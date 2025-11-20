Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szabotázsakció Dorohusk Lengyelország bizonyíték Ukrajna Oroszország

Lengyelország lépett: két ukrán állampolgár ellen emeltek vádat a robbantások miatt

2025. november 20. 13:32

Tusk magyarázata szerint két ukrán robbantott, az orosz titkosszolgálatok utasítására.

2025. november 20. 13:32
null

A lengyel ügyészség vádat emelt két ukrán állampolgár ellen, akiket a közelmúltban egy lengyel vasútvonal elleni szabotázsakcióval gyanúsítanak – közölte csütörtökön az ügyészség szóvivője.

A vádemelés a hétvégén történt két incidens nyomán született, amelyek a Varsót a közelben fekvő Dorohusk állomással összekötő vasútvonalon történtek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Az egyik támadás során egy robbanószerkezet megrongálta a síneket, míg a másik esetben a felsővezeték sérülése miatt egy 475 utast szállító vonatnak kellett hirtelen vészfékeznie.

Donald Tusk miniszterelnök kedden közölte, hogy a hatóságok azonosították a két ukrán elkövetőt, akik állítólag az orosz titkosszolgálatok utasítására cselekedtek. Szerdán Przemyslaw Nowak ügyészségi szóvivő azt mondta, hogy a nyomozók olyan bizonyítékokat gyűjtöttek össze, amelyek „nagy valószínűséggel” a két ukrán állampolgárt jelölik meg közvetlen tettesként.

Kifejtette: a gyanúsítottak „az Oroszországi Föderáció hírszerző szolgálatainak megbízásából, a Lengyel Köztársaság ellen követtek el terrorista jellegű szabotázscselekményeket, (...) amelyek katasztrófahelyzetet idéztek elő a közúti közlekedésben, és robbanóanyag felhasználásával történtek – ezek életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények.”

Nowak hozzátette, hogy „a jogi eljárás egyelőre nem haladhat tovább, mivel a gyanúsítottak szombat és vasárnap között elhagyták Lengyelországot, és átlépték a belarusz határt.” Elmondása szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok között szerepelnek a helyszíni vizsgálatok eredményei, a talált tárgyak, tanúvallomások és megfigyelési felvételek is.

A vádemelés előtt

Szerda este Dariusz Korneluk országos főügyész a TVN24 magáncsatornának arról számolt be, hogy az ügyészek két indítványt nyújtottak be a varsói bírósághoz, amelyekben előzetes letartóztatást kértek a Fehéroroszországba menekült gyanúsítottakkal szemben. Mint mondta, ez a lépés megnyitja az utat egy nemzetközi elfogatóparancs, illetve akár egy Interpol-vörös körözés kiadása előtt is.

Korneluk hozzátette: a tetteseket nemcsak Fehéroroszországban, hanem „minden lehetséges helyen” keresik, hogy bíróság elé állíthassák őket Lengyelországban.

A varsói fehérorosz ügyvivő szerdán jegyzéket kapott, amelyben a lengyel fél két ukrán állampolgár kiadatását kérte, akiket Oroszország megbízásából elkövetett szabotázzsal gyanúsítanak – közölte a külügyminisztérium szóvivője a PAP állami hírügynökséggel.

Szerda kora délután Jacek Dobrzynski, a különleges szolgálatok koordinátorának szóvivője megerősítette, hogy a lengyel biztonsági szervek több, a szabotázsakcióval összefüggésbe hozható személyt is őrizetbe vettek.

További részleteket azonban nem árult el a sajtónak, mondván, hogy a nyomozás még folyamatban van.

„Megerősíthetem, hogy megtörténtek az első letartóztatások” – mondta Dobrzynski. „Az érintetteket az ABW (Belső Biztonsági Ügynökség) és a rendőrség vette őrizetbe. Jelenleg nem tudok újabb információt közölni.” Hozzátette: „Ezeket a személyeket kihallgatják, és vizsgálják, hogy részt vettek-e a terrorcselekményben. A letartóztatások folytatódnak, és továbbiak lehetőségét sem zárjuk ki.” Megjegyezte azt is, hogy minden eddig őrizetbe vett gyanúsítottat Lengyelország területén fogtak el.

(MTI)

Nyitókép: X-videó képernyőkép

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
LevEDIa
2025. november 20. 21:46
"Tusk magyarázata szerint két ukrán robbantott, az orosz titkosszolgálatok utasítására." Ennek csak a fel lehet igaz; vajon az ukránokat, vagy inkább az oroszokat szeretné jobban bemószerolni?
Válasz erre
5
0
cint04
•••
2025. november 20. 19:58 Szerkesztve
Érdekes lehet a lengyel jog. Tehát, ha jól értem vannak ukránok akik, ha terrorcselekményt követnek el az róóóósz, más ukránok, ha terrorcselekményt követnek el az jó - a kiadatást is megtagadják! Áhhá. Mit is szoktak erre mondani, hmm... kettősmérce? Ja persze ez csak egy európai érték, mármint az undorító kettősmérce.
Válasz erre
0
0
Krupp Skya
•••
2025. november 20. 16:34 Szerkesztve
Ezek robbantották az Északi ramlatot is orosz utasításra, oroszok azok ilyenek . Rá Cákos elvtárs Oroszország és görény szagértő meg is állapította hogy a csőgörény Moszkvában készült, de aztán helyesbített mert nem a görény hanem Rá Cákos elvtárs lába volt büdös arról jött rá hogy a görény térden állva könyörgött a receptért.
Válasz erre
0
0
Krupp Skya
2025. november 20. 16:17
Nem szabad lett volna nyilvánosságra hozni, hogy ukránok, ez megzavarja az amúgy is megzavarodott baloldalt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!