Erre már csak Orbán képes – drámai felvétel érkezett, mindent magyart figyelmeztettek (VIDEÓ)

Megvan a dátum: kiderült, mikor áraszthatják el Magyarországot illegális migránsokkal
„Valósággá válik az aggodalmunk ” – fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Az egyik legégetőbb témát boncolgatta a jobboldali politikus.
Menczer Tamás a Facebook-oldalára feltöltött legújabb videójában a migráció kérdését boncolgatta.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója felhívta rá a figyelmet, hogy a Tisza Párt politikusai mind támogatják a bevándorlást. Felidézte, hogy ezzel kapcsolatban mit mondott Dávid Dóra, valamint Bódis Kriszta. „Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit mindenkit” – árulta el még korábban az elképzelését Dávid Dóra. Bódis Kriszta szerint pedig ez az egész téma „gumicsont”.
Csak Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP tudja ettől megóvni Magyarországot”
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Ezt is ajánljuk a témában
„Valósággá válik az aggodalmunk ” – fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
A nyitókép illusztráció. Fotó: JENS SCHLUETER / AFP