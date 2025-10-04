Kiderült: a Szőlő utcai álhírbotrány kulcsfigurája a Tisza Párt hangos agitátora

Rendes baloldali módjára a magyar futballt is előszeretettel pocskondiázza: „A lakatlan szigetekkel kellene fociznunk!!!!”, de olyat is írt, hogy: „A magyar fociválogatott azért nem ver meg senkit, mert békepárti.”

Látó János Facebook-oldala és YouTube-videói komoly mentális problémákra utalnak.

Gyakran oszt meg kontextus nélküli, kicsavart bibliai idézeteket, és követőit esőért való imádkozásra szólítja fel, majd a lehullott csapadékot saját „közbenjárásának” tulajdonítja.

Látó egy súlyos egészségügyi kockázatot hordozó tippet is megosztott: cukorbetegségre napi fél deci fekete berkenye fogyasztását javasolta, állítva, hogy gyógyszer nélkül normalizálta vércukorszintjét. Ez félrevezető és veszélyes, hiszen tartósan magas vércukorszint kezelése orvosi felügyeletet igényel. Egy követője nyíltan érdeklődött, hogy „Tényleg segít a fekete berkenye?”, ami rávilágít a tanács potenciális káros következményeire.

A nyilvánvalóan a kormány megbuktatását célzó álhírbotránynak komoly lendületet adott az a videó, amelyet közel két héttel ezelőtt Juhász Péter osztott meg YouTube-csatornáján. A felvételen egy „Lajos” álnéven bemutatott férfi mesélt egy kitalált ózdi történetet „Zsolt bácsiról”.