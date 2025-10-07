Forrósodik a talaj Juhász Péter alatt: NAV-vizsgálat indulhat gyanús céges ügyletei miatt

A politika és a thrash találkozása az újmédiában – Hogyan épült fel a “Zsolti bácsi-rágalom”?
Az egész egy politikai aktorok által tudatosan formált és eszkalált botránysorozat volt.
Kérdéses, hogy a folyamatos veszteségek ellenére milyen forrásokból finanszírozzák tevékenységüket.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elé került Tényi István feljelentése, amelyben a korábbi ellenzéki politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter céges tevékenységével kapcsolatban vet fel kérdéseket – értesült a Magyar Nemzet. A feljelentés alapját az Ellenpont oknyomozó portál cikke adta, amely részletesen foglalkozott Juhász vállalkozásainak pénzügyi hátterével és működésével.
Tényi István – aki rendszeresen él közérdekű bejelentésekkel – költségvetési csalás gyanújával fordult a hatóságokhoz. Beadványában kiemelte: Juhász médiás és online tevékenységei mögött két cég áll, a Macskafogó Kft. és a KözösÜgyünk Nonprofit Kft. Utóbbi, amely hivatalosan hírügynökségi profillal működik, 2021-es alapítása óta összesen 163 millió forint veszteséget termelt, miközben 284 millió forint bevételt ért el.
A beadvány szerint a KözösÜgyünk Nonprofit Kft. pénzügyei több ponton is kérdéseket vetnek fel.
A cég költségei (anyagjellegű, személyi és egyéb ráfordítások) meghaladják a bevételeket, a különbség mintegy 454 millió forint.
A cég 2022-ben 38,4 millió forintot költött Facebook-hirdetésekre, elsősorban a Nerpédia nevű oldal népszerűsítésére, valamint további 1,9 millió forintot Juhász saját közösségi felületeire. A 2023-as beszámoló szerint a cég 8 milliós bevétel mellett 21 milliós veszteséget könyvelt el, ebből 18 milliót bérre és járulékokra fordítottak.
Tényi feljelentésében kitért arra is, hogy a KözösÜgyünk 2022-ben 262 millió forintnyi „egyéb bevételt” tüntetett fel, amit Juhász saját elmondása szerint nemzetközi pályázati forrásokból kapott. Ugyanakkor sem a pályázatok részleteit, sem a támogató szervezetek nevét nem hozták nyilvánosságra, és a kiegészítő melléklet sem tartalmazott erről adatokat.
A cég ugyanakkor az említett veszteségek kifizetése után is pozitív saját tőkét tudott kimutatni, miközben 159 millió forintnyi rövid lejáratú kötelezettsége 2023 végére 5 millióra csökkent.
Az Ellenpont és Tényi István szerint mindezek alapján nem átlátható Juhász Péter vállalkozásainak működése,
és kérdéses, hogy a folyamatos veszteségek ellenére milyen forrásokból finanszírozzák tevékenységüket.
Tényi beadványában azt is megjegyezte, hogy a 2024-es adománygyűjtések elszámolása sem elérhető, ami tovább erősíti a gyanút, hogy a cégek működése mögött nem nyilvános pénzügyi folyamatok húzódhatnak meg.
A Magyar Nemzet szerint a Fővárosi Főügyészséghez benyújtott feljelentést a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálhatja. A hatóság döntése alapján akár nyomozás is indulhat az ügyben, amely a volt politikus és jelenlegi influenszer vállalati hátterének pénzügyi átláthatóságát vizsgálhatja majd.
