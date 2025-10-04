Ft
álhírbotrány Látó János Magyar Nemzet Juhász Péter Magyar Péter idézet

Kiderült: a Szőlő utcai álhírbotrány kulcsfigurája a Tisza Párt hangos agitátora

2025. október 04. 11:05

A „Zsolti bácsis” történet mögött álló férfi nyakló nélkül közvetíti Magyar Péter üzeneteit.

2025. október 04. 11:05
null

A Magyar Nemzet azt írja: Látó János a Tisza Párt aktív propagátora, aki az internetes közéleti térben sajátos szerepet tölt be. Kocsis Máté állítása szerint ő az, aki Juhász Péterrel együtt alkotta meg a „Zsolt bácsi” karaktert, amelyet az álhírbotrány során a kormány lejáratására próbáltak felhasználni. Látó a közösségi oldalán szinte naponta oszt meg Magyar Péteréknek kedvező tartalmakat, miközben gyakran bírálja a kormányt és a jobboldali közéleti szereplőket. „Tanításainak” tartalma megkérdőjelezhető, egyes esetekben kétséges egészségügyi tanácsokat is megfogalmazott. Emellett aktívan kritizálja a magyar labdarúgást is.

Látó János Facebook-oldalán rendszeresen tűnnek fel a Tisza házi médiájának, a Kontroll.hu-nak az anyagai, ahogy előszeretettel osztja meg a Magyar Péter projektje felett a kezdetektől fogva bábáskodó Kéri László megszólalásait is.

Látó János Facebook-bejegyzései egyértelműen mutatják elkötelezett ellenzéki álláspontját: gyakran osztja meg Hadházy Ákos, Jámbor András vagy Tordai Bence posztjait, valamint Juhász Péter YouTube-tartalmait, különösen az álhírbotrány kapcsán. Semjén Zsoltról több kritikát is átvett, köztük egy elfogult testbeszédelemző videót és Dobrev Klára ötmillió forintos nyomravezetői díjról szóló bejegyzését. Emellett olyan mémeket is közölt, amelyek többéves szabadságvesztést követelnek a miniszterelnök-helyettessel szemben.

Rendes baloldali módjára a magyar futballt is előszeretettel pocskondiázza: „A lakatlan szigetekkel kellene fociznunk!!!!”, de olyat is írt, hogy: „A magyar fociválogatott azért nem ver meg senkit, mert békepárti.”

Látó János Facebook-oldala és YouTube-videói komoly mentális problémákra utalnak.

Gyakran oszt meg kontextus nélküli, kicsavart bibliai idézeteket, és követőit esőért való imádkozásra szólítja fel, majd a lehullott csapadékot saját „közbenjárásának” tulajdonítja.

Látó egy súlyos egészségügyi kockázatot hordozó tippet is megosztott: cukorbetegségre napi fél deci fekete berkenye fogyasztását javasolta, állítva, hogy gyógyszer nélkül normalizálta vércukorszintjét. Ez félrevezető és veszélyes, hiszen tartósan magas vércukorszint kezelése orvosi felügyeletet igényel. Egy követője nyíltan érdeklődött, hogy „Tényleg segít a fekete berkenye?”, ami rávilágít a tanács potenciális káros következményeire.

A nyilvánvalóan a kormány megbuktatását célzó álhírbotránynak komoly lendületet adott az a videó, amelyet közel két héttel ezelőtt Juhász Péter osztott meg YouTube-csatornáján. A felvételen egy „Lajos” álnéven bemutatott férfi mesélt egy kitalált ózdi történetet „Zsolt bácsiról”.

Csütörtökön Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője megerősítette: Juhász és Látó János közösen alkották meg a „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet a kormány lejáratására szántak az álhírbotrányban. Később Juhász a Partizán műsorában elismerte, hogy a videóban szereplő „Lajos” valójában Látó János volt.

Nyitókép: YouTube/Képernyőfelvétel

