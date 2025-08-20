Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs Donald Tusknak Magyarország Ukrajna Oroszország Egyesült Királyság Egyesült Államok

Orbán Balázs: Tusk Magyarország irányába utálkozik

2025. augusztus 20. 16:59

Éppen a magyar államalapítás ünnepén – jegyzi meg a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán.

2025. augusztus 20. 16:59
null

Donald Tusknak rosszul esett, hogy nem hívták meg a washingtoni tárgyalásra, dühében most egy baráti ország, Magyarország irányába utálkozik – éppen a magyar államalapítás ünnepén – írja Facebook-oldalán Orbán Balázs, és felteszi a kérdést, mit szólnának ehhez  a viselkedéshez a lengyel ősök?

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök politikai igazgatója a lengyel miniszterelnök egy közösségi médiás bejegyzésére reagált. Tusk ugyanis felteszi a kérdést: Budapest? S azzal folytatja, hogy Ukrajna 1994-ben már kapott területi integritási garanciákat az Egyesült Államoktól, az Egyesült Királyságtól és Oroszországtól, épp Budapesten. S lehet, hogy babonás – állítja magáról –, de ezúttal megpróbálna más helyszínt találni (mármint az orosz-ukrán csúcstalálkozónak – a szerk.).

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitóképünk archív: Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk, Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csak-egy-csillag-ragyoghat-egy-egen
2025. augusztus 20. 18:31
Kedves Balázs! Csupán a címet olvastam... ezzel nem mondott újat. ;)
Válasz erre
0
0
Süsüke
2025. augusztus 20. 18:17
Tusk keres más helyszínt? Édes Istenem!
Válasz erre
0
0
angeleye
2025. augusztus 20. 17:37
Kíváncsi vagyok mennyi idő után kapitulálna ha Moszkva becélozná Varsót. Gondolom Londonból kormányozná a népét tovább.
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 20. 17:33
Ritka büdös gyökér. Valeriana officinalis.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!