Nagy nap a mai Trump szerint is: sosem kilincselt még ennyi EU-s vezető a Fehér Házban

Kapu Tibor hazatért – ezt kell tudni a második kutatóűrhajós eddigi munkásságáról

Egy többéves folyamat az Axiom-4 küldetés lezárásával most a végéhez ért, de Kapu Tibornak és a HUNOR-csapatának köszönhetően Magyarország ismét felkerült a nemzetközi űrkutatás térképére. Így a jövőben újabb nagy előrelépések és kalandok várhatók e téren.