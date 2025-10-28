Trumpékat és Putyinékat sem kímélték: Sorosék megint beírták a menetrend szerinti intőt hazánknak

A Soros György által támogatott World Justice Project (WJP) ismét a legrosszabb helyre sorolta Magyarországot az Európai Unión belül az erősen vitatható jogállamisági rangsorban – derült ki a Politico beszámolójából. A szervezet értékelése szerint hazánk 0,50-es pontszámot kapott az 1,0-ás skálán, ami még a tavalyinál is rosszabb eredmény. A WJP szerint ez a leggyengébb érték a 27 tagállam között, miközben Oroszország és az Egyesült Államok is komoly visszaesést produkált.

A Soros-féle jelentés szerint Magyarország az EU legrosszabb jogállamisági mutatóját kapta, miközben több nagyhatalmat is bíráltak.

Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

A World Justice Project adatai szerint nemcsak Magyarország, hanem az uniós országok kétharmada is rontott a jogállamisági mutatón. A tanulmány szerint a nyílt kormányzás csökkenése, az igazságszolgáltatás romlása és a szabályozási ellenőrzés gyengülése jellemzi a legtöbb tagállamot. A kutatás készítői szerint több mint a fele az EU-országoknak olyan bírósági rendszert működtet, amelyet „kormányzati befolyás torzít”.

A Hungarian Conservative korábbi cikke szerint a WJP nem tekinthető objektívnek. A lap felidézte, hogy a szervezet Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalom több mint 260 ezer dolláros támogatásban részesítette az elmúlt években.