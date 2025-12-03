Tisza-csomag: baloldali politikai elemzők próbálják hitelteleníteni a baloldali közgazdászok életművét

Így nézte be Sváby András és szakértője a kamu-drónfelvételt (VIDEÓ)
„A menekülő orosz katonákat is gyakorlatilag leszedik” – fogalmazott az ATV műsorában Sváby András. Kiderült: egy számítógépes játék felvételeit kommentálta.
A Magyar Péter kegyeit kereső politikai elemzők olyan tervezetről állítják, hogy nem valódi, amelynek megszorításait már átélték korábban a magyar emberek.
Mesterséges intelligencia által készített hamisítványnak titulálták a Tisza Párthoz köthető elemzők a nemrég kiszivárgott, több mint 600 oldalas dokumentumot, amely brutális megszorításokat tartalmaz és alapjaitól alakítaná át az adórendszert, az egészségügyet vagy a nyugdíjrendszert, de jelentős áfaemelést és a lakossági, valamint vállalkozói kedvezmények eltörlésével is számol.
Az RTL-nek nyilatkozó szakértők egyike sem közgazdász, ennek ellenére mind Róna Dániel politológus, mind Rácz András biztonságpolitikai szakértő – aki egy számítógépes játék felvételeiről hitte azt, hogy az orosz–ukrán háború képsorai – határozottan állítják, nem valódi az aláírásokkal ellátott, a hazai baloldali közgazdászok által régóta hangoztatott reformokat tartalmazó, rendkívül részletes program.
Ezt is ajánljuk a témában
„A menekülő orosz katonákat is gyakorlatilag leszedik” – fogalmazott az ATV műsorában Sváby András. Kiderült: egy számítógépes játék felvételeit kommentálta.
A HVG cikke szerint Róna Dániel ráadásul mindössze azzal érvel, hogy olyan elemek vannak benne, amelyek teljesen érthetetlenek.
Mások a technikai részletek alapján jutottak erre, szerintük a hangulatjelek és az elcsúszott táblázatok is erre utalnak
– írják. Idézik Magyar Pétert, aki szokás szerint bizonyítékok bemutatása nélkül állítja, a dokumentum mesterséges intelligencia által generált és a kormány készíttette.
Az ellenzéki szakértők ugyanakkor nem közgazdászok. Valódi szakértők vélhetően azért nem nyilatkoznak a kiszivárgott tervekről, mert az abban foglalt teljes baloldali gazdaságpolitikai fordulat támogatói és tervezői. Ahogy arról a Mandiner korábban írt, a dokumentum tartalma egybecseng a Tisza szigetek rendezvényein rendszeresen előadást tartó gazdasági szakértők és a Tisza Párt körül megjelenő korábbi baloldali és liberális politikusok és közéleti szereplők régóta hangoztatott nézeteivel.
Ezt is ajánljuk a témában
Vajon mennyire életszerű, hogy Orbán Viktor írt egy több száz oldalas sikertanulmányt arról, milyen jó az a gazdaságpolitika, amit mindig is ellenzett a kormány?
Ráadásul a programtervezet nem tartalmaz érdemi újdonságot a magyar emberek számára: a magánnyugdíjpénztári rendszer már be lett vezetve 2010 előtt. A több biztosítós, piaci alapon működő egészségügyi rendszert szintén bevezette volna a Gyurcsány-kormány, ám ettől a példátlan elutasítottság miatt elálltak a baloldali kormányok.
A kiszivárgott anyagban ráadásul szerepel a többkulcsos adórendszer és jelentős adóemelés bevezetése azzal az adójóváírással, amely Magyar Péter adócsökkentési ígéretei között is szerepel. Az adójóváírás szintén a balliberális kormányok intézkedése volt, azzal a céllal, hogy a valódi adócsökkentés helyett csak egy kisebb költségvetési kiadást jelentő visszatérítéssel növeljék népszerűségüket az akkor széles körben minimálbért keresők között.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem olcsó mulatság Brüsszel utasításainak a végrehajtása.
Nyitókép: Index/Kaszás Tamás