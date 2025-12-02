Ezt nem kellett volna: az Európai Parlament már a Facebookon fenyegeti Magyarországot – szétszedték őket a kommentelők

Tovább gyűrűzik a botrány Brüsszelben: letartóztatták az unió korábbi külügyi főképviselőjét is
Durvul a legújabb EU-s korrupciós botrány.
„A magyar jogállamiság helyzete egyre romlik. Az Európai Uniónak végre cselekednie kell, és meg kell védenie a demokráciát” – többek között ezekkel a mondatokkal kísérve jelent meg az Európai Parlament hivatalos Facebook-oldalán az a bejegyzés, amit csakhamar ízekre szedtek a felháborodott, hazánkkal szimpatizáló hozzászólók.
Az említett mondatokon kívül a poszthoz mellékelt képen az alábbi szöveg olvasható:
Az EU-nak végre meg kell védenie a demokráciát és a jogállamiságot Magyarországon.”
A kitűzött kommentben pedig így szörnyülködik a hazai helyzeten az európai intézmény:
A lista még hosszan sorolható.
Az Európai Parlament felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek közvetlen lépéseket az európai értékek védelmében.”
Az EP patetikus demokráciaféltői, hivatásos aggódói és balliberális politikusai valószínűleg nem olyan válaszokra számítottak, mint amilyenek a bejegyzés alá többségében érkeztek. A kommentek túlnyomó többsége hazánkkal, és nem az európai bürokratákkal szimpatizál, a legérdekesebb vélemények közül válogattunk:
„Szlovákiából származom, amely Magyarországgal osztja meg a leghosszabb határszakaszát, és csaknem ezer évig egy közös királyságban éltünk. Ezért értjük meg egymást ma is. Az én nézőpontomból Magyarországon minden rendben van a demokráciával, sőt, még jobban is működik, mint a nyugat-európai országokban, mert ott a nők és a gyerekek sokkal nagyobb biztonságban vannak, mint ma Németországban vagy Franciaországban. Az emberek barátságosabbak, a társadalom vendégszeretőbb és összetartóbb. Nincsenek olyan belső feszültségek, mint amilyenek ma nyugaton.”
A demokrácia jól működik Magyarországon, ahol mi választjuk a vezetőinket. De kik választották meg az Európai Bizottságot, és hogyan teljesítik a békéről és jólétről szóló közös vállalásaikat?”
„Most Európai Egyesült Államokról, vagy szuverén országok szövetségéről beszélünk?”
„Az számít, hogy a magyar emberek mit akarnak! Ez az ő döntésük, Európának pedig garantálnia kell a szabad véleménynyilvánítást.”
Nem támogatom a magyar kormányt, de az Európai Parlament állításai hazugságok. Mindenesetre értékelem a humorérzéküket!”
„Kíváncsi vagyok, az EU hogyan védte meg a demokráciát Németországban és Svédországban...”
„Igen, az EU-nak védenie kell a demokráciát. Először is, fel kellene oszlatni az Európai Parlamentet.”
A demokrácia azt jelentené, hogy tiszteletben tartjuk a Magyarországon megválasztott kormányt.”
„Magyarország nem fogadja el, hogy a demokrácia elleni fegyverként használják, hanem megőrzi kultúráját, hagyományait és identitását. Miféle demokráciáról beszéltek, ami még a saját parlamentetekben sem létezik? Szerintem a demokrácia 30 éve folyamatosan romlik.”
„Az EU-nak nem kellene a saját elveit is tiszteletben tartania? Ezek egyike a vétójog minden tagállam számára.”
Ó, de kedves. Orbán nem hajlandó összejátszani a korrupt EU-val, ezért most hirtelen ‘demokráciára’ van szüksége Magyarországnak...”
„Úgy tűnik, Lengyelország és Magyarország a legbiztonságosabb országok, és pontosan azt teszik, amit a polgáraik akarnak. Ez a demokrácia.”
„Magyarország és Lengyelország jelenleg a két egyedüli bölcs ország Európában! Minden államnak így kellene működnie. Nekik köszönhetjük, hogy az európai kultúra még mindig létezik.”
Magyarország mutatja az EU-nak a helyes utat! Na, meséljen csak még az EU a demokráciáról...”
A lista jelen esetben is hosszan sorolható lenne, hosszabban, mint az EP kifogásai hazánkkal szemben, hiszen a bejegyzésre több mint 2500 komment érkezett.
Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP