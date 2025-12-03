A Tisza képviselője az Európai Parlamentben világossá tette: ha kormányra kerülnek, minden brüsszeli követelést végrehajtanak (VIDEÓ)

„A jó hír az, hogy már csak 131 nap van a parlamenti választásokig, és már most megjósolható, hogy a Fidesz és Orbán elveszítik a választást” – mondta Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő kedden az Európai Parlamentben, hozzátéve, hogy a Tisza „helyreállítja a jogállamiság feltételeit” Magyarországon.

Ez annyit jelent, hogy Brüsszel minden politikai követelését teljesíteni akarják – jegyezte meg Deutsch Tamás a Fidesz EP-képviselője. De hogy mik is pontosan ezek a követelések? Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke világosan elmondta: az uniós források felfüggesztésének okai az LMBTQ-jogokkal kapcsolatos kérdések, a menekültjogi kérdések, és néhány kondicionalitással kapcsolatos feltétel.