Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Brüsszel Lengyelország Magyarország Ursula von der Leyen Európai Parlament Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Döbbenetes: így akarják eltávolítani a hatalomból Orbánt – hátborzongató elmélet került napvilágra

2025. december 03. 19:14

Elkészítették a brüsszeli füstös szobákban a haditervet.

2025. december 03. 19:14
null

A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint 2025-ben Magyarország először vált nettó befizetővé az Európai Unióban: tíz hónap alatt 609 milliárd forintot fizetett be, miközben csak 589 milliárdot kapott vissza támogatásként – írja a Hungarian Conservative.

A cikk szerint ennek oka az Európai Bizottság által jogállamisági feltételekhez kötött, mintegy 20 milliárd eurós forrásbefagyasztás,

amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök nyíltan Magyarország migrációs és LGBTQ+ politikájával indokolt. Orbán Viktor miniszterelnök kompromisszumos lépése – a decemberi EU-csúcson való kivonulása – részleges forrásfelszabadítást eredményezett (10,2 milliárd euró).

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

Brüsszel terve

A cikk hangsúlyozza: a befagyasztott uniós pénzek központi szerepet játszanak a 2026-os választási kampányban;

Brüsszel állítólag az ellenzék támogatását célozza meg, hasonlóan ahhoz, ahogy Donald Tusk lengyel kormányfő esetében történt. Az Orbán-kormány amerikai valuta-swap megállapodással és várható amerikai beruházásokkal igyekszik ellensúlyozni a kieső uniós forrásokat.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. december 03. 21:24
Akkor most anyagias módon: A befektető nem hagyja veszni a befektetését, ha már túl sokat fektetett bele, és jó eredményeket hoz. Akkor most másképp: Isten nem hagyja veszni a Magyarországot, ha már túl sokat fektetett bele, és jó eredményeket hoz. Aki ezt nem tudná elfogadni, annak jó erőlködést!
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. december 03. 21:22
Mi is tartsuk vissza a befizetéseinket. Hogy lehet támogatni egy diktatúrát, ahol napról napra tiporják lábbal a jogállamiságot???
Válasz erre
0
0
alenka
2025. december 03. 20:42
Nem vagyok magyar állampolgár, de rettenetesen magyar voltam, vagyok és leszek! ... Bizonyítsatok anyaországbeli magyarok, hogy hazaszeretők vagytok és kurvára büszke magyarok is, ahogy én!...nagyon bízom abban, hogy ez sikerül! ....Orbán, előre!
Válasz erre
8
0
nemecsek-3
2025. december 03. 20:29
Ismét a magyar nyelvet ugatóknak! Magyarország soha nem lehetett első netto befizető az Unióban mert mire felvettek bennünket már régen voltak netto befizetők. Tehát értelmesen: Magyarország 2025-ben első alkalommal vált netto befizetővé az Európai Unióban, vagy (de messze nem korrekt fogalmazással) 2025-ben Magyarország először vált nettó befizetővé az Európai Unióba
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!