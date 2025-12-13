A Beneš-dekrétumok árnyéka

„A szlovák parlament megszavazta azt a törvénycsomagot, amely a Büntető törvénykönyv módosításával a második világháborút követő jogi rendezés megkérdőjelezésének büntethetőségét vezeti be. A szavazás ténye nyilvános.

Ez a helyzet ugyan jogtechnikai kérdésként is értelmezhető lenne, de felvidéki magyarként ezt a témát soha nem tudtuk és nem is tudjuk érzelmek nélkül szemlélni. A Beneš-dekrétumok ugyanis nem csupán egy történelmi dokumentumgyűjteményt jelentenek, hanem romokba döntött családtörténeteket, megalázó kitelepítéseket és kisemmizéseket, az otthon biztonságának árnyékát, becsületünk elvesztését, és egy olyan trauma továbbélését, amellyel generációk sorát nyomorították meg az elmúlt évtizedekben.