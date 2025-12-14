Ft
12. 14.
vasárnap
muszlim közösség fpö ausztria zöldek törvény

Ausztria hadat üzent az iszlámnak: betiltották a fejkendőt az iskolákban, óriási a felháborodás

2025. december 14. 12:11

Az osztrák parlament nem finomkodott: kimondták, hogy a hidzsáb és a burka veszélyezteti a lányok szabadságát, ezért 14 éves korig tilos viselni azokat. A muszlim szervezetek tombolnak.

2025. december 14. 12:11
null

Ausztria frontális támadást indít a kiskorú lányok fejkendőviselése ellen

az osztrák parlament alsóháza elfogadta azt a jogszabályt, amely 14 év alatti lányok számára megtiltja a muszlim fejkendők – köztük a hidzsáb és a burka – viselését az iskolákban. 

A kormány szerint a törvény célja „a lányok szabadságának védelme”, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) pedig ennél is tovább menne, és a tanárokra, iskolai dolgozókra is kiterjesztené a tiltást. 

A Zöldek alkotmányellenesnek tartják a lépést, és emlékeztetnek arra, hogy a 2020-as, 10 év alatti gyermekeket érintő hasonló tilalmat már egyszer megsemmisítette az osztrák Alkotmánybíróság.

A muszlim közösségek és emberi jogi szervezetek hevesen tiltakoznak. 

Az Osztrák Iszlám Közösség (IGGO) szerint a fejkendőtilalom súlyosan sérti a vallásszabadságot, és minden eszközt be fognak vetni a törvény megsemmisítéséért. 

Ugyanakkor több kormányzati szereplő úgy látja, a tilalom szükséges: Claudia Plakolm integrációs miniszter „az elnyomás szimbólumának” nevezte a fejkendőt, a NEOS frakcióvezetője, Yannick Shetty pedig azt hangsúlyozta, hogy a ruhadarab „a lányok szexualizálásának” egyik eszköze, amely már gyermekkorban elrejti őket a „férfitekintet” elől.

A vita mögött valós társadalmi feszültségek állnak. Az oktatási miniszter, Christoph Wiederkehr szerint egyre több fiatal lányra nehezedik családi vagy kortársi nyomás, hogy vallási alapon kötelező öltözködési szabályokat kövessen. 

A Zöldek ugyan elismerik, hogy léteznek ilyen esetek, de szerintük a probléma nem oldható meg általános tiltással: iskolai szintű szakmai csoportokra és a muszlim közösséggel való együttműködésre lenne szükség a „kulturális feszültségek” kezeléséhez.

A törvényről szóló vita során újra előkerültek a Németországban és Olaszországban dokumentált esetek – gyermekházasságok, kiskorúaknak tartott házasságfelkészítő szemináriumok, „nyári vakációnak” álcázott külföldi kényszerházasságok –, amelyek a tiltáspártiak szerint jelzik: 

az iskolai fejkendő nem pusztán ruhadarab, hanem egy szélesebb kulturális probléma része. 

A törvény februárban lép próbaüzembe, a teljes tilalom pedig 2026 szeptemberében lesz hatályos. A rendelet megszegése családjogi eljárást vagy akár 800 eurós bírságot is maga után vonhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Atif Aryan / AFP

nyugalom
2025. december 14. 13:19
Haza lehet menni!
optimista-2
2025. december 14. 13:16
Még szivárványszínű fejkendő sem lehet ? Pedig az haladó...
astra04
2025. december 14. 13:12 Szerkesztve
Helyes! Ha nem tetszik a retkeknek, akkor burkázzanak haza a qrva anyjukba, a sivatagba! Plusz bezáratni az összes hajlongóhelyet! Az utcán hajlongókat első alkalommal szarrábüntetni, másodszorra kitoloncolni! Ez sajnos csak álom marad...
szilvarozsa
2025. december 14. 13:10
Már nem érdemes arra a kis időre erőlködni. Tíz év múlva kötelező lesz.
