12. 08.
hétfő
Menczer Tamás Tisza Párt Felcsuti kormánypárt

„Itt az igazság, nézzétek!" – Menczer könyörtelenül visszavágott a tiszás megszorítócsomag egyik atyjának (VIDEÓ)

2025. december 08. 18:22

Menczer Tamás rögtön lerántotta a leplet a balos közgazdászról.

2025. december 08. 18:22
null

Megszólított Felcsuti Péter – így kezdte mondandóját Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában. Menczer Tamás elmondta, hogy a neki címzett posztban a balos közgazdász azt bizonygatja, hogy neki semmi köze sincs a Tisza Párt adótervéhez.

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza a hét közepén adott interjúban megerősítette, hogy a Tisza-adóterv valódi elképzelés volt, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak tőle.

Láttuk, hogy a Tisza Párt nagyon bátortalanul, egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban amikor valahogy napvilágra került, vagy valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta.

 Tehát volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy hát kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyi jövedelemadó rendszerben” – mondta Felcsuti az idézett részletben.

Kell még valamit mondanom, Ildikó? – zárta bejegyzését Menczer.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

