Kocsis Máté lerántotta a leplet: kiderült, kicsoda „Zsolti bácsi”

futóbolondnak nevezte Látó Jánost, aki szerint az egyik legnagyobb Antikrisztus maga a római pápa.

Látó kétszer is kilépett a Hit gyülekezetéből és az általa alapított alternatív szektában lett prédikátor – folytatta Kocsis Máté a férfi bemutatását.

Prédikációiban rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, de kuruzslással is foglalkozik. Büszkén meséli el, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a rögzítő platina, majd meggyógyult, erről a csodatételről szerinte orvosi zárójelentés is van. Saját bevallása szerint növesztett már vissza elsorvasztott agyat is. Látó János magát prófétaként ismeri, aki saját bevallása szerint 13 évig élt démoni befolyás alatt

– részletezte Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint Juhász Péter lelkészként és papként szokott hivatkozni rá, megsértve ezzel a lelkészeket és a papokat.