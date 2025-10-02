„Az Szőlő utcai álhírbotrány forog tovább! Nyomozók jelentek meg Juhász Péter lakásán, miután aktív szerepet vállalt az elmúlt hetek rágalom-hadjáratában. A drogos Juhász Péter mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket és szívesen gyalázott bárkit bármivel, bizonyítékok nélkül.

Múlt héten nagy mellénnyel és jó adag személyeskedéssel kioktatott engem is az álhírbotrány kapcsán tett nyilatkozataimat követően, de már akkor is világos volt, hogy ez csak egy ostoba és hazudós liberális szokásos fölényeskedése, aki épp csak menekül a tettei következménye elől.

A mai nap talán megérteti vele is, hogy ha már volt bátorsága résztvenni egy undorító álhír, egy rágalmazás felépítésében, akkor részt kell vennie az ügy jogi tisztázásában is. (Ízlés szerint hívhatjuk ezt jogkövetkezménynek vagy megtorlásnak) És bizony vannak esetek, amikor nem bújhat gyáván amögé, hogy ő csak kérdezett, vagy csak véleményt mondott.

Szóval Juhászék túlmentek a határon, túltolták, és azt hitte ez a szellemileg alultáplált politikai agresszor, hogy majd segít a helyzetén egy-két trágár és mocskolódó videó elkészítése. Az a személyes véleményem, hogy Juhásznál nem szabad megállni, az összes fékevesztett elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik, meg kell torolni az aljasságukat.

A büntetőjog szabályai nem félreérthetők rágalmazási ügyekben sem, de hát ezt Juhász Péter honnan is tudná? Hisz’ ő csak egy mindig mindenkinél mindent jobban tudó, bárkit kioktató protoliberlális. Ám hogy segítsem a hatóságok további munkáját, és a közvélemény információ igényét, ma késő délután, a Szőlő utcai álhírbotrány és Juhász Péter kapcsán teszek egy újabb fontos állítást, ami még tovább lendíti az ügyet.