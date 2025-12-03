Beismerték Brüsszel vereségét: bármivel is próbálkoznak, minden fenyegetésük lepattan Magyarországról

Andrea Gawrich politológus szerint az Európai Unió kohézióját főként a jobboldali populista erők, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök folyamatos EU-ellenes retorikája veszélyezteti, de Magyarország nem törekszik kilépésre, mivel gazdasági előnyei jelentősek – írja a Der Spiegel.

Az EU jogállamisági szankciói kevéssé hatnak Budapestre;

a cikk kiemeli, hogy az uniós intézmények eddig nem tudták rábírni Magyarországot „demokratikus” reformokra. Gawrich hangsúlyozza: a jövőben valószínűleg többsebességes integráció várható, és az új tagok felvételénél elengedhetetlen lesz a demokrácia és jogállamiság biztosítása – éppen azért, hogy ne ismétlődhessen meg „a magyar példa”.