háború Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Kovács Zoltán Európai Parlament Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Érzik a vesztüket Brüsszelben: már az első lépés után mindent elvesztett Von der Leyen

2025. december 03. 11:37

Orbán Viktor szerint egy pillanat alatt politikai földrengést idézhetnek elő az uniós vezetők.

2025. december 03. 11:37
null

Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára az X közösségi oldalon ironikusan bírálta az Európai Uniót, miután belga rendőrök házkutatást tartottak az EU külügyi szolgálatánál és az Európai Kollégiumban korrupció és csalás gyanújával – emlékeztetett többek között a Rosszijszkaja Gazeta, valamint a Lenta.

Kovács szerint Brüsszel képmutató módon oktatja ki tagállamait jogállamiságról,

miközben saját intézményei botrányokba keverednek. Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy nyilatkozott: az uniós vezetők nem hajlandók elismerni ukrajnai politikájuk kudarcát, mert az politikai földrengést okozna.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

