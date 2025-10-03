Juhász Péter hiteles forrásnak nevezte azt a Látó Jánost, aki prófétának tekinti magát és tudja, mikor jön el az Antikrisztus

Látó megosztotta online követőivel gondolatait az ördögről és az Antikrisztusról is – számolt be egy másik videóról a Magyar Nemzet. „Képzeljétek el, mindenből ki akart engem fosztani az ördög. Az önkormányzat hozott egy olyan rendeletet, mely teljesen tönkre akarta tenni az életemet. Imádkoztam, böjtöltem. Hetekig minden reggel, meg reggeltől délig, meg volt, hogy egész nap böjtöltem. Olyan szellemi konfliktus jött. Tudjátok, az ördög azért jön, hogy öljön, lopjon, raboljon. Minden, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Olyan sötét sátáni sereg jött ellenem, hogy csak úgy tudtam kibírni, ha böjtölök, nyelveken szólok, dicsérem az Urat, imádkozom.”

A nyilvánvalóan a kormány megbuktatását célzó álhírbotránynak tehát az a videó adott komoly lendületet, amelyet közel két héttel ezelőtt osztott meg Juhász a saját YouTube csatornáján. A Juhász Péter által többször is hitelesnek nevezett felvételen tehát az a Látó János „rántja le a leplet” a kormányról, aki magát prófétának tartja és szinte minden, a gonosszal összefüggő gondolatába beleszövi Németh Sándort, a Hit Gyülekezetének vallási vezetőjét, aki egyben az ATV tulajdonosa is.

Juhász Péter és Látó János közös ellensége nem „Zsolti bácsi”

Látó a Hit Gyülekezetes múltja miatt folyamatosan támadja Németh Sándort, ez pedig közös pont lehet Juhász Péterrel, aki korábban a nyilvánosság előtt is többször vitázott a vallási vezetővel. Németh Sándor az ATV tulajdonosa is egyben, Juhász pedig politikusként rendszeresen bírálta a csatornát, amiért szerinte a tulajdonos kormányközeli nézetei miatt csak látszólag ellenzéki, valójában a kormányt támogatják.

Az ugyan egyelőre nem derült ki, hogy a bukott baloldali politikus és a vallási fanatikus kapcsolata honnan ered, az ugyanakkor már biztosra vehető, hogy Juhász és Látó a felvétellel szándékosan próbálta álhírterjesztéssel besározni a kormányt.