12. 03.
szerda
megszorítások nyugdíjrendszer Tisza Párt Tisza-csomag bizonyíték dokumentum Magyar Péter

Tisza-csomag: baloldali politikai elemzők próbálják hitelteleníteni a baloldali közgazdászok életművét

2025. december 03. 18:48

A Magyar Péter kegyeit kereső politikai elemzők olyan tervezetről állítják, hogy nem valódi, amelynek megszorításait már átélték korábban a magyar emberek.

2025. december 03. 18:48
Tisza-csomag

Mesterséges intelligencia által készített hamisítványnak titulálták a Tisza Párthoz köthető elemzők a nemrég kiszivárgott, több mint 600 oldalas dokumentumot, amely brutális megszorításokat tartalmaz és alapjaitól alakítaná át az adórendszert, az egészségügyet vagy a nyugdíjrendszert, de jelentős áfaemelést és a lakossági, valamint vállalkozói kedvezmények eltörlésével is számol.

Az RTL-nek nyilatkozó szakértők egyike sem közgazdász, ennek ellenére mind Róna Dániel politológus, mind Rácz András biztonságpolitikai szakértő – aki egy számítógépes játék felvételeiről hitte azt, hogy az orosz–ukrán háború képsorai – határozottan állítják, nem valódi az aláírásokkal ellátott, a hazai baloldali közgazdászok által régóta hangoztatott reformokat tartalmazó, rendkívül részletes program.

A HVG cikke szerint Róna Dániel ráadásul mindössze azzal érvel, hogy olyan elemek vannak benne, amelyek teljesen érthetetlenek. 

Mások a technikai részletek alapján jutottak erre, szerintük a hangulatjelek és az elcsúszott táblázatok is erre utalnak 

– írják. Idézik Magyar Pétert, aki szokás szerint bizonyítékok bemutatása nélkül állítja, a dokumentum mesterséges intelligencia által generált és a kormány készíttette.

Tapasztalatok teszik hitelessé a kiszivárgott dokumentumot 

Az ellenzéki szakértők ugyanakkor nem közgazdászok. Valódi szakértők vélhetően azért nem nyilatkoznak a kiszivárgott tervekről, mert az abban foglalt teljes baloldali gazdaságpolitikai fordulat támogatói és tervezői. Ahogy arról a Mandiner korábban írt, a dokumentum tartalma egybecseng a Tisza szigetek rendezvényein rendszeresen előadást tartó gazdasági szakértők és a Tisza Párt körül megjelenő korábbi baloldali és liberális politikusok és közéleti szereplők régóta hangoztatott nézeteivel.

Ráadásul a programtervezet nem tartalmaz érdemi újdonságot a magyar emberek számára: a magánnyugdíjpénztári rendszer már be lett vezetve 2010 előtt. A több biztosítós, piaci alapon működő egészségügyi rendszert szintén bevezette volna a Gyurcsány-kormány, ám ettől a példátlan elutasítottság miatt elálltak a baloldali kormányok. 

A kiszivárgott anyagban ráadásul szerepel a többkulcsos adórendszer és jelentős adóemelés bevezetése azzal az adójóváírással, amely Magyar Péter adócsökkentési ígéretei között is szerepel. Az adójóváírás szintén a balliberális kormányok intézkedése volt, azzal a céllal, hogy a valódi adócsökkentés helyett csak egy kisebb költségvetési kiadást jelentő visszatérítéssel növeljék népszerűségüket az akkor széles körben minimálbért keresők között.

Nyitókép: Index/Kaszás Tamás

