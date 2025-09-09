Kuslits-ügy: rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt jelentik fel a volt gyermekotthon-vezetőt

Összeférhetetlen és környezete szerint alkoholproblémákkal küzd Kuslits Gábor, aki most, évekkel később, durva és megalapozatlan állításokkal támadja a gyermekvédelmi rendszert a Válasz Online-nak adott interjúban, amelyet több baloldali portál is forráskritika nélkül vett át.

A Mandiner értesülése szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt tesz feljelentést ellene.

Információnk szerint Kuslits 1996-ban kezdte pályáját szociális gondozóként, majd 2013 és 2021 között fővárosi vezetőként dolgozott a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben. Környezete szerint alkoholproblémákkal küzdött. 2021-ben vezetői megbízatását visszavonták, majd 2022 októberében megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya is a Kossuth Lajos Gyermekotthonban.

Noha Kuslits most súlyos ügyek eltussolásáról beszél, hivatalosan soha nem tett panaszt, sem jelzést – holott jelzőrendszeri tagként erre törvény kötelezte volna.

Most tehát olyan rendszert kritizál, amelynek éveken keresztül maga is irányítója volt.