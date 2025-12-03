Most már az Európai Bizottság térfelén pattog a labda: Ausztria és Magyarország tűkön ülve várja a válaszukat

Érzik a vesztüket Brüsszelben: már az első lépés után mindent elvesztett Von der Leyen
Orbán Viktor szerint egy pillanat alatt politikai földrengést idézhetnek elő az uniós vezetők.
Bóka János figyelmeztette az EU-t.
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter bécsi látogatásán figyelmeztette az EU-t, hogy ne akadályozza az ukrajnai békefolyamatot a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásáról szóló vitával – írja a Kronen Zeitung.
Bóka hangsúlyozta, Magyarország nem támogat olyan javaslatot, amely további pénzügyi terheket róna rá.
Claudia Plakolm, Ausztria Európa-, integrációs és családügyi minisztere és Bóka is kiemelték: várják az Európai Bizottság konkrét javaslatait. A cikk szerint a belga kormány jogi garanciákat követel, míg az Európai Központi Bank elutasítja Brüsszel tervét a vagyonok felhasználására.
Bóka továbbá teljes támogatását fejezte ki Plakolm radikalizáció elleni kezdeményezése mellett, amely egy EU-s szélsőséges-nyilvántartást is tartalmazna.
