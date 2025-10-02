Ft
10. 02.
csütörtök
kulcsfigura zsolti bácsi bizonyíték Juhász Péter Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség

Lecsapott az ügyészség: bizonyítékokat foglaltak le az álhírbotrány főszereplőjénél, Juhász Péternél

2025. október 02. 11:10

Juhász Péter YouTube-műsorából indult az egész Szőlő utcai álhírbotrány.

2025. október 02. 11:10
null

„A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében – az ügy teljes körű feltárása érdekében – jelenleg is bizonyítékokat foglal le a volt politikus Juhász Pétertől. Az ügyészség emellett intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról”áll az ügyészség friss közleményében

Kifejtették, a javítóintézetet érintő ügynek eddig két gyanúsítottja van, akiknek a letartóztatását –  ügyészi indítványra –  a nyomozási bíró 2025. november 29-ig hosszabbította meg. 

A KR NNI által korábban közölt megalapozott gyanú lényege szerint a Budapesti Javítóintézet vezetőjeként dolgozó férfi és a párja – akit munkatársaként is alkalmazott – több nehéz sorsú, a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal helyzetét – a tőlük való anyagi és érzelmi függését – kihasználva, prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá. A gyanúsított férfi ezen személyeket papíron, névleg felvette az intézménybe, akik azonban ott ténylegesen nem dolgoztak.

Juhász Péter és a Zsolti bácsi

Juhász Péter szeptember 19-én tett közzé egy YouTube-videót, amelyből az egész Szőlő utcai álhírbotrány kiindult, és amelyben arról értekezett a bukott baloldali politikus, hogy kicsoda a Zsolti bácsi.

Juhász a HVG-nek azt nyilatkozta, hogy „éppen itt vannak nálam az ügyészségi nyomozók, házkutatást tartanak”, „úgy tűnik, mindenféle adathordozót foglalnak le, és azt mondják, tanúként is ki akarnak hallgatni, várhatóan holnap”.

Nyitóképen: Juhász Péter, balra
Forrás: Juhász Péter Facebook-oldala

 

hakapeszim
2025. október 02. 11:58
Mindig nyavalyognak, hogy nincs teljeskörű vizsgálat. Most végre van.
Válasz erre
2
0
vasvaril
2025. október 02. 11:58
Hogy lehet szexuális aktust folytatni idegenekkel, idegen helyen, olyan sötétben, hogy ne lássák az arcodat? Valamint az elkövető, nyilván saját néven mutatkozott be, "Szervusztok gyerekek! Én vagyok a Zsolt bácsi! Ma este én foglak molesztálni titeket!" Hol vannak a tanúk? Hol a portás? Hol a sofőr, aki vitte Zsolt bácsit? Hol egy nevelő, takarító néni, aki összefutott vele a folyosón? Hol vannak maguk a gyerekek, akikkel ez megtörtént. Ennyi hét eltelt, és vádaskodáson kívül semmit nem sikerült felmutatni. Kurvára életszerűtlen az egész.
Válasz erre
3
0
bannedop03-2
2025. október 02. 11:55
Juhi bekóstolta Zsolti bácsit, nem bírt leállni, ez lett az eredménye. Kell a példás szigor, különben a végén még mindenki lebukik és azt senki nem akarná, nem igaz?
Válasz erre
0
2
zabszem
2025. október 02. 11:53
Örüljön neki!! A ballibsiknek semmi sem jó! Először őrjöngenek, hogy itt a Semjén, meg a Rogán, (meg Pottyondi szerint) Orbán pedofil. A rendőrség meg 10 éve nyomoz és "rejtegetik" a "pedofilt" stb.... És teljes körű kivizsgálást követelnek! Meg akarják TUDNI, HOGY KI AZ A ZSOLTI BÁCSI! Majd, amikor a főügyészség átveszi a nyomozást (attól a rendőrségtől, amit eddig bíráltak) és elkezd mindenkit kihallgatni... Akkor megy a ballibsiknél a hiszti, hogy MINEK veszi át az ügyet az ügyészség? A HVG - nél lehozzák, hogy Juhásznál vannak a nyomozók! Erre a faszi, meg a HVG : Dehát miért, a Szőlő utcai nyomozáshoz nincs is semmi köze ennek a podcastnak!!! He???? Érti ezt valaki?? Most akkor? Nemhogy örülne neki, hogy elmondhatja végre, amin eddig sajnálkozott és felháborodott és lebuktathatja Semjén vagy "Zsolti bácsit".... Hát nem ez volt a bajuk és kérésük? Esetleg félnek, hogy kiderül, hogy nincs is Zsolti bácsi vagy éppen nem Semjén az?
Válasz erre
2
0
