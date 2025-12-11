Új utakon a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: A vállalkozók kerültek a középpontba

Az elmúlt egy évben az MKIK együttműködési megállapodásokat kötött a Nemzeti Adó- és Vám­hivatallal, a Magyar Nemzeti Bankkal, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával, a Magyar Művészeti Akadémiával, több nagy érdekképviselettel, valamint egyetemekkel, kutatóintézetekkel, oktatási cégekkel és képzési központokkal is, vagyis minden olyan intézménnyel, amely használható tudást, naprakész ismereteket képes átadni a vállalkozóknak.

A megújult vezetés célja a tudásalapú kamara felépítése. Folyamatosan fejleszteni kívánja a szervezet kutatói bázisát és kialakítani egy olyan ökoszisztémát, amely megnyitja a kapukat a fejlődésre, növekedésre képes vállalkozók előtt, és megkönnyíti a dolgukat.

Kiemelt fejlesztések

Az MKIK szakértői ma már a hazai tudományos és kormányzati szektor elismert szakmai partnereiként működnek közre a vállalkozói szektor működésének eredményesebbé tétele és a minél kedvezőbb jogi és gazdasági környezet kialakítása érdekében. A kamara megerősítette kutatói rendszerét, és elindította a Digitális ébresztő szemináriumsorozatot számos neves mesterségesintelligencia-szakértő közreműködésével. A projekt tízezer magyar vállalkozást vezet be az MI tudatos gyakorlati alkalmazásába, ezzel jelentős hatékonyságnövelés érhető el.

A kamara nemrég létrehozott ingyenes, Secure­Bot elnevezésű kiberbiztonsági rendszere jelzi a cégeknek, hogy milyen rosszindulatú digitális támadásoknak lehetnek kitéve. A program az uniós kibervédelmi irányelvnek, illetve a hazai kiberbiztonsági törvénynek való megfelelésben is segíti a kkv-kat.