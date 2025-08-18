Ft
08. 18.
hétfő
Ukrajna Fehér ház Amerika Donald Trump

Nagy nap a mai Trump szerint is: sosem kilincselt még ennyi EU-s vezető a Fehér Házban

2025. augusztus 18. 10:43

Megtisztelve érzi magát az amerikai elnök.

2025. augusztus 18. 10:43
null

„Nagy nap előtt áll a Fehér ház”– írja közösségi oldalán Donald Trump.

Még sosem fogadtunk ennyi európai vezetőt egyszerre

– fogalmaz bejegyzésében az Egyesült Államok elnöke. Az európai vezetők Amerikába utazásának apropója egyébként az, hogy részt vesznek az Amerika és Ukrajna közötti hétfői tárgyaláson.

„Megtiszteltetés vendégül látni ennyi vezetőt” – írja Donald Trump.

Nyitókép: JAIME SALDARRIAGA / AFP

***

[email protected]
2025. augusztus 18. 11:42
urzula bekaphassa a TRUMP farkát, zselé meg kinyajja a Melania p..nciját, oszt' annyi. Ez lesz nekijek a DIPLOMÁCIAI SIKER...a béke érdekébe'...természetesen.
Válasz erre
0
0
GrumpyGerald
2025. augusztus 18. 11:36
"Never had so many European Leaders at one time. My great honor to host them!!!" Irónia.
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. augusztus 18. 11:32
Majd kapnak tüzesvizet, marék üvegyöngyöt...
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. augusztus 18. 11:31
Csicskák menni koldulni...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!