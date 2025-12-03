Döbbenetes: így akarják eltávolítani a hatalomból Orbánt – hátborzongató elmélet került napvilágra

A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint 2025-ben Magyarország először vált nettó befizetővé az Európai Unióban: tíz hónap alatt 609 milliárd forintot fizetett be, miközben csak 589 milliárdot kapott vissza támogatásként – írja a Hungarian Conservative.

A cikk szerint ennek oka az Európai Bizottság által jogállamisági feltételekhez kötött, mintegy 20 milliárd eurós forrásbefagyasztás,

amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök nyíltan Magyarország migrációs és LGBTQ+ politikájával indokolt. Orbán Viktor miniszterelnök kompromisszumos lépése – a decemberi EU-csúcson való kivonulása – részleges forrásfelszabadítást eredményezett (10,2 milliárd euró).