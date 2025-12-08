„Itt az igazság, nézzétek!” – Menczer könyörtelenül visszavágott a tiszás megszorítócsomag egyik atyjának (VIDEÓ)

Megszólított Felcsuti Péter – így kezdte mondandóját Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában. Menczer Tamás elmondta, hogy a neki címzett posztban a balos közgazdász azt bizonygatja, hogy neki semmi köze sincs a Tisza Párt adótervéhez.

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza a hét közepén adott interjúban megerősítette, hogy a Tisza-adóterv valódi elképzelés volt, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak tőle.