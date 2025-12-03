Döbbenetes: így akarják eltávolítani a hatalomból Orbánt – hátborzongató elmélet került napvilágra

Most már az Európai Bizottság térfelén pattog a labda: Ausztria és Magyarország tűkön ülve várja a válaszukat
Bóka János figyelmeztette az EU-t.
Elkészítették a brüsszeli füstös szobákban a haditervet.
A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint 2025-ben Magyarország először vált nettó befizetővé az Európai Unióban: tíz hónap alatt 609 milliárd forintot fizetett be, miközben csak 589 milliárdot kapott vissza támogatásként – írja a Hungarian Conservative.
A cikk szerint ennek oka az Európai Bizottság által jogállamisági feltételekhez kötött, mintegy 20 milliárd eurós forrásbefagyasztás,
amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök nyíltan Magyarország migrációs és LGBTQ+ politikájával indokolt. Orbán Viktor miniszterelnök kompromisszumos lépése – a decemberi EU-csúcson való kivonulása – részleges forrásfelszabadítást eredményezett (10,2 milliárd euró).
A cikk hangsúlyozza: a befagyasztott uniós pénzek központi szerepet játszanak a 2026-os választási kampányban;
Brüsszel állítólag az ellenzék támogatását célozza meg, hasonlóan ahhoz, ahogy Donald Tusk lengyel kormányfő esetében történt. Az Orbán-kormány amerikai valuta-swap megállapodással és várható amerikai beruházásokkal igyekszik ellensúlyozni a kieső uniós forrásokat.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
