Juhász Péter hiteles forrásnak nevezte azt a Látó Jánost, aki prófétának tekinti magát és tudja, mikor jön el az Antikrisztus

Kocsis Máté lerántotta a leplet: kiderült, kicsoda „Zsolti bácsi”
Az álhírgyártó baloldali Juhász Péter egy Látó János nevű férfival szövetkezve próbálta lejáratni a kormánypárti politikusokat.
Kiderült, a teljes ellenzék „Zsolti bácsi” ügyében egy olyan fanatikust tart hiteles forrásnak, aki önmagát „Krisztus illataként azonosítja”.
Vérbeli vallási fanatikus, az önmagát prófétának képzelő Látó János közreműködésével közösen próbálta meg fiatalkorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel megvádolni a kormány tagjait Juhász Péter. A bukott baloldali politikus egy felvételt mutatott be, amelyen egy férfi arról beszélt, hogy egy Ózd körüli gyermekotthonban követett el kiskorúakkal szemben szexuális bűncselekményeket egy meg nem nevezett, mindössze „Zsolti bácsiként” emlegetett kormánytag.
A lejáratókampányra gyorsan rácsatlakozott az ellenzék, a kormányellenes influenszerek, valamint a baloldali sajtó, egyre nyilvánvalóbban azt sugalmazva, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek köze lehet az Ózd környéki gyermekotthonban elkövetett pedofil bűncselekményekhez, miközben a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant prostitúciós ügyet is a kormánypárti politikusok nyakába akarták varrni.
Azóta kiderült,
A Fidesz frakcióvezetője megnevezte Látó Jánost, aki a Juhász Péter által korábban közzétett felvételen beszél, Juhász őt korábban csak „Lajosnak” nevezte. A magát prófétának tartó férfi Youtube-ra feltöltött videói alapján ugyanakkor egyértelműen kiderül, ha nem szándékos baloldali álhírgyártás állna az ügy mögött, akkor Látó János szavahihetőségét azonnal megkérdőjelezte volna Juhász Péter is.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Kocsis Máté csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta, Látó János
Prédikációiban rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, de kuruzslással is foglalkozik. Büszkén meséli el, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a rögzítő platina, majd meggyógyult, erről a csodatételről szerinte orvosi zárójelentés is van. Saját bevallása szerint növesztett már vissza elsorvasztott agyat is. Látó János magát prófétaként ismeri, aki saját bevallása szerint 13 évig élt démoni befolyás alatt.
A Mandiner is belenézett Látó videóiba, amelyekben a férfi Krisztus nevében beszél csatornája kevesebb, mint 200 követőjéhez. Egyebek mellett magát „Krisztus jó illatának, pislogó gyertyabélnek és megrepedt nádszálnak” tartja, valamint azokat az embereket is, akiknek tiszta a hitük.
Látó János – aki teljes mellszélességgel támogatja Magyar Pétert és a Tisza Pártot – emellett feltűnően sokat foglalkozik Németh Sándorral, a Hit Gyülekezetének vezetőjével, akit Orbán Viktor szövetségesének tart, magát a miniszterelnököt és a kormány tagjait pedig a sátán első számú szövetségeseiként azonosít.
Látó megosztotta online követőivel gondolatait az ördögről és az Antikrisztusról is – számolt be egy másik videóról a Magyar Nemzet. „Képzeljétek el, mindenből ki akart engem fosztani az ördög. Az önkormányzat hozott egy olyan rendeletet, mely teljesen tönkre akarta tenni az életemet. Imádkoztam, böjtöltem. Hetekig minden reggel, meg reggeltől délig, meg volt, hogy egész nap böjtöltem. Olyan szellemi konfliktus jött. Tudjátok, az ördög azért jön, hogy öljön, lopjon, raboljon. Minden, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Olyan sötét sátáni sereg jött ellenem, hogy csak úgy tudtam kibírni, ha böjtölök, nyelveken szólok, dicsérem az Urat, imádkozom.”
A nyilvánvalóan a kormány megbuktatását célzó álhírbotránynak tehát az a videó adott komoly lendületet, amelyet közel két héttel ezelőtt osztott meg Juhász a saját YouTube csatornáján. A Juhász Péter által többször is hitelesnek nevezett felvételen tehát az a Látó János „rántja le a leplet” a kormányról, aki magát prófétának tartja és szinte minden, a gonosszal összefüggő gondolatába beleszövi Németh Sándort, a Hit Gyülekezetének vallási vezetőjét, aki egyben az ATV tulajdonosa is.
Látó a Hit Gyülekezetes múltja miatt folyamatosan támadja Németh Sándort, ez pedig közös pont lehet Juhász Péterrel, aki korábban a nyilvánosság előtt is többször vitázott a vallási vezetővel. Németh Sándor az ATV tulajdonosa is egyben, Juhász pedig politikusként rendszeresen bírálta a csatornát, amiért szerinte a tulajdonos kormányközeli nézetei miatt csak látszólag ellenzéki, valójában a kormányt támogatják.
Az ugyan egyelőre nem derült ki, hogy a bukott baloldali politikus és a vallási fanatikus kapcsolata honnan ered, az ugyanakkor már biztosra vehető, hogy Juhász és Látó a felvétellel szándékosan próbálta álhírterjesztéssel besározni a kormányt.
A Magyar Nemzet arra emlékeztetett, csütörtökön, amikor Kocsis Máté lerántotta a leplet Látó János személyéről, megjelent egy videóinterjú a HVG online felületén Juhász Péterrel.
A volt baloldali politikus kijelentette, teljesen hiteles forrásnak tartja Látó Jánost.
Juhász azt is hozzátette, hogy tudomása szerint Látó nem tud többet annál, mint amennyit neki elmondott. Ami ugyebár rögtön a kiindulópontján megdőlt, ott, hogy nem volt Ózdon gyermekotthon.
Juhász szeptember 19-én tett közzé a YouTube-csatornáján egy nagyjából félórás videót, amiben a Szőlő utcai eset kapcsán pedofilhálózatot emlegetett, majd biztatta az esetleges sértetteket és tanúkat, hogy jelentkezzenek nála. Nem kevesebbet állított, mint hogy ezek az emberek – mármint a pedofilhálózat tagjai – vezetik ma az országot. Mára kiderült, hogy a Szőlő utcai javítóintézet kapcsán nem nyomoznak pedofil bűncselekmény miatt és politikusok sem érintettek az ügyben, Juhász ugyanakkor a szeptemberi videójában emelt egyet a téten. Elmondta, hogy már jelentkezett is valaki, aki tud ilyen történetről. Juhász lejátszott egy felvett telefonbeszélgetést, de az abban megszólaló férfi nevét nem árulta el, inkább Lajosnak nevezte.
A Magyar Nemzet megkereste telefonon Juhász Pétert, aki azonnal bontotta a vonalat, amint a lap munkatársa arról kérdezte, miként adhatott hitelt egy láthatóan félőrült ember pedofilvádat megfogalmazó történetének. Ismert, Kocsis Máté csütörtökön jelentette be: Juhász és egy Látó János nevű, az interneten zavaros vallási jellegű monológokat előadó férfi hozta létre közösen „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet az álhírbotrányban próbáltak felhasználni a kormány lejáratására. Azt pedig lapunk mutatta be, hogy Látó milyen hajmeresztő tartalmakat osztott meg a világhálón.
Nyitókép: Magyar Nemzet
