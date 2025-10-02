Ft
szőlő utca Kocsis Máté Juhász Péter álhírgyártás vélemény

A drogos Juhász Péter mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket és szívesen gyalázott bárkit bármivel, bizonyítékok nélkül

2025. október 02. 11:44

Az Szőlő utcai álhírbotrány forog tovább!

2025. október 02. 11:44
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Az Szőlő utcai álhírbotrány forog tovább! Nyomozók jelentek meg Juhász Péter lakásán, miután aktív szerepet vállalt az elmúlt hetek rágalom-hadjáratában. A drogos Juhász Péter mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket és szívesen gyalázott bárkit bármivel, bizonyítékok nélkül. 

Múlt héten nagy mellénnyel és jó adag személyeskedéssel kioktatott engem is az álhírbotrány kapcsán tett nyilatkozataimat követően, de már akkor is világos volt, hogy ez csak egy ostoba és hazudós liberális szokásos fölényeskedése, aki épp csak menekül a tettei következménye elől.

A mai nap talán megérteti vele is, hogy ha már volt bátorsága résztvenni egy undorító álhír, egy rágalmazás felépítésében, akkor részt kell vennie az ügy jogi tisztázásában is. (Ízlés szerint hívhatjuk ezt jogkövetkezménynek vagy megtorlásnak) És bizony vannak esetek, amikor nem bújhat gyáván amögé, hogy ő csak kérdezett, vagy csak véleményt mondott.

Szóval Juhászék túlmentek a határon, túltolták, és azt hitte ez a szellemileg alultáplált politikai agresszor, hogy majd segít a helyzetén egy-két trágár és mocskolódó videó elkészítése. Az a személyes véleményem, hogy Juhásznál nem szabad megállni, az összes fékevesztett elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik, meg kell torolni az aljasságukat. 

A büntetőjog szabályai nem félreérthetők rágalmazási ügyekben sem, de hát ezt Juhász Péter honnan is tudná? Hisz’ ő csak egy mindig mindenkinél mindent jobban tudó, bárkit kioktató protoliberlális. Ám hogy segítsem a hatóságok további munkáját, és a közvélemény információ igényét, ma késő délután, a Szőlő utcai álhírbotrány és Juhász Péter kapcsán teszek egy újabb fontos állítást, ami még tovább lendíti az ügyet.

Aztán majd mindig egyet-egyet, hogy a végére kirajzolódjon az a liberális hálózat, ami a társadalom felforgatásán dolgozik évek óta.”



Nyitókép: Facebook/Juhász Péter

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

Sróf
2025. október 02. 11:57
OK, de arra is készüljünk föl, hogy pár hét múlva már az lesz az ügy függetlenobjektív keretezése, hogy a "zsoltibácsi-projekt" valójában az órbánfideszkormány titkosszolgálati csapdája volt a jóakaratú becsületes naiv ellenzéki szereplők és sajtómunkások megsemmisítésére. Az áldozatpóz 1000%-on fog pörögni.
Válasz erre
1
0
RWG1
2025. október 02. 11:55
A libsik soha nem beszélnek álhírekről ők ha vádaskodnak mindíg hazugságokról beszélnek. Nem értem miért miért finomkodik velük mindig a jobboldal.
Válasz erre
1
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. október 02. 11:55 Szerkesztve
Nem tudok sajnálni senkit az egész kormány egy Pipogya szar az igazságszolgáltatás egy lófasz, a rendőrség egy lófasz csak az egyszerű háttér nélküli emberekkel tudnak baszalogni - minden rohadt politikai szereplő minden geci celeb minden geci balos média "munkás" kivétel - a fidesz kormány a bíróságok és a rendőrség csak az egyszerű állampolgárokkal járnak el -- mert folyton -folyvást fosnak - azt érdemlitek, amit engedtetek - nem tudlak benneteket sajnálni fostos valagú gyáva szarok vagytok --- épp ideje lenne, hogy az "egyenlőbbeket" felelősségre vonja valaki, de hát nincs hozzá bátorság --- mi kellene hozzá 4/5 baszd meg? vagy 6/6-od?
Válasz erre
0
0
