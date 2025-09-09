Kuslits-ügy: rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt jelentik fel a volt gyermekotthon-vezetőt

Egyre erősebb jogi fal védi a gyermekeket
Az elmúlt tizenöt évben egyre-másra születtek a törvénymódosítások. Sorra vettük a változtatásokat.
Noha Kuslits Gábor a Válasz Online-nak adott interjúban súlyos ügyek eltussolásáról beszél, hivatalosan soha nem tett panaszt, sem jelzést – holott jelzőrendszeri tagként erre törvény kötelezte volna. A baloldali lapok forráskritika nélkül vették át az interjút.
Összeférhetetlen és környezete szerint alkoholproblémákkal küzd Kuslits Gábor, aki most, évekkel később, durva és megalapozatlan állításokkal támadja a gyermekvédelmi rendszert a Válasz Online-nak adott interjúban, amelyet több baloldali portál is forráskritika nélkül vett át.
A Mandiner értesülése szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt tesz feljelentést ellene.
Információnk szerint Kuslits 1996-ban kezdte pályáját szociális gondozóként, majd 2013 és 2021 között fővárosi vezetőként dolgozott a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben. Környezete szerint alkoholproblémákkal küzdött. 2021-ben vezetői megbízatását visszavonták, majd 2022 októberében megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya is a Kossuth Lajos Gyermekotthonban.
Noha Kuslits most súlyos ügyek eltussolásáról beszél, hivatalosan soha nem tett panaszt, sem jelzést – holott jelzőrendszeri tagként erre törvény kötelezte volna.
Most tehát olyan rendszert kritizál, amelynek éveken keresztül maga is irányítója volt.
Úgy tudjuk, az ÁGOTA Alapítvány, amelynek munkájára patyomkin díszletként hivatkozik Kuslits, több súlyos ténybeli tévedés miatt helyreigazítási kérelmet nyújt be legkésőbb szerdán a Válasz Online szerkesztőségének, az ott dolgozók felháborodtak, hogy így minősítette a három évtizede tartó erőfeszítéseiket.
Az elmúlt években a kormány több alkalommal szigorította a gyermekvédelmi szabályozást, módosította a Büntető Törvénykönyvet, és megalkotta Európa egyik legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét. Ennek nyomán számos ügyben indult vizsgálat, amely ellen Kuslits korábban rendre tiltakozott.
Mindenki számára adott a lehetőség, hogy a rendőrséggel közösen működtetett „Tedd le a terhed!” programon keresztül, a 112-es hívószámon biztonságosan jelezze a problémákat. A lapunk által megkérdezett szakértők szerint ezzel szemben az egykori vezetők sajtóban elhangzó, ellenőrizhetetlen kijelentései nem a gyermekek érdekeit szolgálják, hanem a rendszert próbálják hitelteleníteni.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elmúlt tizenöt évben egyre-másra születtek a törvénymódosítások. Sorra vettük a változtatásokat.
Nyitókép: Pixabay