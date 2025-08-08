Von der Leyent nem kérdezték, mégis úgy érezte, meg kell szólalnia ezzel kapcsolatban

Földbe döngölte Ursula von der Leyent a korábbi főképviselő, majd az EU-ról is mondott pár keresetlen szót
Josep Borrell szerint az Európai Unió már aligha tekinthető világpolitikai tényezőnek.
Egy fontos geopolitikai kérdésben próbált meg erőt mutatni az Európai Bizottság elnöke.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke újabb nyilatkozatot tett közzé az X-en gázai konfliktus kapcsán. Bejegyzésében felszólította Izraelt, hogy fontolja meg katonai műveletei további meghosszabbítását, követelte az összes túsz azonnali szabadon bocsátását, valamint a humanitárius segélyek akadálytalan eljuttatását Gázába, miközben tűzszünetet sürgetett.
„Az izraeli kormány döntését a gázai katonai művelet további meghosszabbításáról újra kell gondolni. Ugyanakkor szabadon kell engedni az összes túszt, akiket embertelen körülmények között tartanak fogva. A humanitárius segélyeknek pedig azonnali és akadálytalan hozzáférést kell biztosítani a Gázai-övezetbe, hogy eljuttathassák oda, amire a helyszínen sürgősen szükség van. Azonnali tűzszünetre van szükség” – fogalmazott.
Az Európai Bizottság elnökének kijelentései ugyanakkor aligha befolyásolják majd a történéseket, hiszen az Európai Uniónak láthatóan semmilyen valós hatalma nincs a közel-keleti konfliktus alakításában.
Az X-felhasználók kétkedve fogadták von der Leyen szavait. A hozzászólások között sokan hangsúlyozták, hogy „senki sem kérdezte” az EU-t vagy annak elnökét a konfliktus megoldásáról. Egyikük ironikusan megjegyezte, hogy „könnyű nyilatkozatot kiadni, de inkább próbáljanak meg döntő lépéseket tenni”, míg egy másik kommentelő egyenesen kijelentette, hogy az EU-nak „egy szava sincs” a kérdésben.
Többen arra is rámutattak, hogy míg a gázai háborúban tűzszünetet követel a bizottság elnöke, addig az ukrajnai háborúban mindent megtesz a harcok folytatásáért.
Nyitókép forrása: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
