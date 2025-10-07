Forrósodik a talaj Juhász Péter alatt: NAV-vizsgálat indulhat gyanús céges ügyletei miatt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elé került Tényi István feljelentése, amelyben a korábbi ellenzéki politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter céges tevékenységével kapcsolatban vet fel kérdéseket – értesült a Magyar Nemzet. A feljelentés alapját az Ellenpont oknyomozó portál cikke adta, amely részletesen foglalkozott Juhász vállalkozásainak pénzügyi hátterével és működésével.

Tényi István – aki rendszeresen él közérdekű bejelentésekkel – költségvetési csalás gyanújával fordult a hatóságokhoz. Beadványában kiemelte: Juhász médiás és online tevékenységei mögött két cég áll, a Macskafogó Kft. és a KözösÜgyünk Nonprofit Kft. Utóbbi, amely hivatalosan hírügynökségi profillal működik, 2021-es alapítása óta összesen 163 millió forint veszteséget termelt, miközben 284 millió forint bevételt ért el.

A beadvány szerint a KözösÜgyünk Nonprofit Kft. pénzügyei több ponton is kérdéseket vetnek fel.

A cég költségei (anyagjellegű, személyi és egyéb ráfordítások) meghaladják a bevételeket, a különbség mintegy 454 millió forint.

A cég 2022-ben 38,4 millió forintot költött Facebook-hirdetésekre, elsősorban a Nerpédia nevű oldal népszerűsítésére, valamint további 1,9 millió forintot Juhász saját közösségi felületeire. A 2023-as beszámoló szerint a cég 8 milliós bevétel mellett 21 milliós veszteséget könyvelt el, ebből 18 milliót bérre és járulékokra fordítottak.