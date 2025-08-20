Ft
Magyarország külügyminiszter érdek védelem civilizáció Marco Rubio

Az amerikai külügyminiszter nagyon hízelgőket írt Magyarországról

2025. augusztus 20. 15:11

Bárcsak a két ország közötti tartós barátság inspirációt adna minden patriótának, hogy kiálljon a szabadság védelmében – fogalmazott Marco Rubio.

2025. augusztus 20. 15:11
null

Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett abban, hogy megerősítse partnerségét Magyarországgal annak érdekében, hogy mindkét nemzet tovább gyarapodhasson és tartós biztonságban élhessen – írta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.

Az amerikai külügyminisztérium honlapján megjelent közleményben Marco Rubio az Amerikai Egyesült Államok nevében gratulált a magyar népnek a nemzeti ünnep alkalmából. Ez a nap fontos alkalom arra, hogy megünnepeljük Magyarország kitartó lelkületét, mély kulturális gyökereit, valamint a szabadság és a jólét iránti rendíthetetlen elkötelezettségét – fogalmazott az amerikai külügyminiszter.

Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett abban, hogy megerősítse partnerségét Magyarországgal annak érdekében, hogy mindkét nemzet tovább gyarapodhasson és tartós biztonságban élhessen. 

Hozzátette: hisznek abban, hogy közös jövőnk alapját azok az időtálló elvek adják, amelyek a nyugati civilizációt formálták, és amelyek ma is meghatározzák a nemzeteink közötti kapcsolatokat.

E napon megerősítjük közös felelősségünket e közös értékek védelmében, a maradandó értékek megőrzésében és egy olyan együttműködés építésében, amelyet bátorság, őszinteség és józan ész vezérel. Bárcsak a két ország közötti tartós barátság inspirációt adna minden patriótának, hogy kiálljon a szabadság védelmében – fogalmazott Marco Rubio.

(MTI)

Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

