Bekövetkezett, amitől mindenki félt: elismerték a háborús helyzetet Brüsszelben – teljesen kigolyóznák Magyarországot

Felborzolta a kedélyeket az Európai Bizottság: világgá kürtölték, hogy akarják kijátszani Magyarországot
Mindent megtesznek azért, hogy elvegyék Magyarország vétójogát.
Megtalálták a kiskaput Von der Leyenék.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke olyan javaslatot terjesztett elő, amely rendkívüli jogi eszközökkel lehetővé tenné akár 210 milliárd eurónyi kölcsön felvételét Ukrajna számára a befagyasztott orosz állami vagyon fedezetével – írja a Financial Times.
A lépés célja, hogy megkerülje Orbán Viktor magyar miniszterelnök és más vétójoggal rendelkező vezetők blokkolási lehetőségét.
Jean-Claude Piris volt EU jogi igazgató szerint bár a javaslat komoly jogi aggályokat vet fel, háborús helyzetben indokoltnak tartják.
Bart De Wever belga miniszterelnök továbbra is ellenzi a tervet pénzügyi és jogi kockázatok miatt; Belgium attól tart, hogy egy amerikai közvetítésű békemegállapodás felszabadíthatná az orosz vagyont. Több uniós diplomata szerint ez az utolsó próbálkozás Ukrajna finanszírozására, de várhatóan bírósági kihívások elé néz majd.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindent megtesznek azért, hogy elvegyék Magyarország vétójogát.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Nem vagyunk felkészülve arra a valóságra, amelyben jelenleg élünk” – mondta az olasz védelmi miniszter.
A NATO-főtitkár szerint állandó éberségre van szükség.
Bóka János figyelmeztette az EU-t.