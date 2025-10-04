Ő az, akitől az egész „Zsolti bácsizás” elindult – a bukott Juhász Péter barátja csodákról kamuzik

Látó János neve valószínűleg keveseknek cseng ismerősen – pedig ő az a lelkes „csodamesemondó”, akitől az egész „Zsolti bácsizás” botrány kiindult.

A magát spirituális vezetőnek és tanítónak beállító férfi most újra reflektorfénybe került, ezúttal a videóival, amelyekben

egyszerre beszél eltűnt platináról, agyregenerációról és földre terítő Szentlélekről.

A történetek persze úgy hangzanak, mintha egy délutáni tévésorozat forgatókönyvéből szabadultak volna.

A felvételen Látó arról mesél, hogyan gyógyult meg „csodás módon” egy nő vállműtét után, sőt, a beültetett fémdarab – idézzük – „eltűnt a testéből”.