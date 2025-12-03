Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára az X közösségi oldalon ironikusan bírálta az Európai Uniót, miután belga rendőrök házkutatást tartottak az EU külügyi szolgálatánál és az Európai Kollégiumban korrupció és csalás gyanújával – emlékeztetett többek között a Rosszijszkaja Gazeta, valamint a Lenta.

Kovács szerint Brüsszel képmutató módon oktatja ki tagállamait jogállamiságról,

miközben saját intézményei botrányokba keverednek. Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy nyilatkozott: az uniós vezetők nem hajlandók elismerni ukrajnai politikájuk kudarcát, mert az politikai földrengést okozna.