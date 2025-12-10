Ft
országgyűlési vita napirend szavazás törvény ügy

Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, szerdán eldől a 14. havi nyugdíj sorsa

2025. december 10. 07:58

Budapest lesz szerdán főleg terítéken a Parlamentben, de más fontos döntéseket is hozhat az Országgyűlés, például szavaznak a képviselők a 14. havi nyugdíj bevezetéséről.

2025. december 10. 07:58
null

Hosszú ülésnapra készülhetnek ma az országgyűlési képviselők, ugyanis délelőtt rendes, majd délután rendkívüli ülést tartanak szerdán az Országházban. A délelőtti szakaszban, amely 10 óra 15 perckor kezdődik maratoni szavazásokra lehet számítani, összesen 53 ügyben lesz szavazás, több törvény esetében ráadásul zárószavazás. Így például az elsők között döntenek majd a 14. havi nyugdíj bevezetéséről a T. Ház tagjai.

Döntés az államfőről

Délelőtt lesz szavazás arról a két törvényről is, amelyeket ellenzéki oldalról több bírálat is ért az elmúlt napokban, holott egy fontos joghézagot oldanak csak fel a módosítások. 

Bár a baloldalon azt állítják, hogy a kormánypártok Sulyok Tamás köztársasági elnök pozícióját akarják bebetonozni egy esetleges választási vereség miatt, közben erről szó sincs

Döntenek a nemzetbiztonsági ellenőrzésekre kötelezett személyek számáról is, ezt kapacitáshiány és időbeli korlátok miatt kell lecsökkenteni. Törvényt hoznak a minősített adatok védelméről szóló törvény módosításáról is, 

a jövőben közadatigénylésnél felülvizsgálják az adatok minősítését. 

Szigorodik a korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen nagykorú személyek védelme is, nevükben a gondnok még a gyámhatóság jóváhagyásával sem ajándékozhat, vagy nem mondhat le megfelelő ellenérték nélkül bizonyos jogokról. 

A környezetvédelmi törvény úgy módosulhat, hogy amennyiben a beruházás védelmi célokat szolgál, vagy polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekre reagál, akkor mentesül a környezeti hatásvizsgálat alól. 

Kiemelt jelentőségűvé nyilvánítanák a 3 százalékos hitelprogram feltételeit teljesítő lakások építési beruházásainak közigazgatási hatósági ügyeit, 

illetve csökkentik is a vállalkozások bizonyos adminisztrációs terheit. 

Fontos szigorítás lesz, hogy ha a jövőben jármű elszállításakor a járművezető nem együttműködő, akkor rendőr korlátozhatja a szabadságát. 2026-ot a mohácsi csata hőseinek emlékévévé, november 10.-ét pedig a számviteli és adózási szakemberek napjává nyilvánítják.

Ezen felül módosítanak az agrárminiszter feladatkörén is, illetve több nemzetközi egyezményt is kihirdetnek, ahogyan 

döntés születik Lázár János, Toroczkai László és Tordai Bence képviselők mentelmi ügyében is. 

Budapest terítéken

A délután 15 óra 30-kor kezdődő rendkívüli ülésnapon mindössze egyetlen törvényt tárgyalnak meg, ám annak kiemelt fontossága miatt ez akár éjszakába nyúlóan is eltarthat. Ez Budapest csődjéről, illetve pontosabban A fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szól. Ezt az MFB-től vehetné fel a Karácsony Gergely főpolgármester vezette önkormányzat, hogy a dolgozóik fizetésére fordítsák. A főpolgármester uzsorának tartja a kölcsönt. A törvényről várhatóan jövő héten szavaznak majd. 

undefined

Horváth K. József

Mandiner

Idézőjel

Jobb lenne, ha Karácsony tisztesség tantárgyból letenné a pótvizsgát – ha már a rendes vizsgán csúfosan megbukott belőle

KariGeri a budapestiek helyett csak magára gondol. Hiúságát pajzzsal védi.

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A Hír TV végül közleményt adott ki, amelyben egyértelműen jelezte: Puzsér Róbert nem telefonált be a műsorba, a videó hamis, a csatorna semmilyen formában nem vett részt az elkészítésében.
states-2
2025. december 10. 09:41
A pszichopata koporsójába egy szép nagy méretes koporsószög.
nyolcadikutasagyozo
2025. december 10. 09:02
Bár a baloldalon azt állítják, hogy a kormánypártok Sulyok Tamás köztársasági elnök pozícióját akarják bebetonozni egy esetleges választási vereség miatt, közben erről szó sincs. "" Persze,hogy nincs akkor miért kell törvényt módosítani és miért most?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😎
