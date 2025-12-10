Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, szerdán eldől a 14. havi nyugdíj sorsa

Acsarkodik a Tisza a bankadó miatt, pedig a 14. havi nyugdíj múlik rajta
A bankszektor különadójának emelésével teremti meg a fedezetet a kormány többek közt a 14. havi nyugdíj bevezetésére.
Budapest lesz szerdán főleg terítéken a Parlamentben, de más fontos döntéseket is hozhat az Országgyűlés, például szavaznak a képviselők a 14. havi nyugdíj bevezetéséről.
Hosszú ülésnapra készülhetnek ma az országgyűlési képviselők, ugyanis délelőtt rendes, majd délután rendkívüli ülést tartanak szerdán az Országházban. A délelőtti szakaszban, amely 10 óra 15 perckor kezdődik maratoni szavazásokra lehet számítani, összesen 53 ügyben lesz szavazás, több törvény esetében ráadásul zárószavazás. Így például az elsők között döntenek majd a 14. havi nyugdíj bevezetéséről a T. Ház tagjai.
Délelőtt lesz szavazás arról a két törvényről is, amelyeket ellenzéki oldalról több bírálat is ért az elmúlt napokban, holott egy fontos joghézagot oldanak csak fel a módosítások.
A Visszaszámlálás vendégei szerint a Fidesz jelenleg tovább építi a jogi védőhálóját – mintha már most a vereségre készülne.
Bár a baloldalon azt állítják, hogy a kormánypártok Sulyok Tamás köztársasági elnök pozícióját akarják bebetonozni egy esetleges választási vereség miatt, közben erről szó sincs.
Hack Péter szerint a jogalkotó egy joghézagot akar orvosolni a köztársasági elnök akadályoztatását érintő javaslattal.
Döntenek a nemzetbiztonsági ellenőrzésekre kötelezett személyek számáról is, ezt kapacitáshiány és időbeli korlátok miatt kell lecsökkenteni. Törvényt hoznak a minősített adatok védelméről szóló törvény módosításáról is,
a jövőben közadatigénylésnél felülvizsgálják az adatok minősítését.
Szigorodik a korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen nagykorú személyek védelme is, nevükben a gondnok még a gyámhatóság jóváhagyásával sem ajándékozhat, vagy nem mondhat le megfelelő ellenérték nélkül bizonyos jogokról.
A környezetvédelmi törvény úgy módosulhat, hogy amennyiben a beruházás védelmi célokat szolgál, vagy polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekre reagál, akkor mentesül a környezeti hatásvizsgálat alól.
Kiemelt jelentőségűvé nyilvánítanák a 3 százalékos hitelprogram feltételeit teljesítő lakások építési beruházásainak közigazgatási hatósági ügyeit,
illetve csökkentik is a vállalkozások bizonyos adminisztrációs terheit.
Fontos szigorítás lesz, hogy ha a jövőben jármű elszállításakor a járművezető nem együttműködő, akkor rendőr korlátozhatja a szabadságát. 2026-ot a mohácsi csata hőseinek emlékévévé, november 10.-ét pedig a számviteli és adózási szakemberek napjává nyilvánítják.
Ezen felül módosítanak az agrárminiszter feladatkörén is, illetve több nemzetközi egyezményt is kihirdetnek, ahogyan
döntés születik Lázár János, Toroczkai László és Tordai Bence képviselők mentelmi ügyében is.
A délután 15 óra 30-kor kezdődő rendkívüli ülésnapon mindössze egyetlen törvényt tárgyalnak meg, ám annak kiemelt fontossága miatt ez akár éjszakába nyúlóan is eltarthat. Ez Budapest csődjéről, illetve pontosabban A fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szól. Ezt az MFB-től vehetné fel a Karácsony Gergely főpolgármester vezette önkormányzat, hogy a dolgozóik fizetésére fordítsák. A főpolgármester uzsorának tartja a kölcsönt. A törvényről várhatóan jövő héten szavaznak majd.
KariGeri a budapestiek helyett csak magára gondol. Hiúságát pajzzsal védi.
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA