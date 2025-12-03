Ft
12. 03.
szerda
Bóka János orosz-ukrán háború Ausztria Európai Parlament EU Európai Bizottság Európai Unió

Most már az Európai Bizottság térfelén pattog a labda: Ausztria és Magyarország tűkön ülve várja a válaszukat

2025. december 03. 17:29

Bóka János figyelmeztette az EU-t.

2025. december 03. 17:29
Ausztria. Osztrák zászló.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter bécsi látogatásán figyelmeztette az EU-t, hogy ne akadályozza az ukrajnai békefolyamatot a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásáról szóló vitával – írja a Kronen Zeitung.

Bóka hangsúlyozta, Magyarország nem támogat olyan javaslatot, amely további pénzügyi terheket róna rá.

Claudia Plakolm, Ausztria Európa-, integrációs és családügyi minisztere és Bóka is kiemelték: várják az Európai Bizottság konkrét javaslatait. A cikk szerint a belga kormány jogi garanciákat követel, míg az Európai Központi Bank elutasítja Brüsszel tervét a vagyonok felhasználására.

Bóka továbbá teljes támogatását fejezte ki Plakolm radikalizáció elleni kezdeményezése mellett, amely egy EU-s szélsőséges-nyilvántartást is tartalmazna.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: HANS PUNZ / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

