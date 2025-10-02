Kocsis Máté lerántotta a leplet: kiderült, kicsoda „Zsolti bácsi”

Kocsis Máté: Professzionális, összehangolt akció folyik az állam ellen, sosem látott megtorlás jön (VIDEÓ)
A pedofil-vádakra reagált a Fidesz frakcióvezetője.
Az álhírgyártó baloldali Juhász Péter egy Látó János nevű férfival szövetkezve próbálta lejáratni a kormánypárti politikusokat. Látó János az általa alapított szekta prédikátora, nőgyűlölő és szerinte a római pápa a legnagyobb Antikrisztus. Mutatjuk, ki az a „Zsolti bácsi”.
Lerántotta a leplet „Zsolti bácsi” valódi kilétéről Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője leleplező Facebook-bejegyzését azzal a kérdéssel kezdi,
De ki az a Zsolti bácsi?
Majd meg is válaszolja a kérdést, Látó Jánosnak hívják azt a férfit, akivel a bukott baloldali politikus, Juhász Péter elindították jól felépített rágalomhadjáratuk „legikonikusabb részét”, amelyben le akarták járatni az általuk célba vett politikust.
A Fidesz frakcióvezetője közösségi bejegyzésében
futóbolondnak nevezte Látó Jánost, aki szerint az egyik legnagyobb Antikrisztus maga a római pápa.
Látó kétszer is kilépett a Hit gyülekezetéből és az általa alapított alternatív szektában lett prédikátor – folytatta Kocsis Máté a férfi bemutatását.
Prédikációiban rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, de kuruzslással is foglalkozik. Büszkén meséli el, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a rögzítő platina, majd meggyógyult, erről a csodatételről szerinte orvosi zárójelentés is van. Saját bevallása szerint növesztett már vissza elsorvasztott agyat is. Látó János magát prófétaként ismeri, aki saját bevallása szerint 13 évig élt démoni befolyás alatt
– részletezte Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint Juhász Péter lelkészként és papként szokott hivatkozni rá, megsértve ezzel a lelkészeket és a papokat.
Látó János nagy rajongója a Tisza pártnak is.
Kocsis Máté bejegyzésében felidézte az előzményeket is: Juhász Péter a nem létező ózdi gyermekotthon „pedofil rémtetteiről” szóló lejárató videójában szándékosan eltitkolta, hogy kitől szerezte erről az információt, ahogy azt is, hogy a rágalmazás alapját képező hangfelvételen ki beszél valójában.
A kormánypárt frakcióvezetője információi hitelességét is alátámasztotta:
Múlt hét szombaton hitelesnek tűnő információkat kaptam (ahogy szerintem mások is) egy magánszemélytől az eltitkolt Lajosra vonatkozóan, ezt azonban a közösségi médiában és az interneten fellelhető adatok, videók alapján ellenőrizni kellett, de tegnapra teljesen egyértelművé vált számomra, miután a beszéltem olyanokkal, akik személyesen is ismerik Látó Jánost, hogy ő alkotta meg Zsolti bácsi képzelt karakterét
– részletezte a politikus. Összegzésében kiemelte: „Szóval nyilvánvalóan egy futóbolondot használt fel Juhász Péter arra, hogy elindítsa a Zsolt bácsizást, és ezzel megtévessze az ország közvéleményét. De mi volt a deal köztük? Ezt, amit most leírtam, az oknyomozásban máskor oly szorgos liberális sajtó is kideríthette volna, csak hát most nem állt érdekükben” – zárta bejegyzését Kocsis Máté.
