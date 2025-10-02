Lecsapott az ügyészség: bizonyítékokat foglaltak le az álhírbotrány főszereplőjénél, Juhász Péternél

„A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében – az ügy teljes körű feltárása érdekében – jelenleg is bizonyítékokat foglal le a volt politikus Juhász Pétertől. Az ügyészség emellett intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról” – áll az ügyészség friss közleményében.

Kifejtették, a javítóintézetet érintő ügynek eddig két gyanúsítottja van, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró 2025. november 29-ig hosszabbította meg.

A KR NNI által korábban közölt megalapozott gyanú lényege szerint a Budapesti Javítóintézet vezetőjeként dolgozó férfi és a párja – akit munkatársaként is alkalmazott – több nehéz sorsú, a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal helyzetét – a tőlük való anyagi és érzelmi függését – kihasználva, prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá. A gyanúsított férfi ezen személyeket papíron, névleg felvette az intézménybe, akik azonban ott ténylegesen nem dolgoztak.

Juhász Péter és a Zsolti bácsi

Juhász Péter szeptember 19-én tett közzé egy YouTube-videót, amelyből az egész Szőlő utcai álhírbotrány kiindult, és amelyben arról értekezett a bukott baloldali politikus, hogy kicsoda a Zsolti bácsi.