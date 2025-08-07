Von der Leyenék nem értik, miért nem tetszik a tagállamoknak az USA–EU kereskedelmi egyezmény

Egyelőre még nagy az öröm, de Brüsszelnek fájni fog Trump új vámalkuja
Az Európai Bizottság sikerként tálalja a Trumppal kötött kereskedelmi egyezményt, de valójában súlyos engedményeket tett Washington felé – figyelmeztet a Reuters elemzése.
Nem akar vége szakadni a kritikáknak.
Az Európai Bizottság meglepődve fogadta a német pénzügyminiszter bírálatát az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött új kereskedelmi megállapodásról, amelyet a tagállamok többségének támogatásával, többek között Berlin hallgatólagos beleegyezésével kötöttek meg – írja a Politico.
Be kell vallanom, meglepett minket ez a nyilatkozat”
– reagált Olof Gill, a Bizottság kereskedelmi szóvivője Lars Klingbeil német pénzügyminiszter kijelentésére, aki
„gyengének” nevezte a július végén elfogadott megállapodást.
Gill hangsúlyozta:
A tagállamok ragaszkodtak ahhoz, hogy csak tárgyalásos megoldással lehet biztosítani a stabilitást és a kölcsönös érdekérvényesítést. Ez volt az EU-tagállamok elsöprő többségének véleménye, beleértve Németországot is.”
Az új egyezmény alapján az Egyesült Államok 15 százalékos alapvámtarifát vezet be uniós importcikkekre, miközben az EU elengedi az amerikai autók vámját.
A megállapodás azonban
nem terjed ki az acélra és alumíniumra, amelyekre külön, 50 százalékos vámot alkalmaznak.
A Bizottság szerint folyamatban van a történelmi kereskedelmi adatok alapján meghatározott kvótarendszerről szóló egyeztetés, ám az USA hivatalosan még ezt sem erősítette meg. Washington ráadásul azóta már több kérdéssel kapcsolatban egyértelművé tette, hogy az eddigi megállapodást közel sem tekintik véglegesnek.
Klingbeil – aki épp Washingtonban tárgyal Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel – így fogalmazott:
Túl gyengék voltunk, nem lehetünk elégedettek az elért eredménnyel.”
Hozzátette:
Arról van szó, hogy kvóták legyenek az acél esetében. Jó lenne, ha lennének. Természetesen felmérem majd, hogy az amerikai kormány milyen lépésekre hajlandó.”
A Politico brüsszeli forrásai szerint a tagállamok diplomatái és kereskedelmi miniszterei rendszeresen kapnak tájékoztatást a tárgyalások állásáról, így a nyilvános kritika és a háttértámogatás közötti ellentmondás nem szokatlan az uniós politikában.
Fotó: Nicolas TUCAT / AFP