A Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantója és a Soros-egyetem kutatója áll Magyar Péterék „eltitkolt atombombája” mögött

A hírhedt Zsóti bácsi-ügy

A dokumentumon hat név válik láthatóvá a technikai hozzáértést nem igénylő kattintgatás és másolás után, mindegyikük szociológusként dolgozik, közülük két embert emelnénk ki. Egyikük Sebhelyi Viktória, aki az interneten elérhető információk szerint 2013 és 2015 között a Közép-európai Egyetemen, a CEU-n, ismertebb nevén a Soros-egyetemen volt kutató, a gyermekkereskedelmet térképezte fel a szexuális kizsákmányolástól a koldulásra kényszerítésig.

Sokkal ismertebb név lehet viszont sokaknak Kuslits Gáboré, az egykori szociális gondozóé, aki szeptemberben robbantotta ki az elhíresült álhírbotrányt, a Zsóti bácsi-ügyet. Kuslits volt az, aki a Válasz Online-nak adott interjújában, – amelyet több baloldali portál is forráskritika nélkül vett át – súlyos állításokat fogalmazott meg.

A Mandiner értesülése szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt tett feljelentést ellene. Információnk szerint Kuslits 1996-ban kezdte pályáját szociális gondozóként, majd 2013 és 2021 között fővárosi vezetőként dolgozott a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben. Környezete szerint alkoholproblémákkal küzdött. 2021-ben vezetői megbízatását visszavonták, majd 2022 októberében megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya is a Kossuth Lajos Gyermekotthonban.