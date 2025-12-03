Tisza-csomag: baloldali politikai elemzők próbálják hitelteleníteni a baloldali közgazdászok életművét

Mesterséges intelligencia által készített hamisítványnak titulálták a Tisza Párthoz köthető elemzők a nemrég kiszivárgott, több mint 600 oldalas dokumentumot, amely brutális megszorításokat tartalmaz és alapjaitól alakítaná át az adórendszert, az egészségügyet vagy a nyugdíjrendszert, de jelentős áfaemelést és a lakossági, valamint vállalkozói kedvezmények eltörlésével is számol.

Az RTL-nek nyilatkozó szakértők egyike sem közgazdász, ennek ellenére mind Róna Dániel politológus, mind Rácz András biztonságpolitikai szakértő – aki egy számítógépes játék felvételeiről hitte azt, hogy az orosz–ukrán háború képsorai – határozottan állítják, nem valódi az aláírásokkal ellátott, a hazai baloldali közgazdászok által régóta hangoztatott reformokat tartalmazó, rendkívül részletes program.