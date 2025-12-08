„Itt az igazság, nézzétek!” – Menczer könyörtelenül visszavágott a tiszás megszorítócsomag egyik atyjának (VIDEÓ)

Felcsuti Péter elismerte: valódi a Tisza Párt adóemelési terve
A közgazdász egyértelműen cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, miszerint az ellenzéki pártnak nincsenek adóemelési tervei.
Menczer Tamás rögtön lerántotta a leplet a balos közgazdászról.
Megszólított Felcsuti Péter – így kezdte mondandóját Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában. Menczer Tamás elmondta, hogy a neki címzett posztban a balos közgazdász azt bizonygatja, hogy neki semmi köze sincs a Tisza Párt adótervéhez.
Ahogy arról korábban is beszámoltunk, Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza a hét közepén adott interjúban megerősítette, hogy a Tisza-adóterv valódi elképzelés volt, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak tőle.
Láttuk, hogy a Tisza Párt nagyon bátortalanul, egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban amikor valahogy napvilágra került, vagy valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta.
Tehát volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy hát kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyi jövedelemadó rendszerben” – mondta Felcsuti az idézett részletben.
Kell még valamit mondanom, Ildikó? – zárta bejegyzését Menczer.
