Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bódis Kriszta Menczer Tamás Tisza Párt Dávid Dóra liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Orbán Viktor baloldal

Erre már csak Orbán képes – drámai felvétel érkezett, mindent magyart figyelmeztettek (VIDEÓ)

2025. december 09. 16:52

Az egyik legégetőbb témát boncolgatta a jobboldali politikus.

2025. december 09. 16:52
null

Menczer Tamás a Facebook-oldalára feltöltött legújabb videójában a migráció kérdését boncolgatta.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója felhívta rá a figyelmet, hogy a Tisza Párt politikusai mind támogatják a bevándorlást. Felidézte, hogy ezzel kapcsolatban mit mondott Dávid Dóra, valamint Bódis Kriszta. „Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit mindenkit” – árulta el még korábban az elképzelését Dávid Dóra. Bódis Kriszta szerint pedig ez az egész téma „gumicsont”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait
Tovább a cikkhezchevron

Csak Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP tudja ettől megóvni Magyarországot”

fogalmazott Menczer Tamás.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: JENS SCHLUETER / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2025. december 09. 18:16
Ebből is látszik, hogy nem megszüntetni akarják az illegális migrációt, hanem el akarják árasztani egész Európát. Ha valóban fontos lenne a brüsszelitáknak, hogy csökkentsék az illegális migrációt, akkor egyrészt elismernék a kerítésünket és a védelemre költött pénzünket, és nem még pénzbüntetéseket rónának ki ránk, másrészt felgyorsítanák a visszatoloncolást, vagy Ruandába küldést! Csak akarat kell és nem duma!
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2025. december 09. 17:33
Ha Bódisnál a migráció álprobléma (tehát nincs is ilyen kérdés ) akkor a migrációs paktum elutasítása ami az álproblémából következik miért szankciókért kiáltó eszeveszett lépés?
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 09. 17:30
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
falcatus-2
2025. december 09. 17:13
„Az európai ipar élet-halál harcban áll. A kontinens a versengő Kína és a protekcionista Egyesült Államok közé szorult. A kínaiaknak azt kellene tenniük Európában, amit az európaiak tettek 25 évvel ezelőtt, amikor Kínába fektettek be” – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök miután visszatért pekingi hivatalos látogatásáról. Változnak az idők? Vajon ő kitől kért és kapott engedélyt, hogy Pekingbe utazzon és tárgyaljon?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!