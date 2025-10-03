Ft
kormány zsolti bácsi Látó János Juhász Péter Németh Sándor álhír

Juhász Péter hiteles forrásnak nevezte azt a Látó Jánost, aki prófétának tekinti magát és tudja, mikor jön el az Antikrisztus

2025. október 03. 10:17

Kiderült, a teljes ellenzék „Zsolti bácsi” ügyében egy olyan fanatikust tart hiteles forrásnak, aki önmagát „Krisztus illataként azonosítja”.

2025. október 03. 10:17
null

Vérbeli vallási fanatikus, az önmagát prófétának képzelő Látó János közreműködésével közösen próbálta meg fiatalkorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel megvádolni a kormány tagjait Juhász Péter. A bukott baloldali politikus egy felvételt mutatott be, amelyen egy férfi arról beszélt, hogy egy Ózd körüli gyermekotthonban követett el kiskorúakkal szemben szexuális bűncselekményeket egy meg nem nevezett, mindössze „Zsolti bácsiként” emlegetett kormánytag. 

A lejáratókampányra gyorsan rácsatlakozott az ellenzék, a kormányellenes influenszerek, valamint a baloldali sajtó, egyre nyilvánvalóbban azt sugalmazva, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek köze lehet az Ózd környéki gyermekotthonban elkövetett pedofil bűncselekményekhez, miközben a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant prostitúciós ügyet is a kormánypárti politikusok nyakába akarták varrni. 

Azóta kiderült,

  • nincs Ózd környékén gyermekotthon,
  • a Szőlő utcában nem gyermekotthon van, hanem javítóintézet és az ottani prostitúciós ügynek nincs kiskorú érintettje,
  • Kocsis Máté lerántotta a leplet arról a férfiról is, aki azon a hangfelvételen beszél, amelyből kiindulva bűncselekmény elkövetésével hozta hírbe a baloldal többek közt Semjén Zsoltot és Rogán Antalt is.

A Fidesz frakcióvezetője megnevezte Látó Jánost, aki a Juhász Péter által korábban közzétett felvételen beszél, Juhász őt korábban csak „Lajosnak” nevezte. A magát prófétának tartó férfi Youtube-ra feltöltött videói alapján ugyanakkor egyértelműen kiderül, ha nem szándékos baloldali álhírgyártás állna az ügy mögött, akkor Látó János szavahihetőségét azonnal megkérdőjelezte volna Juhász Péter is.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Kocsis Máté csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta, Látó János 

Prédikációiban rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, de kuruzslással is foglalkozik. Büszkén meséli el, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a rögzítő platina, majd meggyógyult, erről a csodatételről szerinte orvosi zárójelentés is van. Saját bevallása szerint növesztett már vissza elsorvasztott agyat is. Látó János magát prófétaként ismeri, aki saját bevallása szerint 13 évig élt démoni befolyás alatt.

Ezt is ajánljuk a témában

A Mandiner is belenézett Látó videóiba, amelyekben a férfi Krisztus nevében beszél csatornája kevesebb, mint 200 követőjéhez. Egyebek mellett magát „Krisztus jó illatának, pislogó gyertyabélnek és megrepedt nádszálnak” tartja, valamint azokat az embereket is, akiknek tiszta a hitük.

Látó János – aki teljes mellszélességgel támogatja Magyar Pétert és a Tisza Pártot – emellett feltűnően sokat foglalkozik Németh Sándorral, a Hit Gyülekezetének vezetőjével, akit Orbán Viktor szövetségesének tart, magát a miniszterelnököt és a kormány tagjait pedig a sátán első számú szövetségeseiként azonosít.

Látó megosztotta online követőivel gondolatait az ördögről és az Antikrisztusról is – számolt be egy másik videóról a Magyar Nemzet. „Képzeljétek el, mindenből ki akart engem fosztani az ördög. Az önkormányzat hozott egy olyan rendeletet, mely teljesen tönkre akarta tenni az életemet. Imádkoztam, böjtöltem. Hetekig minden reggel, meg reggeltől délig, meg volt, hogy egész nap böjtöltem. Olyan szellemi konfliktus jött. Tudjátok, az ördög azért jön, hogy öljön, lopjon, raboljon. Minden, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Olyan sötét sátáni sereg jött ellenem, hogy csak úgy tudtam kibírni, ha böjtölök, nyelveken szólok, dicsérem az Urat, imádkozom.”

A nyilvánvalóan a kormány megbuktatását célzó álhírbotránynak tehát az a videó adott komoly lendületet, amelyet közel két héttel ezelőtt osztott meg Juhász a saját YouTube csatornáján. A Juhász Péter által többször is hitelesnek nevezett felvételen tehát az a Látó János „rántja le a leplet” a kormányról, aki magát prófétának tartja és szinte minden, a gonosszal összefüggő gondolatába beleszövi Németh Sándort, a Hit Gyülekezetének vallási vezetőjét, aki egyben az ATV tulajdonosa is.

Juhász Péter és Látó János közös ellensége nem „Zsolti bácsi”

Látó a Hit Gyülekezetes múltja miatt folyamatosan támadja Németh Sándort, ez pedig közös pont lehet Juhász Péterrel, aki korábban a nyilvánosság előtt is többször vitázott a vallási vezetővel. Németh Sándor az ATV tulajdonosa is egyben, Juhász pedig politikusként rendszeresen bírálta a csatornát, amiért szerinte a tulajdonos kormányközeli nézetei miatt csak látszólag ellenzéki, valójában a kormányt támogatják.

Az ugyan egyelőre nem derült ki, hogy a bukott baloldali politikus és a vallási fanatikus kapcsolata honnan ered, az ugyanakkor már biztosra vehető, hogy Juhász és Látó a felvétellel szándékosan próbálta álhírterjesztéssel besározni a kormányt.

A Magyar Nemzet arra emlékeztetett, csütörtökön, amikor Kocsis Máté lerántotta a leplet Látó János személyéről, megjelent egy videóinterjú a HVG online felületén Juhász Péterrel. 

A volt baloldali politikus kijelentette, teljesen hiteles forrásnak tartja Látó Jánost. 

Juhász azt is hozzátette, hogy tudomása szerint Látó nem tud többet annál, mint amennyit neki elmondott. Ami ugyebár rögtön a kiindulópontján megdőlt, ott, hogy nem volt Ózdon gyermekotthon.

Juhász szeptember 19-én tett közzé a YouTube-csatornáján egy nagyjából félórás videót, amiben a Szőlő utcai eset kapcsán pedofilhálózatot emlegetett, majd biztatta az esetleges sértetteket és tanúkat, hogy jelentkezzenek nála. Nem kevesebbet állított, mint hogy ezek az emberek – mármint a pedofilhálózat tagjai – vezetik ma az országot. Mára kiderült, hogy a Szőlő utcai javítóintézet kapcsán nem nyomoznak pedofil bűncselekmény miatt és politikusok sem érintettek az ügyben, Juhász ugyanakkor a szeptemberi videójában emelt egyet a téten. Elmondta, hogy már jelentkezett is valaki, aki tud ilyen történetről. Juhász lejátszott egy felvett telefonbeszélgetést, de az abban megszólaló férfi nevét nem árulta el, inkább Lajosnak nevezte. 

Az álhírgyártó politikus menekülőre fogta

A Magyar Nemzet megkereste telefonon Juhász Pétert, aki azonnal bontotta a vonalat, amint a lap munkatársa arról kérdezte, miként adhatott hitelt egy láthatóan félőrült ember pedofilvádat megfogalmazó történetének. Ismert, Kocsis Máté csütörtökön jelentette be: Juhász és egy Látó János nevű, az interneten zavaros vallási jellegű monológokat előadó férfi hozta létre közösen „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet az álhírbotrányban próbáltak felhasználni a kormány lejáratására. Azt pedig lapunk mutatta be, hogy Látó milyen hajmeresztő tartalmakat osztott meg a világhálón.

Nyitókép: Magyar Nemzet

***

nogradi
2025. október 03. 11:14
Valamitől nagyon féltek.
lemez
2025. október 03. 11:12
Már itt van.Poloska és szektája.Latyakos randizik 26 évvel fiatalabb férjével.Megirta a blikk.
survivor
2025. október 03. 11:05
"Zsolti bácsi " ? Hát a faszkiverő/ mutogató Gréczi ZSOLT.
buckafej-2
2025. október 03. 11:03
És ezért a Juhász Péterért (meg gondolom Látó barátjáért) lesz szolidaritási tüntetés Budapesten Puzsér szervezésében? És vajon híresen cinikus Robi és expárja Pottyondi Edina nem fogják Látó Jánosunkat kicsit kicikizni valamelyik műsorukban?
