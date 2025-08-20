Ft
08. 20.
szerda
TASZ Dorko Soros György

Most mi is támogathatjuk Soros György egyik leghűségesebb szervezetét, mindössze csak egy „Szabad” feliratú pólót kell vásárolnunk a Dorkotól tízezer forintért

2025. augusztus 20. 13:41

Több kérdést is feltettünk ezzel kapcsolatban a márkának, azonban eddig nem kaptuk válaszokat.

2025. augusztus 20. 13:41
null

Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, a Dorko ruhamárka a TASZ-szal közösen új, „Szabad” feliratú kollekciót dobott piacra, bár korábban a ruhamárka nem vállalt politikai együttműködéseket. A cikkünkben jeleztük: mivel a Dorko korábban nem exponálta magát közéleti kérdésekben, és politikai szervezetekkel sem kötött együttműködési megállapodást, több kérdéssel is fordultunk a céghez, hogy megtudjuk, 

miért kezdtek együttműködésbe a TASZ-szal?

Kérdéseinkre eddig nem kaptunk válaszokat, amint ez megtörténik, beszámolunk róla. 

Közben a márka hírlevelében újabb információkat tettek közzé a kollaborációról, amelyben azt írják: „a póló nyeresége 100%-ban a TASZ-hoz kerül”. Tehát – gyors fejszámolás után – a 200 db-os limitált kollekció összértéke 2 millió forint, miután egy darab pólóért nem kevesebb, mint 10 ezer forintot kell kifizetni. Az azonban kérdés, hogy ebből mennyi a nyereség – de feltehetően nem kevés, hiszen a „magyar” márka cipőit például Kínában gyártatja. 

Nyitókép: Képernyőfotó

 

