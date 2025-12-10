Fontos döntéseket hozott az Országgyűlés

A jogszabály egyebek mellett átvezeti a magyar jogba az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló EU-s irányelvet, amely a béranyaságot, a kényszerházasságot és a jogellenes örökbefogadást is emberkereskedelemnek minősíti.

A képviselők elfogadták a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény módosítását.

A jogszabály új jogintézményként vezeti be az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzést.

Ezt olyan munkakörökben dolgozók esetében lehet lefolytatni, amelyek jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek ugyan nem fokozott mértékben, de kitettek. Csak a minősített adatot kezelő szerveknél lehet egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkaköröket meghatározni.

Farkas Örs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkára a parlamenti vitában azzal indokolt: újragondolták a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett munkaköröket, hogy csökkentsék a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek számát. Az államtitkár szerint az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzés egy kevésbé átfogó ellenőrzés lesz, és titkos információgyűjtés nem lesz alkalmazható ennek során.

Megszűnik a nemzeti minősített adatok kötelező ötévenkénti felülvizsgálata. Ez akkor válik haladéktalanul kötelezővé, ha a minősítés feltételeiben változás következik be. Rögzítették azt is, hogy a minősített adatra vonatkozó közérdekű adatigénylés esetén is el kell végezni a felülvizsgálatot.

Változik a polgári perrendtartás

A jogi segítségnyújtásról szóló törvény módosításának a célja a jogi segítők munkájának segítése, míg az igazságügyi szakértőkről szóló törvény módosítása az igazságügyi vonatkozó szabályozás összhangjának biztosítását, továbbá az igazságügyi szakértők adminisztratív terheinek további csökkentését célozza.

A polgári perrendtartást érintő módosítások a jogalkalmazói gyakorlatban felmerült problémákra adnak választ, a polgári bíráskodás tapasztalatait elemző munkacsoport eredményeire támaszkodva. A polgári perjogi szabályok rendszerében fogja rendezni a félbeszakadás következtében időtlen státuszba került, a hatályos szabályozás szerint megszüntethetetlen és érdemben elbírálhatatlan perek problematikáját.

A modern technológiák fényében szükségessé vált a termékfelelősségi szabályok felülvizsgálata is. A módosítás célja, hogy hozzájáruljon a gazdasági szereplő felelősségének és a fogyasztók magas szintű védelmének egyensúlyához.

A kézműves és ipari termékek földrajziárujelző-oltalom alatt állnak az Európai Unióban. A javaslat ezért az EU szabályozásával összhangban megalkotja a kézműves és ipari termékek földrajzi jelzéseinek közvetlenül alkalmazandó, uniós szintű oltalmazási eljárása nemzeti szakaszát, valamint kijelöli az eljáró hatóságot.

Erősödhet a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképessége

Az Országgyűlés elfogadta a felsőoktatási, kulturális és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A minősített többséget igénylő rendelkezésekről 133 igen, 21 nem és 30 tartózkodó szavazattal, az egyszerű többséget igénylő pontjairól 134 igen, 21 nem és 29 tartózkodó szavazattal döntöttek a képviselők.

A javaslat a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességéhez kapcsolódó, azt erősítő intézkedéseket vezet be, egységesíti a külföldi és hazai oktatók címadományozásához kapcsolódó fogalomhasználatot és további, az egyetemek működését támogató szabályozásokat tartalmaz.

A törvényjavaslat részei az olyan intézkedések megalapozását jelentő módosítások is, mint a képzési és vizsgasikerességi mutatók közzétételének, valamint az egyéni tanulási számla rendszer kialakításának előkészítése.

A szakképzési vonatkozású rendelkezések pontosítják a szakmai vizsgáztatás rendszere ellenőrzésének, valamint átmeneti időszakának egyes szabályait, meghatározzák a digitális bizonyítványok kiadásával kapcsolatos egyes eljárási szabályokat, továbbá lehetővé teszik a szakképzésben dolgozók, tanulók hozzáférését a Nemzeti Köznevelési Portálhoz.

Változik a pénzügyi közvetítőrendszer szabályozása

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat minősített és egyszerű többséget igénylő pontjairól egyaránt 140 igen, 24 nem és 20 tartózkodó szavazattal döntöttek a képviselők.

A törvénymódosítás elsődleges célja a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények uniós jogharmonizációs jellegű módosítása, míg a javaslatok másik csoportját a pénzügyi szektor állandó változásának nyomon követésére vonatkozó igény indokolja.

Elfogadták a kiberbiztonságról szóló törvényt

Az Országgyűlés az Európai Unió kiberrezilienciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról és egyes kiberbiztonsági rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat minősített többséget igénylő pontjairól 156 igen és 25 tartózkodó szavazattal, az egyszerű többséget igénylő pontokról 160 igen és 24 tartózkodó szavazattal határozott.

A javaslat indoklása szerint a kiberbiztonsági kockázatok mérséklése érdekében indokolt az egyes digitális termékek biztonságos használatát elősegítő, az e szempontból megfelelő hardverek és szoftverek kiválasztását megkönnyítő európai uniós rendelkezések átültetése a magyar jogrendbe a kapcsolódó hatósági feladatok ellátásáért felelős szervezet kijelölésével.

A törvény javaslatot tesz továbbá a Magyarország kiberbiztonságáról szóló törvény, valamint a jogi személyekkel kapcsolatos egyes bírósági eljárásokról és a végelszámolásról szóló törvény pontosítására.

Egyszerűbb lesz elszállíttatni a közlekedést zavaró járműveket

A parlament elfogadta a közlekedési tárgyú törvények módosítását; a minősített többséget igénylő részekre 139 képviselő voksolt igennel, 28 nemmel, 16-an tartózkodtak, a javaslat egyéb részeit 137-en szavazták meg, 30-an voltak ellene, míg 17-en tartózkodtak.

A törvénymódosítás a tapasztalatok alapján pontosítja a közút területén veszteglő járművek elszállítására vonatkozó rendelkezéseket, amit a vita során a jogalkotók úgy írtak le, hogy egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró járművek elszállíttatása. Emellett a jogszabály lehetővé teszi, hogy a közúti ellenőrök testkamerával kép- és hangfelvételt készíthessenek.

Könnyebb lesz szélerőművet telepíteni

Könnyebb lesz szélerőműveket telepíteni, miután az Országgyűlés 134 igennel, 13 nem vokssal, 16, illetve 17 tartózkodás mellett elfogadta az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat minősített és egyszerű többséget igénylő részeit.

A jogszabály szélerőművekről szóló részében azt írják, hogy a változtatás orvosolja azokat a gyakorlati problémákat, amelyek a 2024. elején újraindult szélerőművi beruházások során merültek fel-

A villamos energiáról szóló törvény módosításának célja a villamosenergia-ágazatot érintő jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése és a jogalkalmazás során tapasztalt, jogalkotást igénylő problémák kezelése. A változtatás a villamos energiáról, valamint a távhőszolgáltatásról szóló törvényekben is az engedélyezés feltételeként írja elő, hogy a kérelmező köztartozásmentes adózónak minősüljön.

Kis népszámlálást tartanak 2027-ben

Elfogadta az Országgyűlés a 2027. évi kis népszámlálásról szóló javaslatot, a képviselők 150 igen szavazattal, 22 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül döntöttek a mikrocenzusról, amely a Magyarország területén lévő lakások, intézetek - a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által matematikai módszerrel kiválasztott - 3 százalékát és az azokban lakó természetes személyeket érinti.

A kis népszámlálást internetes önkitöltéses, telefonos, valamint személyes interjús módszerrel végzik, az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezettek választják meg.

Az adatfelvételt 2027. október 1. és november 7. között végzik, az adatfeldolgozási folyamat 2028. november 7-ig tart.

