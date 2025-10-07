Ft
10. 07.
kedd
NAV Tényi István Juhász Péter Fővárosi Főügyészség Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Forrósodik a talaj Juhász Péter alatt: NAV-vizsgálat indulhat gyanús céges ügyletei miatt

2025. október 07. 18:38

Kérdéses, hogy a folyamatos veszteségek ellenére milyen forrásokból finanszírozzák tevékenységüket.

2025. október 07. 18:38
null

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elé került Tényi István feljelentése, amelyben a korábbi ellenzéki politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter céges tevékenységével kapcsolatban vet fel kérdéseket – értesült a Magyar Nemzet. A feljelentés alapját az Ellenpont oknyomozó portál cikke adta, amely részletesen foglalkozott Juhász vállalkozásainak pénzügyi hátterével és működésével.

Tényi István – aki rendszeresen él közérdekű bejelentésekkel – költségvetési csalás gyanújával fordult a hatóságokhoz. Beadványában kiemelte: Juhász médiás és online tevékenységei mögött két cég áll, a Macskafogó Kft. és a KözösÜgyünk Nonprofit Kft. Utóbbi, amely hivatalosan hírügynökségi profillal működik, 2021-es alapítása óta összesen 163 millió forint veszteséget termelt, miközben 284 millió forint bevételt ért el.

A beadvány szerint a KözösÜgyünk Nonprofit Kft. pénzügyei több ponton is kérdéseket vetnek fel. 

A cég költségei (anyagjellegű, személyi és egyéb ráfordítások) meghaladják a bevételeket, a különbség mintegy 454 millió forint.

A cég 2022-ben 38,4 millió forintot költött Facebook-hirdetésekre, elsősorban a Nerpédia nevű oldal népszerűsítésére, valamint további 1,9 millió forintot Juhász saját közösségi felületeire. A 2023-as beszámoló szerint a cég 8 milliós bevétel mellett 21 milliós veszteséget könyvelt el, ebből 18 milliót bérre és járulékokra fordítottak.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

A drogos Juhász Péter mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket és szívesen gyalázott bárkit bármivel, bizonyítékok nélkül

Az Szőlő utcai álhírbotrány forog tovább!

Nemzetközi pályázati pénzek és hiányos átláthatóság

Tényi feljelentésében kitért arra is, hogy a KözösÜgyünk 2022-ben 262 millió forintnyi „egyéb bevételt” tüntetett fel, amit Juhász saját elmondása szerint nemzetközi pályázati forrásokból kapott. Ugyanakkor sem a pályázatok részleteit, sem a támogató szervezetek nevét nem hozták nyilvánosságra, és a kiegészítő melléklet sem tartalmazott erről adatokat.

A cég ugyanakkor az említett veszteségek kifizetése után is pozitív saját tőkét tudott kimutatni, miközben 159 millió forintnyi rövid lejáratú kötelezettsége 2023 végére 5 millióra csökkent.

Az Ellenpont és Tényi István szerint mindezek alapján nem átlátható Juhász Péter vállalkozásainak működése, 

és kérdéses, hogy a folyamatos veszteségek ellenére milyen forrásokból finanszírozzák tevékenységüket.

Tényi beadványában azt is megjegyezte, hogy a 2024-es adománygyűjtések elszámolása sem elérhető, ami tovább erősíti a gyanút, hogy a cégek működése mögött nem nyilvános pénzügyi folyamatok húzódhatnak meg.

NAV-vizsgálat jöhet

A Magyar Nemzet szerint a Fővárosi Főügyészséghez benyújtott feljelentést a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálhatja. A hatóság döntése alapján akár nyomozás is indulhat az ügyben, amely a volt politikus és jelenlegi influenszer vállalati hátterének pénzügyi átláthatóságát vizsgálhatja majd.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet

Idézőjel

Juhász Péter, a „jogvédő”

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert, mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

Nyitókép: képernyőfotó

 

lisiva
2025. október 07. 19:47
Ismerd el, hogy hibáztál és nem követed el többet. És ez szolgáljon tanulságul mindenkinek.
pearl61
2025. október 07. 19:45
Az ember maga a neve: j= jellemtelen jampec u= undorító uszító h = hazaáruló hülye á = államellenes áruló sz = szociopata szadista p = pökhendi pszichopata é = értéktelen életellenes t = tudatmódosított törvényszegő e = elvtelen egoista r = rosszindulatú retardált
lisiva
•••
2025. október 07. 19:28 Szerkesztve
Nem te vagy a célpont, Péter. Te csak egy ember vagy, aki elmondja a gondolatait, véleményét. Ami jó, hogy elmondja. De felelősséggel tartozik azért, amit elmond és amit azzal okoz. Ha az nem igaz, amit elmond, és az súlyos következményekhez vezethet, amit a tízezres vagy százezres nézőközönsége elhisz neki, amivel félrevezeti őket, az bizony súlyos következményekkel járhat, ami rá nézve is azzal fog járni.
lisiva
•••
2025. október 07. 19:19 Szerkesztve
Az államellenes bűncselekmények büntetése ma is az, ami mindig is volt. Amin egy ország sorsa múlik, az nem gyerekjáték. Azon életek, ezrek élete múlik. Amin az életed múlik.
