Most mi is támogathatjuk Soros György egyik leghűségesebb szervezetét, mindössze csak egy „Szabad” feliratú pólót kell vásárolnunk a Dorkotól tízezer forintért

Soros György egyik leghűségesebb szervezetével fogott közös kampányba a Dorko
Meglepő döntés született.
Több kérdést is feltettünk ezzel kapcsolatban a márkának, azonban eddig nem kaptuk válaszokat.
Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, a Dorko ruhamárka a TASZ-szal közösen új, „Szabad” feliratú kollekciót dobott piacra, bár korábban a ruhamárka nem vállalt politikai együttműködéseket. A cikkünkben jeleztük: mivel a Dorko korábban nem exponálta magát közéleti kérdésekben, és politikai szervezetekkel sem kötött együttműködési megállapodást, több kérdéssel is fordultunk a céghez, hogy megtudjuk,
miért kezdtek együttműködésbe a TASZ-szal?
Kérdéseinkre eddig nem kaptunk válaszokat, amint ez megtörténik, beszámolunk róla.
Ezt is ajánljuk a témában
Meglepő döntés született.
Közben a márka hírlevelében újabb információkat tettek közzé a kollaborációról, amelyben azt írják: „a póló nyeresége 100%-ban a TASZ-hoz kerül”. Tehát – gyors fejszámolás után – a 200 db-os limitált kollekció összértéke 2 millió forint, miután egy darab pólóért nem kevesebb, mint 10 ezer forintot kell kifizetni. Az azonban kérdés, hogy ebből mennyi a nyereség – de feltehetően nem kevés, hiszen a „magyar” márka cipőit például Kínában gyártatja.
Nyitókép: Képernyőfotó