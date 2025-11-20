Lengyelország lépett: két ukrán állampolgár ellen emeltek vádat a robbantások miatt

Kiszivárgott Trump titkos ukrajnai béketerve – Európa sokkot kapott a 28 ponttól
A lengyel ügyészség vádat emelt két ukrán állampolgár ellen, akiket a közelmúltban egy lengyel vasútvonal elleni szabotázsakcióval gyanúsítanak – közölte csütörtökön az ügyészség szóvivője.
A vádemelés a hétvégén történt két incidens nyomán született, amelyek a Varsót a közelben fekvő Dorohusk állomással összekötő vasútvonalon történtek.
Az egyik támadás során egy robbanószerkezet megrongálta a síneket, míg a másik esetben a felsővezeték sérülése miatt egy 475 utast szállító vonatnak kellett hirtelen vészfékeznie.
Donald Tusk miniszterelnök kedden közölte, hogy a hatóságok azonosították a két ukrán elkövetőt, akik állítólag az orosz titkosszolgálatok utasítására cselekedtek. Szerdán Przemyslaw Nowak ügyészségi szóvivő azt mondta, hogy a nyomozók olyan bizonyítékokat gyűjtöttek össze, amelyek „nagy valószínűséggel” a két ukrán állampolgárt jelölik meg közvetlen tettesként.
Kifejtette: a gyanúsítottak „az Oroszországi Föderáció hírszerző szolgálatainak megbízásából, a Lengyel Köztársaság ellen követtek el terrorista jellegű szabotázscselekményeket, (...) amelyek katasztrófahelyzetet idéztek elő a közúti közlekedésben, és robbanóanyag felhasználásával történtek – ezek életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények.”
Nowak hozzátette, hogy „a jogi eljárás egyelőre nem haladhat tovább, mivel a gyanúsítottak szombat és vasárnap között elhagyták Lengyelországot, és átlépték a belarusz határt.” Elmondása szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok között szerepelnek a helyszíni vizsgálatok eredményei, a talált tárgyak, tanúvallomások és megfigyelési felvételek is.
Szerda este Dariusz Korneluk országos főügyész a TVN24 magáncsatornának arról számolt be, hogy az ügyészek két indítványt nyújtottak be a varsói bírósághoz, amelyekben előzetes letartóztatást kértek a Fehéroroszországba menekült gyanúsítottakkal szemben. Mint mondta, ez a lépés megnyitja az utat egy nemzetközi elfogatóparancs, illetve akár egy Interpol-vörös körözés kiadása előtt is.
Korneluk hozzátette: a tetteseket nemcsak Fehéroroszországban, hanem „minden lehetséges helyen” keresik, hogy bíróság elé állíthassák őket Lengyelországban.
A varsói fehérorosz ügyvivő szerdán jegyzéket kapott, amelyben a lengyel fél két ukrán állampolgár kiadatását kérte, akiket Oroszország megbízásából elkövetett szabotázzsal gyanúsítanak – közölte a külügyminisztérium szóvivője a PAP állami hírügynökséggel.
Szerda kora délután Jacek Dobrzynski, a különleges szolgálatok koordinátorának szóvivője megerősítette, hogy a lengyel biztonsági szervek több, a szabotázsakcióval összefüggésbe hozható személyt is őrizetbe vettek.
További részleteket azonban nem árult el a sajtónak, mondván, hogy a nyomozás még folyamatban van.
„Megerősíthetem, hogy megtörténtek az első letartóztatások” – mondta Dobrzynski. „Az érintetteket az ABW (Belső Biztonsági Ügynökség) és a rendőrség vette őrizetbe. Jelenleg nem tudok újabb információt közölni.” Hozzátette: „Ezeket a személyeket kihallgatják, és vizsgálják, hogy részt vettek-e a terrorcselekményben. A letartóztatások folytatódnak, és továbbiak lehetőségét sem zárjuk ki.” Megjegyezte azt is, hogy minden eddig őrizetbe vett gyanúsítottat Lengyelország területén fogtak el.
(MTI)
Nyitókép: X-videó képernyőkép