jogállamiság Gerzsenyi Gabriella kondicionalitás Magyarország Tisza Fidesz

A Tisza képviselője az Európai Parlamentben világossá tette: ha kormányra kerülnek, minden brüsszeli követelést végrehajtanak (VIDEÓ)

2025. december 03. 12:03

Gerzsenyi Gabriella egy félmosollyal a száján közölte: 131 nap, és Orbánék buknak.

2025. december 03. 12:03
„A jó hír az, hogy már csak 131 nap van a parlamenti választásokig, és már most megjósolható, hogy a Fidesz és Orbán elveszítik a választást” – mondta Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő kedden az Európai Parlamentben, hozzátéve, hogy a Tisza „helyreállítja a jogállamiság feltételeit” Magyarországon.

Ez annyit jelent, hogy Brüsszel minden politikai követelését teljesíteni akarják – jegyezte meg Deutsch Tamás a Fidesz EP-képviselője. De hogy mik is pontosan ezek a követelések? Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke világosan elmondta: az uniós források felfüggesztésének okai az LMBTQ-jogokkal kapcsolatos kérdések, a menekültjogi kérdések, és néhány kondicionalitással kapcsolatos feltétel.

„A források addig felfüggesztve maradnak, amíg Magyarország a szükséges feltételeket nem teljesíti” – szögezte le Von der Leyen.

A fideszes EP-képviselő szerint ha a Tisza kormányra kerülne, Brüsszel minden politikai követelését azonnal teljesítené: beengedné Magyarországra az illegális migránsokat, és jöhetnének a gender érzékenyítők a gyermekeink iskoláiba, óvodáiba.

Jól jegyezzük meg, mit mondott Kollár Kinga: minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb a Tiszának. És jól jegyezzük meg, mit mondott Gerzsenyi Gabriella: Brüsszel minden politikai követelését teljesítenék, ha a Tisza kormányra kerülne – hangsúlyozta Deutsch.

Ismert, kedden az Európai Parlament a Facebook-oldalán szállt bele Magyarországba. Mint írták: „A magyar jogállamiság helyzete egyre romlik. Az Európai Uniónak végre cselekednie kell, és meg kell védenie a demokráciát.” Ezt a kommentelők hamar ízekre is szedték, de felmerül a kérdés: véletlen lenne, hogy a Tisza képviselője és az EP hivatalos Facebook-oldala ugyanazon a napon kritizálja Magyarországot „a jogállamisági helyzet” miatt? A választ az olvasók fantáziájára bízzuk.

Nyitókép: Gerzsenyi Gabriella Facebook-oldala

