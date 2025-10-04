Ft
10. 04.
szombat
Ő az, akitől az egész „Zsolti bácsizás” elindult – a bukott Juhász Péter barátja csodákról kamuzik

2025. október 04. 09:34

Imával eltűnt platina, agyregeneráció és démonűzés – így próbálja bizonyítani csodatevő képességeit Látó János, Juhász Péter egykori szellemi cimborája.

2025. október 04. 09:34
null

Látó János neve valószínűleg keveseknek cseng ismerősen – pedig ő az a lelkes „csodamesemondó”, akitől az egész „Zsolti bácsizás” botrány kiindult. 

A magát spirituális vezetőnek és tanítónak beállító férfi most újra reflektorfénybe került, ezúttal a videóival, amelyekben

 egyszerre beszél eltűnt platináról, agyregenerációról és földre terítő Szentlélekről. 

A történetek persze úgy hangzanak, mintha egy délutáni tévésorozat forgatókönyvéből szabadultak volna.

A felvételen Látó arról mesél, hogyan gyógyult meg „csodás módon” egy nő vállműtét után, sőt, a beültetett fémdarab – idézzük – „eltűnt a testéből”.

Mindezt állítólag az orvosi papír is alátámasztja, legalábbis szerinte. Aztán jön a folytatás: egy kanadai hívő, akinek agya „elsorvadt”, de húsz évvel később állítólag teljesen helyrejött. 

Ha hinni lehetne Látó minden szavának, az orvostudomány feleslegessé vált volna.

De a történet nem lenne teljes némi drámai önéletrajzi elem nélkül. Látó arról is beszél, hogy ő maga hogyan szabadult meg az alkoholizmustól és drogoktól, amikor a Szentlélek „leterítette a földre”, és belőle „kiözönlöttek a gonosz szellemek”.

Ha valaki addig nem mosolyodott el, ezen a ponton biztosan megteszi. Az egész előadás inkább hasonlít egy jól begyakorolt vallási show-műsorra, mint komoly hitbéli vallomásra.

Nem meglepő, hogy Juhász Péter bukott ellenzéki politikus környezetében bukkant fel ismét ez a figura. 

Látó János pontosan azt az álhírgyártó, spirituális ködöt képviseli, amire a politikai szélhámosok is építenek: sok hangzatos szó, kevés valóság. Most is ugyanaz történik – csodákról beszél, miközben a józan ész csak a fejét fogja.

Nyitókép: Képernyőfelvétel egy videóból

