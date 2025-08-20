Orbán Balázs: Tusk Magyarország irányába utálkozik

Nagy nap a mai Trump szerint is: sosem kilincselt még ennyi EU-s vezető a Fehér Házban
Megtisztelve érzi magát az amerikai elnök.
Éppen a magyar államalapítás ünnepén – jegyzi meg a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán.
Donald Tusknak rosszul esett, hogy nem hívták meg a washingtoni tárgyalásra, dühében most egy baráti ország, Magyarország irányába utálkozik – éppen a magyar államalapítás ünnepén – írja Facebook-oldalán Orbán Balázs, és felteszi a kérdést, mit szólnának ehhez a viselkedéshez a lengyel ősök?
A miniszterelnök politikai igazgatója a lengyel miniszterelnök egy közösségi médiás bejegyzésére reagált. Tusk ugyanis felteszi a kérdést: Budapest? S azzal folytatja, hogy Ukrajna 1994-ben már kapott területi integritási garanciákat az Egyesült Államoktól, az Egyesült Királyságtól és Oroszországtól, épp Budapesten. S lehet, hogy babonás – állítja magáról –, de ezúttal megpróbálna más helyszínt találni (mármint az orosz-ukrán csúcstalálkozónak – a szerk.).
Nyitóképünk archív: Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk, Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP