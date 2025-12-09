Erre már csak Orbán képes – drámai felvétel érkezett, mindent magyart figyelmeztettek (VIDEÓ)

Menczer Tamás a Facebook-oldalára feltöltött legújabb videójában a migráció kérdését boncolgatta.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója felhívta rá a figyelmet, hogy a Tisza Párt politikusai mind támogatják a bevándorlást. Felidézte, hogy ezzel kapcsolatban mit mondott Dávid Dóra, valamint Bódis Kriszta. „Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit mindenkit” – árulta el még korábban az elképzelését Dávid Dóra. Bódis Kriszta szerint pedig ez az egész téma „gumicsont”.