Ausztria hadat üzent az iszlámnak: betiltották a fejkendőt az iskolákban, óriási a felháborodás

A muszlim közösségek és emberi jogi szervezetek hevesen tiltakoznak.

Az Osztrák Iszlám Közösség (IGGO) szerint a fejkendőtilalom súlyosan sérti a vallásszabadságot, és minden eszközt be fognak vetni a törvény megsemmisítéséért.

Ugyanakkor több kormányzati szereplő úgy látja, a tilalom szükséges: Claudia Plakolm integrációs miniszter „az elnyomás szimbólumának” nevezte a fejkendőt, a NEOS frakcióvezetője, Yannick Shetty pedig azt hangsúlyozta, hogy a ruhadarab „a lányok szexualizálásának” egyik eszköze, amely már gyermekkorban elrejti őket a „férfitekintet” elől.

A vita mögött valós társadalmi feszültségek állnak. Az oktatási miniszter, Christoph Wiederkehr szerint egyre több fiatal lányra nehezedik családi vagy kortársi nyomás, hogy vallási alapon kötelező öltözködési szabályokat kövessen.

A Zöldek ugyan elismerik, hogy léteznek ilyen esetek, de szerintük a probléma nem oldható meg általános tiltással: iskolai szintű szakmai csoportokra és a muszlim közösséggel való együttműködésre lenne szükség a „kulturális feszültségek” kezeléséhez.