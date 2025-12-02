Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Facebook komment Európai Parlament Európai Bizottság Európai Unió Európai Tanács

Ezt nem kellett volna: az Európai Parlament már a Facebookon fenyegeti Magyarországot – szétszedték őket a kommentelők

2025. december 02. 21:37

„A demokrácia azt jelentené, hogy tiszteletben tartjuk a Magyarországon megválasztott kormányt.”

2025. december 02. 21:37
null

„A magyar jogállamiság helyzete egyre romlik. Az Európai Uniónak végre cselekednie kell, és meg kell védenie a demokráciát” – többek között ezekkel a mondatokkal kísérve jelent meg az Európai Parlament hivatalos Facebook-oldalán az a bejegyzés, amit csakhamar ízekre szedtek a felháborodott, hazánkkal szimpatizáló hozzászólók.

z Európai Parlament politikusai Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének is könyörögnek, hogy lépjen már fel Magyarország ellen
Az Európai Parlament politikusai Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének is könyörögnek, hogy lépjen már fel Magyarország ellen...
Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

Az említett mondatokon kívül a poszthoz mellékelt képen az alábbi szöveg olvasható:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Az EU-nak végre meg kell védenie a demokráciát és a jogállamiságot Magyarországon.”

A kitűzött kommentben pedig így szörnyülködik a hazai helyzeten az európai intézmény:

  • „[Magyarország] egy »választási autokrácia«.
  • A korrupció veszélyezteti a demokráciát.
  • A polgári jogok tiszteletének hiánya.
  • Deep fake alkalmazása politikai kampányokban.
  • A civil társadalom elleni támadások.
  • Aggodalmak az uniós források nem rendeltetésszerű felhasználása miatt.
  • Kémkedési vádak.

A lista még hosszan sorolható.

Az Európai Parlament felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek közvetlen lépéseket az európai értékek védelmében.”

Az EP patetikus demokráciaféltői, hivatásos aggódói és balliberális politikusai valószínűleg nem olyan válaszokra számítottak, mint amilyenek a bejegyzés alá többségében érkeztek. A kommentek túlnyomó többsége hazánkkal, és nem az európai bürokratákkal szimpatizál, a legérdekesebb vélemények közül válogattunk:

„Szlovákiából származom, amely Magyarországgal osztja meg a leghosszabb határszakaszát, és csaknem ezer évig egy közös királyságban éltünk. Ezért értjük meg egymást ma is. Az én nézőpontomból Magyarországon minden rendben van a demokráciával, sőt, még jobban is működik, mint a nyugat-európai országokban, mert ott a nők és a gyerekek sokkal nagyobb biztonságban vannak, mint ma Németországban vagy Franciaországban. Az emberek barátságosabbak, a társadalom vendégszeretőbb és összetartóbb. Nincsenek olyan belső feszültségek, mint amilyenek ma nyugaton.”

A demokrácia jól működik Magyarországon, ahol mi választjuk a vezetőinket. De kik választották meg az Európai Bizottságot, és hogyan teljesítik a békéről és jólétről szóló közös vállalásaikat?”

„Most Európai Egyesült Államokról, vagy szuverén országok szövetségéről beszélünk?”

„Az számít, hogy a magyar emberek mit akarnak! Ez az ő döntésük, Európának pedig garantálnia kell a szabad véleménynyilvánítást.”

Nem támogatom a magyar kormányt, de az Európai Parlament állításai hazugságok. Mindenesetre értékelem a humorérzéküket!”

„Kíváncsi vagyok, az EU hogyan védte meg a demokráciát Németországban és Svédországban...”

„Igen, az EU-nak védenie kell a demokráciát. Először is, fel kellene oszlatni az Európai Parlamentet.”

A demokrácia azt jelentené, hogy tiszteletben tartjuk a Magyarországon megválasztott kormányt.”

„Magyarország nem fogadja el, hogy a demokrácia elleni fegyverként használják, hanem megőrzi kultúráját, hagyományait és identitását. Miféle demokráciáról beszéltek, ami még a saját parlamentetekben sem létezik? Szerintem a demokrácia 30 éve folyamatosan romlik.”

„Az EU-nak nem kellene a saját elveit is tiszteletben tartania? Ezek egyike a vétójog minden tagállam számára.”

Ó, de kedves. Orbán nem hajlandó összejátszani a korrupt EU-val, ezért most hirtelen ‘demokráciára’ van szüksége Magyarországnak...”

„Úgy tűnik, Lengyelország és Magyarország a legbiztonságosabb országok, és pontosan azt teszik, amit a polgáraik akarnak. Ez a demokrácia.”

„Magyarország és Lengyelország jelenleg a két egyedüli bölcs ország Európában! Minden államnak így kellene működnie. Nekik köszönhetjük, hogy az európai kultúra még mindig létezik.”

Magyarország mutatja az EU-nak a helyes utat! Na, meséljen csak még az EU a demokráciáról...”

A lista jelen esetben is hosszan sorolható lenne, hosszabban, mint az EP kifogásai hazánkkal szemben, hiszen a bejegyzésre több mint 2500 komment érkezett.

***

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aninom
2025. december 02. 23:32
Ja ez tuti öngól az X-en. Daniel Freund is mindig házhoz megy a pofonért.
Válasz erre
0
0
gyumolcs26
2025. december 02. 23:29
Brüsszel komisszárjai nagyon eltévedtek: már a szovjet Moszkva nyomdokain járnak. Erőszakos iránymutatásuk egyenes út a pusztulásba !!!.vh
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2025. december 02. 23:22
Az Európai Parlament - a mai formájában és főleg összetételében - egy só-hivatal. Újabban már vannak normális párt- családok, de a többség még mindig idióta! Az ottani (politikusnak álcázott) libernyák aktivisták megpróbálják magukat fontosnak mutatni. Röhej...
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. december 02. 23:09 Szerkesztve
A magyarországi demokráciát és jogállamot az EB-től és az EP-től kell megvédeni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!