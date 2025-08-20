A fellegekben járhatnak az örömtől az európai légiutasok

Az Európai Parlament úgy döntött, a jövőben nem számíthatnak fel külön díjat a kézipoggyászért a légitársaságok – írja a roadster. Minden utas ingyenesen vihet fel magával egy legfeljebb hét kilogrammos kézipoggyászt a fedélzetre az eddig is engedélyezett ülés alatti hátizsákon felül.

A légitársaságok nem fogadták kitörő lelkesedéssel az új szabályt. A fapados cégeket különösen érzékenyen érintheti a változás, a Ryanair például tavaly 4,7 milliárd eurós bevételt termelt a poggyászdíjakhoz és ülésválasztáshoz hasonló kiegészítő költségekből.

Az új szabályozás miatt várhatóan emelkedhetnek a jegyárak, hiszen a kieső bevételt valahonnan pótolniuk kell.

A kézipoggyász-díj eltörlése azonban csak egy része a reformnak. A tizenkét év alatti gyermekeknek ingyen biztosítják a szülő vagy kísérő melletti ülőhelyet, a csökkent mozgásképességű utasokat kísérők díjmentes helyet kapnak, valamint a légitársaságokat kötelezni fogják arra, hogy a jegyek teljes árát előre, egyértelműen tüntessék fel.

Nyitóképünk illusztráció: Adrian DENNIS/AFP