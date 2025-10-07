az a szóbeszéd terjedt el, miszerint a javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált »két nagyon magas rangú politikus« védte a felelősségre vonástól.

Az interjúban elhangzott pletyka szerint a védelem oka az volt, hogy »az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat«. Fontos hangsúlyozni, hogy Kuslits Gábor az interjúban nem nevezett meg konkrét személyeket, és az információt mindvégig mint a szakmai körökben keringő, bizonyítékokkal alá nem támasztott szóbeszédet tálalta. Ezzel egy olyan információs vákuumot hozott létre, amely teret engedett a politikai spekulációknak és a későbbi vádaknak.

Az ügy harmadik, a botrány nevét adó szála 2025. szeptember 19-én jelent meg, amikor Juhász Péter, az Együtt párt korábbi elnöke egy videót tett közzé YouTube-csatornáján. A videóban egy telefonos interjú hallható egy névtelenül nyilatkozó személlyel, aki egy, a Szőlő utcai esettől teljesen független történetet mesélt el.

A telefonáló állításai szerint a molesztálások nem Budapesten, hanem egy »Ózd körüli« gyermekotthonban történtek.

Elmondása alapján ebbe az intézménybe rendszeresen járt egy politikus, akit a gyerekek »Zsolti bácsinak« neveztek. A »Zsolti bácsi« megnevezés ebben a kontextusban itt hangzott el először a nyilvánosság előtt. A névtelen telefonáló azt is állította, hogy az otthon korábbi lakói később a televízióban felismerték »Zsolti bácsit«, ezzel egyértelműen utalva egy országosan ismert közéleti szereplőre. Ezen a ponton tehát három, egymástól elkülönülő elem létezett a nyilvánosságban: a konkrét bűnügy, a politikai védelemről szóló pletyka, és a »Zsolti bácsi« névhez kötődő, másik helyszínen történt állítólagos molesztálás.