Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, szerdán eldől a 14. havi nyugdíj sorsa

A környezetvédelmi törvény úgy módosulhat, hogy amennyiben a beruházás védelmi célokat szolgál, vagy polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekre reagál, akkor mentesül a környezeti hatásvizsgálat alól.

Kiemelt jelentőségűvé nyilvánítanák a 3 százalékos hitelprogram feltételeit teljesítő lakások építési beruházásainak közigazgatási hatósági ügyeit,

illetve csökkentik is a vállalkozások bizonyos adminisztrációs terheit.

Fontos szigorítás lesz, hogy ha a jövőben jármű elszállításakor a járművezető nem együttműködő, akkor rendőr korlátozhatja a szabadságát. 2026-ot a mohácsi csata hőseinek emlékévévé, november 10.-ét pedig a számviteli és adózási szakemberek napjává nyilvánítják.

Ezen felül módosítanak az agrárminiszter feladatkörén is, illetve több nemzetközi egyezményt is kihirdetnek, ahogyan