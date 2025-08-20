Orbán Balázs: Tusk Magyarország irányába utálkozik

A miniszterelnök politikai igazgatója a lengyel miniszterelnök egy közösségi médiás bejegyzésére reagált. Tusk ugyanis felteszi a kérdést: Budapest? S azzal folytatja, hogy Ukrajna 1994-ben már kapott területi integritási garanciákat az Egyesült Államoktól, az Egyesült Királyságtól és Oroszországtól, épp Budapesten. S lehet, hogy babonás – állítja magáról –, de ezúttal megpróbálna más helyszínt találni (mármint az orosz-ukrán csúcstalálkozónak – a szerk.).