Sorosék is ünnepelnek augusztus 20-án: piacra dobták a „Szabad” feliratú Dorko pólót, amellyel a TASZ-t lehet anyagilag támogatni

„A Dorko és a Társaság a Szabadságjogokért közös összefogással ünnepli Magyarország születésnapját” – írta a márka a Soros György szervezetével történő kollaborációjáról.

Az ismertető szerint a Hitka Viktória képzőművész által tervezett, mindössze 200 darabban elérhető limitált SZABAD. póló a szerelem, az élet, a gondolkodás és az ország iránti kötődést jelképezi.

„A póló megvásárlásával a TASZ munkáját támogatod – hogy a szabadság és az emberi jogok mindenki számára elérhetők legyenek. A nyereség 100%-ban a TASZ-hoz kerül” – olvasható az image videó leírásában.

