Nagy nap a mai Trump szerint is: sosem kilincselt még ennyi EU-s vezető a Fehér Házban

Megvan a menetrend: mutatjuk hány órakor ül le tárgyalni Trump és Zelenszkij
Donald Trump ma Washingtonban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt és több mint fél tucat európai vezetőt.
Megtisztelve érzi magát az amerikai elnök.
„Nagy nap előtt áll a Fehér ház”– írja közösségi oldalán Donald Trump.
Még sosem fogadtunk ennyi európai vezetőt egyszerre
– fogalmaz bejegyzésében az Egyesült Államok elnöke. Az európai vezetők Amerikába utazásának apropója egyébként az, hogy részt vesznek az Amerika és Ukrajna közötti hétfői tárgyaláson.
„Megtiszteltetés vendégül látni ennyi vezetőt” – írja Donald Trump.
