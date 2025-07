Nagyon kiakadtak a németek: sokkolta őket a Von der Leyen–Trump egyezmény

A vasárnap bejelentett megállapodás értelmében az EU-termékekre 15 százalékos amerikai vám vonatkozik, míg az amerikai áruk vámmentesen léphetnek be Európába. A kezdeti zűrzavar után végül az is kiderült, hogy az EU számára az acél- és alumíniumimportra vonatkozó amerikai vám mértéke továbbra is 50 százalék marad. Urusla von der Leyen emellett 750 milliárd dollár értékben vállalta amerikai energia vásárlását, valamint 600 milliárd dollárnyi európai vállalati befektetést ígért Amerikában.