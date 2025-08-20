Ft
TASZ Magyarország Dorko Soros György

Sorosék is ünnepelnek augusztus 20-án: piacra dobták a „Szabad” feliratú Dorko pólót, amellyel a TASZ-t lehet anyagilag támogatni

2025. augusztus 20. 15:40

„A póló megvásárlásával a TASZ munkáját támogatod – hogy a szabadság és az emberi jogok mindenki számára elérhetők legyenek. A nyereség 100%-ban a TASZ-hoz kerül” – olvasható a Dorko videójának leírásában.

2025. augusztus 20. 15:40
null

Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, a Dorko ruhamárka a TASZ-szal közösen új, „Szabad” feliratú kollekciót dobott piacra, bár korábban a ruhamárka nem vállalt politikai együttműködéseket.

„A Dorko és a Társaság a Szabadságjogokért közös összefogással ünnepli Magyarország születésnapját” – írta a márka a Soros György szervezetével történő kollaborációjáról.

Az ismertető szerint a Hitka Viktória képzőművész által tervezett, mindössze 200 darabban elérhető limitált SZABAD. póló a szerelem, az élet, a gondolkodás és az ország iránti kötődést jelképezi.

„A póló megvásárlásával a TASZ munkáját támogatod – hogy a szabadság és az emberi jogok mindenki számára elérhetők legyenek. A nyereség 100%-ban a TASZ-hoz kerül” – olvasható az image videó leírásában.

tapir32
2025. augusztus 20. 16:13
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Titi
2025. augusztus 20. 16:10
Ehhez a szarhoz miért kellett képzőművész? És mi kerül rajta tízezer forintba? Ez az akció nem biztos, hogy jó ötlet volt tőlük. Majd gondolkodnak egy kicsit, ha lecsökken a forgalmuk. Én biztosan nem vásárolok tőlük soha többé, és gondolom ezzel nem vagyok egyedül.
OneiroNauta
2025. augusztus 20. 16:10
Ehhez aztán kellett nagy képzőművészeti tervezés, hogy kb. Arial fonntal ráírjanak egy szót egy pólóra...:D Mekkora volt a kis zseni sikerdíja? És kinek a rokona?
Perczel Éva
2025. augusztus 20. 16:06
Na, TASZ meg!
