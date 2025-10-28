Trumpékat és Putyinékat sem kímélték: Sorosék megint beírták a menetrend szerinti intőt hazánknak

„Felelni fognak” – Brüsszel különös dolgot tesztel Lengyelországban a volt igazságügyi miniszter szerint
Újabb jelentés minősítette le Magyarországot a jogállamiság terén. A Soroshoz köthető World Justice Project szerint hazánk az Európai Unióban a legrosszabbul teljesít, miközben az Egyesült Államok és Oroszország is súlyos visszaesést mutatott. A módszertant szakértők erősen vitatják.
A Soros György által támogatott World Justice Project (WJP) ismét a legrosszabb helyre sorolta Magyarországot az Európai Unión belül az erősen vitatható jogállamisági rangsorban – derült ki a Politico beszámolójából. A szervezet értékelése szerint hazánk 0,50-es pontszámot kapott az 1,0-ás skálán, ami még a tavalyinál is rosszabb eredmény. A WJP szerint ez a leggyengébb érték a 27 tagállam között, miközben Oroszország és az Egyesült Államok is komoly visszaesést produkált.
A World Justice Project adatai szerint nemcsak Magyarország, hanem az uniós országok kétharmada is rontott a jogállamisági mutatón. A tanulmány szerint a nyílt kormányzás csökkenése, az igazságszolgáltatás romlása és a szabályozási ellenőrzés gyengülése jellemzi a legtöbb tagállamot. A kutatás készítői szerint több mint a fele az EU-országoknak olyan bírósági rendszert működtet, amelyet „kormányzati befolyás torzít”.
A Hungarian Conservative korábbi cikke szerint a WJP nem tekinthető objektívnek. A lap felidézte, hogy a szervezet Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalom több mint 260 ezer dolláros támogatásban részesítette az elmúlt években.
Mint írják, a WJP nem jogi elemzésekre, hanem több százezer háztartás és szakértő szubjektív válaszaira alapozza a felméréseit, ami politikailag motivált torzításokat eredményez.
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a lapnak korábban úgy fogalmazott:
Ez az eredmény egyértelműen jelzi, hogy a WJP módszertana nem tükrözi pontosan a jogi keretrendszert és annak gyakorlati működését, ezért nem alkalmas egy ország jogállamisági helyzetének hiteles felmérésére.
A Hungarian Conservative szerint a Soros-féle szervezet jelentései rendre alátámasztják a globális politikai nyomásgyakorlást a szuverenitásukat védő államokkal szemben. A cikk emlékeztetett: Magyarország demokratikus berendezkedése korántsem olyan gyenge, mint ahogyan a WJP vagy az Európai Bizottság évente megjelenő jogállamisági jelentései állítják.
A lap szerint a rangsor abszurditását jól mutatja, hogy Magyarországot idén is Botswana, Ruanda és Ghána előzte meg, miközben ezekben az országokban vagy halálbüntetés létezik, vagy komoly pénzügyi és biztonsági problémák jellemzik a rendszert.
A jelentés még az Egyesült Államokat és Oroszországot sem kímélte:
A Politico szerint a jogállamiság visszaszorulása globális jelenség, amelynek élére idén Oroszország került, de az USA is Portugália és Szlovénia közé szorult a rangsorban. A Soroshoz köthető szervezetek és jelentéseik évek óta a szuverenitásukat hangsúlyozó országok – köztük Magyarország – ellen irányulnak. A Hungarian Conservative emlékeztetett: Soros és hálózata hosszú ideje támadja a magyar kormány migrációellenes és békepárti politikáját.
A lap szerint a globális mainstream gyakran használja ezeket a jelentéseket politikai fegyverként olyan államokkal szemben, amelyek a nemzeti érdekeiket helyezik előtérbe.
A 2025-ös jelentés üzenete sem hagy kétséget afelől, hogy a Soros-hálózat továbbra is aktívan befolyásolni próbálja a közvéleményt – nemcsak Magyarországgal, hanem Trump és Putyin vezette országokkal szemben is.
Nyitókép: FABRICE COFFRINI / AFP