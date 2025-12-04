Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború vétójog Európai Parlament Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Bekövetkezett, amitől mindenki félt: elismerték a háborús helyzetet Brüsszelben – teljesen kigolyóznák Magyarországot

2025. december 04. 10:01

Megtalálták a kiskaput Von der Leyenék.

2025. december 04. 10:01
Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke olyan javaslatot terjesztett elő, amely rendkívüli jogi eszközökkel lehetővé tenné akár 210 milliárd eurónyi kölcsön felvételét Ukrajna számára a befagyasztott orosz állami vagyon fedezetével – írja a Financial Times.

A lépés célja, hogy megkerülje Orbán Viktor magyar miniszterelnök és más vétójoggal rendelkező vezetők blokkolási lehetőségét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

Jean-Claude Piris volt EU jogi igazgató szerint bár a javaslat komoly jogi aggályokat vet fel, háborús helyzetben indokoltnak tartják.

Bart De Wever belga miniszterelnök továbbra is ellenzi a tervet pénzügyi és jogi kockázatok miatt; Belgium attól tart, hogy egy amerikai közvetítésű békemegállapodás felszabadíthatná az orosz vagyont. Több uniós diplomata szerint ez az utolsó próbálkozás Ukrajna finanszírozására, de várhatóan bírósági kihívások elé néz majd.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!