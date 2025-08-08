Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ursula von der Leyen Izrael gáza közel-kelet Európai Unió

Von der Leyent nem kérdezték, mégis úgy érezte, meg kell szólalnia ezzel kapcsolatban

2025. augusztus 08. 14:51

Egy fontos geopolitikai kérdésben próbált meg erőt mutatni az Európai Bizottság elnöke.

2025. augusztus 08. 14:51
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke újabb nyilatkozatot tett közzé az X-en gázai konfliktus kapcsán. Bejegyzésében felszólította Izraelt, hogy fontolja meg katonai műveletei további meghosszabbítását, követelte az összes túsz azonnali szabadon bocsátását, valamint a humanitárius segélyek akadálytalan eljuttatását Gázába, miközben tűzszünetet sürgetett.

„Az izraeli kormány döntését a gázai katonai művelet további meghosszabbításáról újra kell gondolni. Ugyanakkor szabadon kell engedni az összes túszt, akiket embertelen körülmények között tartanak fogva. A humanitárius segélyeknek pedig azonnali és akadálytalan hozzáférést kell biztosítani a Gázai-övezetbe, hogy eljuttathassák oda, amire a helyszínen sürgősen szükség van. Azonnali tűzszünetre van szükség” – fogalmazott.

Az Európai Bizottság elnökének kijelentései ugyanakkor aligha befolyásolják majd a történéseket, hiszen az Európai Uniónak láthatóan semmilyen valós hatalma nincs a közel-keleti konfliktus alakításában.

Az X-felhasználók kétkedve fogadták von der Leyen szavait. A hozzászólások között sokan hangsúlyozták, hogy „senki sem kérdezte” az EU-t vagy annak elnökét a konfliktus megoldásáról. Egyikük ironikusan megjegyezte, hogy „könnyű nyilatkozatot kiadni, de inkább próbáljanak meg döntő lépéseket tenni”, míg egy másik kommentelő egyenesen kijelentette, hogy az EU-nak „egy szava sincs” a kérdésben. 

Többen arra is rámutattak, hogy míg a gázai háborúban tűzszünetet követel a bizottság elnöke, addig az ukrajnai háborúban mindent megtesz a harcok folytatásáért.

Nyitókép forrása: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. augusztus 08. 15:13
Remek. Ezt a dumát mindkét fél leszarja. Se ereje, se joga nincs a beleugatásba mégis megteszi. (Ja, és Európa dolgaival kéne egy kicsit foglalkozni, mert az unión kívüli dolgok lekötik a teljes idejét.)
Válasz erre
4
0
Beszélgető
2025. augusztus 08. 15:05
Bagoly mondja bögölynek, hogy bögöly dögölj meg. Ostoba korrupt tolvaj ribanc, inkább kussoljon és keresse a régi telefonját.
Válasz erre
6
0
ihavrilla
2025. augusztus 08. 15:04
Valami járvány lehet, mert egyre hülyébbek Európában az emberek. Itt is lesz nemsokára 3-4 tiszás, aki elalél ettől a hírtől. Még abban is egyetért majd, hogy Izrael feladata az összes túsz azonnali szabadon bocsájtása. Hogy miért nem a Hamaszt szólítja fel erre erélyesen valami kényszerítést is kilátásba helyezve?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!