúlt évtizedekben Solymár legtöbb közlekedési balesete itt történt, sokak számára pedig napi rutinná vált a dugóban állás ezen a területen.

Elmondta: a körforgalom mindössze két hét alatt valósult meg és egy nap kivételével, sávszűkítésekkel folyamatosan megoldották, hogy a forgalom haladhasson az építkezés ideje alatt.

(MTI)

Nyitókép: Czunyiné dr. Bertalan Judit Facebook-oldala