Lengyelország lépett: két ukrán állampolgár ellen emeltek vádat a robbantások miatt

Nowak hozzátette, hogy „a jogi eljárás egyelőre nem haladhat tovább, mivel a gyanúsítottak szombat és vasárnap között elhagyták Lengyelországot, és átlépték a belarusz határt.” Elmondása szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok között szerepelnek a helyszíni vizsgálatok eredményei, a talált tárgyak, tanúvallomások és megfigyelési felvételek is.

A vádemelés előtt

Szerda este Dariusz Korneluk országos főügyész a TVN24 magáncsatornának arról számolt be, hogy az ügyészek két indítványt nyújtottak be a varsói bírósághoz, amelyekben előzetes letartóztatást kértek a Fehéroroszországba menekült gyanúsítottakkal szemben. Mint mondta, ez a lépés megnyitja az utat egy nemzetközi elfogatóparancs, illetve akár egy Interpol-vörös körözés kiadása előtt is.

Korneluk hozzátette: a tetteseket nemcsak Fehéroroszországban, hanem „minden lehetséges helyen” keresik, hogy bíróság elé állíthassák őket Lengyelországban.

A varsói fehérorosz ügyvivő szerdán jegyzéket kapott, amelyben a lengyel fél két ukrán állampolgár kiadatását kérte, akiket Oroszország megbízásából elkövetett szabotázzsal gyanúsítanak – közölte a külügyminisztérium szóvivője a PAP állami hírügynökséggel.