Von der Leyent nem kérdezték, mégis úgy érezte, meg kell szólalnia ezzel kapcsolatban

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke újabb nyilatkozatot tett közzé az X-en gázai konfliktus kapcsán. Bejegyzésében felszólította Izraelt, hogy fontolja meg katonai műveletei további meghosszabbítását, követelte az összes túsz azonnali szabadon bocsátását, valamint a humanitárius segélyek akadálytalan eljuttatását Gázába, miközben tűzszünetet sürgetett.

„Az izraeli kormány döntését a gázai katonai művelet további meghosszabbításáról újra kell gondolni. Ugyanakkor szabadon kell engedni az összes túszt, akiket embertelen körülmények között tartanak fogva. A humanitárius segélyeknek pedig azonnali és akadálytalan hozzáférést kell biztosítani a Gázai-övezetbe, hogy eljuttathassák oda, amire a helyszínen sürgősen szükség van. Azonnali tűzszünetre van szükség” – fogalmazott.

Az Európai Bizottság elnökének kijelentései ugyanakkor aligha befolyásolják majd a történéseket, hiszen az Európai Uniónak láthatóan semmilyen valós hatalma nincs a közel-keleti konfliktus alakításában.

Az X-felhasználók kétkedve fogadták von der Leyen szavait. A hozzászólások között sokan hangsúlyozták, hogy „senki sem kérdezte” az EU-t vagy annak elnökét a konfliktus megoldásáról. Egyikük ironikusan megjegyezte, hogy „könnyű nyilatkozatot kiadni, de inkább próbáljanak meg döntő lépéseket tenni”, míg egy másik kommentelő egyenesen kijelentette, hogy az EU-nak „egy szava sincs” a kérdésben.

Többen arra is rámutattak, hogy míg a gázai háborúban tűzszünetet követel a bizottság elnöke, addig az ukrajnai háborúban mindent megtesz a harcok folytatásáért.

The Israeli government’s decision to further extend its military operation in Gaza must be reconsidered.



At the same time, there must be the release of all hostages, who are being held in inhumane conditions.



And humanitarian aid must be given immediate and unhindered access to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 8, 2025

Nyitókép forrása: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP