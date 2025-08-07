Von der Leyenék nem értik, miért nem tetszik a tagállamoknak az USA–EU kereskedelmi egyezmény

Az új egyezmény alapján az Egyesült Államok 15 százalékos alapvámtarifát vezet be uniós importcikkekre, miközben az EU elengedi az amerikai autók vámját.

A megállapodás azonban

nem terjed ki az acélra és alumíniumra, amelyekre külön, 50 százalékos vámot alkalmaznak.

A Bizottság szerint folyamatban van a történelmi kereskedelmi adatok alapján meghatározott kvótarendszerről szóló egyeztetés, ám az USA hivatalosan még ezt sem erősítette meg. Washington ráadásul azóta már több kérdéssel kapcsolatban egyértelművé tette, hogy az eddigi megállapodást közel sem tekintik véglegesnek.