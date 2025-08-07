Ft
Ursula von der Leyen vámháború Donald Trump kereskedelem vám Európai Bizottság Európai Unió Egyesült Államok

Von der Leyenék nem értik, miért nem tetszik a tagállamoknak az USA–EU kereskedelmi egyezmény

2025. augusztus 07. 15:00

Nem akar vége szakadni a kritikáknak.

2025. augusztus 07. 15:00
null

Az Európai Bizottság meglepődve fogadta a német pénzügyminiszter bírálatát az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött új kereskedelmi megállapodásról, amelyet a tagállamok többségének támogatásával, többek között Berlin hallgatólagos beleegyezésével kötöttek meg – írja a Politico.

Be kell vallanom, meglepett minket ez a nyilatkozat”

– reagált Olof Gill, a Bizottság kereskedelmi szóvivője Lars Klingbeil német pénzügyminiszter kijelentésére, aki

„gyengének” nevezte a július végén elfogadott megállapodást.

Gill hangsúlyozta:

A tagállamok ragaszkodtak ahhoz, hogy csak tárgyalásos megoldással lehet biztosítani a stabilitást és a kölcsönös érdekérvényesítést. Ez volt az EU-tagállamok elsöprő többségének véleménye, beleértve Németországot is.”

Az új egyezmény alapján az Egyesült Államok 15 százalékos alapvámtarifát vezet be uniós importcikkekre, miközben az EU elengedi az amerikai autók vámját.

A megállapodás azonban

nem terjed ki az acélra és alumíniumra, amelyekre külön, 50 százalékos vámot alkalmaznak.

A Bizottság szerint folyamatban van a történelmi kereskedelmi adatok alapján meghatározott kvótarendszerről szóló egyeztetés, ám az USA hivatalosan még ezt sem erősítette meg. Washington ráadásul azóta már több kérdéssel kapcsolatban egyértelművé tette, hogy az eddigi megállapodást közel sem tekintik véglegesnek.

Klingbeil – aki épp Washingtonban tárgyal Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel – így fogalmazott:

Túl gyengék voltunk, nem lehetünk elégedettek az elért eredménnyel.”

Hozzátette:

Arról van szó, hogy kvóták legyenek az acél esetében. Jó lenne, ha lennének. Természetesen felmérem majd, hogy az amerikai kormány milyen lépésekre hajlandó.”

A Politico brüsszeli forrásai szerint a tagállamok diplomatái és kereskedelmi miniszterei rendszeresen kapnak tájékoztatást a tárgyalások állásáról, így a nyilvános kritika és a háttértámogatás közötti ellentmondás nem szokatlan az uniós politikában.

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

canadian-deplorable
2025. augusztus 07. 16:41
Medvéné azért bólintott rá erre az egyezményre, hogy időt nyerjen. Hozzáértők szerint világos, hogy a tagállamok nem fogják ratifikálni. Mellesleg az amerikai LNG átvételéből se lesz semmi, mert Trump jóval több LNG-t próbál eladni, mint az USA kapacitása. Tehát nem tudja teljesíteni a szerződést. Arra meg Medvénének semmi módja nincs, hogy kényszerítse az európai vállalatokat arra, hogy Amerikában fektessenek be. Tehát abból se lesz semmi. Az egész csak egy nesze semmi fogd meg jól.
ihavrilla
2025. augusztus 07. 16:39
Nem csak az amerikai autók vámja nulla, hanem minden amerikai áru vámja is! Hál'Isten a viszki is.
NeMá
2025. augusztus 07. 16:38
Ha nem érti, mondjon le! Olyan kell aki érti!
bodosoldier-2
2025. augusztus 07. 15:59
Tramp üzletember.Szétszopatja Európát.Őt senki és semmi nem érdekli csak az Usa. Sajnos mi is beleesünk.
