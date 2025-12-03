Beismerték Brüsszel vereségét: bármivel is próbálkoznak, minden fenyegetésük lepattan Magyarországról

Döbbenetes: így akarják eltávolítani a hatalomból Orbánt – hátborzongató elmélet került napvilágra
A német politológus szerint Budapest nem hisz a könnyeknek.
Andrea Gawrich politológus szerint az Európai Unió kohézióját főként a jobboldali populista erők, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök folyamatos EU-ellenes retorikája veszélyezteti, de Magyarország nem törekszik kilépésre, mivel gazdasági előnyei jelentősek – írja a Der Spiegel.
Az EU jogállamisági szankciói kevéssé hatnak Budapestre;
a cikk kiemeli, hogy az uniós intézmények eddig nem tudták rábírni Magyarországot „demokratikus” reformokra. Gawrich hangsúlyozza: a jövőben valószínűleg többsebességes integráció várható, és az új tagok felvételénél elengedhetetlen lesz a demokrácia és jogállamiság biztosítása – éppen azért, hogy ne ismétlődhessen meg „a magyar példa”.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
