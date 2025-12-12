A Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantója és a Soros-egyetem kutatója áll Magyar Péterék „eltitkolt atombombája” mögött

Kuslits-ügy: rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt jelentik fel a volt gyermekotthon-vezetőt
A baloldali lapok forráskritika nélkül vették át az interjút.
Nagyon rejtélyesnek akart tűnni a Tisza Párt a hozzájuk „kiszivárogtatott” gyermekvédelmis kutatással, ám mégsem tudták eltitkolni, kik állnak a dokumentum mögött.
A Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantója és a Közép-európai Egyetem, azaz a CEU, vagy ismertebb nevén Soros-egyetem egyik korábbi kutatója készítette többek között azt a Magyar Péter által eltitkoltnak és óriási botránynak titulált gyermekvédelmi jelentést, amelyet pénteken tett közzé a Tisza Párt a saját honlapján. Az ellenzéki szervezet óriási durranásnak szánta a dokumentumot, amelynek szerzőit megpróbálták kitakarni, ám mindez olyan gyengén sikerült, hogy még cikkünk írásakor is bárki könnyen kiderítheti a neveket.
A dokumentumon ugyanis elég kicsit lejjebb vinni a kurzort és máris feltűnik, hogy fehérre írták át az eredetileg fekete betűket a neveknél, kimásolva pedig az is kiderül, hogy kik állnak a 2021-es jelentés mögött. Mutatjuk:
A dokumentumon hat név válik láthatóvá a technikai hozzáértést nem igénylő kattintgatás és másolás után, mindegyikük szociológusként dolgozik, közülük két embert emelnénk ki. Egyikük Sebhelyi Viktória, aki az interneten elérhető információk szerint 2013 és 2015 között a Közép-európai Egyetemen, a CEU-n, ismertebb nevén a Soros-egyetemen volt kutató, a gyermekkereskedelmet térképezte fel a szexuális kizsákmányolástól a koldulásra kényszerítésig.
Sokkal ismertebb név lehet viszont sokaknak Kuslits Gáboré, az egykori szociális gondozóé, aki szeptemberben robbantotta ki az elhíresült álhírbotrányt, a Zsóti bácsi-ügyet. Kuslits volt az, aki a Válasz Online-nak adott interjújában, – amelyet több baloldali portál is forráskritika nélkül vett át – súlyos állításokat fogalmazott meg.
A Mandiner értesülése szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt tett feljelentést ellene. Információnk szerint Kuslits 1996-ban kezdte pályáját szociális gondozóként, majd 2013 és 2021 között fővárosi vezetőként dolgozott a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben. Környezete szerint alkoholproblémákkal küzdött. 2021-ben vezetői megbízatását visszavonták, majd 2022 októberében megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya is a Kossuth Lajos Gyermekotthonban.
Hiába beszélt az interjúban eltussolásokról, soha nem tett az általa említett ügyekben semmilyen jelzést, vagy panaszt, holott jelzőrendszeri tagként erre törvény kötelezte volna.
Ezekre az állításokra repült rá aztán az a Káncz Csaba, aki többek között egy brit titkosszolgálati fedőcéggel állt szerződésben. Káncz már a Szőlő utcába autóztatott politikusokról beszélt, bár kihallgatásán azt mondta, ezeket nem tudja bizonyítani.
Káncz Csaba a Szőlő utcai ügy kapcsán került reflektorfénybe. A Telex megkeresésére elárulta, hogy korábban egy szolgálati fedőcéggel állt szerződésben, de erről „nem volt tudomása”.
Káncz azt az álhírt kezdte el ugyanis terjeszteni, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrány a kormányzat legfelsőbb szintjéig ér.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben erre úgy reagált: „elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette”.
Az ügy, hiába építették alaposan, tégláról téglára, lépésről lépésre, végül hamar elhalt, miután kiderült, hogy álhírről van szó. A héten megjelent videók farvizén viszont újra beindulhatott a Tisza-Kuslits tengely, hiszen több mint érdekes, hogy az az ember áll a most szenzációként lobogtatott, állítólag eltitkolt dokumentum mögött, akiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megjegyezte, hogy egy sértett ember vádaskodásáról van szó, aki elbocsátása miatt akart bosszút állni.
Az egész egy politikai aktorok által tudatosan formált és eszkalált botránysorozat volt.
A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját.
