Bekövetkezett, amitől mindenki félt: elismerték a háborús helyzetet Brüsszelben – teljesen kigolyóznák Magyarországot

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke olyan javaslatot terjesztett elő, amely rendkívüli jogi eszközökkel lehetővé tenné akár 210 milliárd eurónyi kölcsön felvételét Ukrajna számára a befagyasztott orosz állami vagyon fedezetével – írja a Financial Times.

A lépés célja, hogy megkerülje Orbán Viktor magyar miniszterelnök és más vétójoggal rendelkező vezetők blokkolási lehetőségét.