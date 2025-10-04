Ő az, akitől az egész „Zsolti bácsizás” elindult – a bukott Juhász Péter barátja csodákról kamuzik

Mindezt állítólag az orvosi papír is alátámasztja, legalábbis szerinte. Aztán jön a folytatás: egy kanadai hívő, akinek agya „elsorvadt”, de húsz évvel később állítólag teljesen helyrejött.
Ha hinni lehetne Látó minden szavának, az orvostudomány feleslegessé vált volna.
De a történet nem lenne teljes némi drámai önéletrajzi elem nélkül. Látó arról is beszél, hogy ő maga hogyan szabadult meg az alkoholizmustól és drogoktól, amikor a Szentlélek „leterítette a földre”, és belőle „kiözönlöttek a gonosz szellemek”.
Ha valaki addig nem mosolyodott el, ezen a ponton biztosan megteszi. Az egész előadás inkább hasonlít egy jól begyakorolt vallási show-műsorra, mint komoly hitbéli vallomásra.
Nem meglepő, hogy Juhász Péter bukott ellenzéki politikus környezetében bukkant fel ismét ez a figura.